La demanda mundial de litio superó los 1,5 millones de toneladas anuales y podría acercarse a los cuatro millones hacia 2035 (REUTERS/Carlos Barria)

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La demanda mundial de litio aumentó más de un 400% solo en esta década, hasta superar los 1,5 millones de toneladas métricas por año. Para 2035, esa demanda podría acercarse a los cuatro millones de toneladas.

La demanda de baterías de ion-litio para vehículos eléctricos, almacenamiento de energía a escala de servicios públicos y centros de datos, y la incipiente industria de la robótica impulsan ese crecimiento.

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El problema es que Estados Unidos produce poco más del 1% de los suministros mundiales de litio, en gran medida desde la mina Silver Peak de Albemarle, en Nevada. El mundo depende principalmente de China para el refinado, como ocurre con muchos otros minerales críticos y tierras raras.

Eso podría estar a punto de cambiar. A unos 2.400 kilómetros de Silver Peak se encuentra la formación Smackover, de nombre peculiar, en el sur de Arkansas y el este de Texas. Allí se descubrió petróleo crudo hace un siglo.

La formación Smackover en Arkansas y Texas alberga concentraciones elevadas de litio en su acuífero subterráneo (Standard Lithium)

Ahora, la industria está centrada en sus concentraciones de litio inusualmente elevadas en su enorme acuífero subterráneo. Los primeros colonos franceses llamaron a la zona “Sumac Couvert”, que significa “cubierto de arbustos de zumaque”, y el nombre evolucionó hasta Smackover.

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“Es una rareza geológica por sus concentraciones muy elevadas de litio”, dijo a Fortune el director ejecutivo de Standard Lithium, David Park. “Creemos que nuestras tierras por sí solas tienen el potencial de producir más de 150.000 toneladas por año”.

Los contendientes

Standard Lithium es la abanderada de Smackover, la región con mayor potencial para convertir a Estados Unidos en un actor importante del litio. Tiene previsto autorizar su Proyecto del Suroeste de Arkansas (SWA) a fines de este año y comenzar la construcción de la primera fase, de 22.500 toneladas, en el primer trimestre de 2027.

Su desafiante audaz es EnergyX, con sede en Austin, Texas —abreviatura de Energy Exploration Technologies—, dirigida por el seguidor de Elon Musk, Teague Egan, de 38 años.

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EnergyX podría iniciar las obras de su instalación comercial Project Lonestar, de 15.000 toneladas, antes de finales de 2027. Una planta piloto de 250 toneladas entró en funcionamiento a principios de este año.

Las grandes petroleras siguen el proceso. ExxonMobil consolidó su posición hace tres años y ahora posee más de 400.000 acres netos (160.000 hectáreas), la mayor extensión de la formación. Planea comenzar el próximo año la construcción de un proyecto piloto allí. Chevron también compró una gran cantidad de terrenos y anunció el año pasado una posición de 125.000 acres (50.000 hectáreas).

ExxonMobil, Chevron y nuevas compañías tecnológicas apuestan por Smackover, mientras Standard Lithium prepara la construcción del primer gran proyecto comercial (REUTERS/Dado Ruvic)

Estados Unidos carece de los recursos tradicionales de los principales productores, Australia, Chile, Argentina y China. Tiene pocos yacimientos de roca dura a cielo abierto o estanques de evaporación económicamente viables, como Silver Lake.

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La razón por la que Exxon y Chevron ingresaron al sector es que Smackover requiere, en cambio, una tecnología más nueva de extracción directa de litio (DLE). Los operadores perforan pozos de forma muy similar a los productores de petróleo y gas, bombean el agua salmuera, procesan y refinan el litio, y devuelven más del 90% de la salmuera al subsuelo. No se necesita fracturación hidráulica, o fracking, lo que limita cualquier preocupación por sismicidad.

Los estanques de evaporación pueden requerir dos años para extraer el litio. La DLE solo requiere unos dos días, aunque la mayor parte de sus costos se concentra al inicio, en la construcción de la instalación y los pozos.

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“Extraes el litio y luego reinyectas el resto de la salmuera, de modo que el ecosistema queda igual que antes”, dijo Egan, de EnergyX, a Fortune. “No hay grandes fosas ni grandes estanques. Requiere básicamente una centésima parte de la superficie”.

La justificación empresarial

Max Yerrill, analista de minerales críticos de BMO Capital Markets, es a la vez escéptico y optimista. La DLE aún no ha sido probada a escala comercial y debe competir en un mercado global vulnerable a la manipulación de precios por parte de China. La administración Trump también eliminó los créditos fiscales para vehículos eléctricos, lo que debilitó el mercado interno.

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De todos modos, Yerrill afirmó: “Creo que la DLE es la única manera. Es más una cuestión de necesidad. La geología es la que es en una región determinada”.

“En teoría, hay enormes cantidades de litio en Smackover. Aún debe demostrarse si resulta económico hacerlo”, dijo. “Pero creo que tiene sentido. No se planifica para dentro de un año. Son proyectos de 25 años. Hay que mirar mucho más adelante”.

Incluso en un mal año, agregó, el litio sigue siendo un mercado que crece cerca de un 20% o más por año.

El método de extracción directa procesa el litio en dos días y devuelve más del 90% de la salmuera al subsuelo (Standard Lithium)

La incipiente industria de los vehículos autónomos y los robotaxis se construye casi por completo sobre vehículos eléctricos. Tesla dijo recientemente que dejará de fabricar la costosa Cybertruck para dar paso al Cybercab autónomo, mientras Waymo, Avride y Zoox apuestan por los robotaxis. Egan los ve a diario. “Vivir en Austin es ver el futuro, y eso solo se extenderá”.

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El litio ya es mucho más que automóviles, dispositivos médicos y productos electrónicos, incluidos los teléfonos móviles, subrayó Egan. El almacenamiento de baterías a escala de servicios públicos es el área de mayor crecimiento en Estados Unidos en este momento.

“Las baterías son el futuro, y las baterías de litio tienen la infraestructura más sólida, y eso es lo que necesitamos para la robótica”, dijo Egan. “Eso es lo que necesitamos para el almacenamiento en la red, para la resiliencia energética, para el respaldo de centros de datos y la redundancia. Es lo que necesitamos para todo”.

Tesla prevé dejar de fabricar la Cybertruck para dar lugar al Cybercab autónomo, mientras Waymo, Avride y Zoox amplían su apuesta en robotaxis (REUTERS/Mike Segar)

El despliegue en Estados Unidos

Al igual que las tierras raras, el litio no es realmente escaso. El desafío consiste en extraer de forma económica sus iones casi invisibles de la salmuera. El litio no existe como un metal brillante en la naturaleza. Por lo general, está en acuíferos de salmuera salada o atrapado dentro de minerales de roca de color blanquecino o rosado.

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China no es el principal extractor de litio, pero sí el principal refinador y fabricante de baterías.

Los proyectos de Smackover incorporan el refinado en el lugar, por lo que el litio no tiene que ir a China para su procesamiento. La fabricación de baterías en Estados Unidos también crece.

“Es de importancia crítica sortear el cuello de botella chino”, dijo Park, de Standard Lithium. “Los hemos visto utilizar otros minerales críticos como arma. Estamos expuestos estratégicamente. Si quieren cortarnos el suministro, pueden hacerlo”.

El desafío consiste en obtener el financiamiento y los contratos con clientes necesarios para iniciar la construcción, dijo Park. En el pasado, China utilizó la venta a precios de dumping para impedir que posibles competidores despegaran. Para el Proyecto SWA de Standard Lithium, ese trabajo ya está hecho.

“Me siento muy bien con respecto a las cosas”, dijo Park. “Llevó más tiempo del que me habría gustado, pero hubo que convencer a muchas personas en el camino”.

Eso incluyó tanto a las administraciones de Biden como de Trump, en una industria del litio que cuenta con apoyo bipartidista, aunque muchos republicanos se oponen a los subsidios para vehículos eléctricos. El Departamento de Energía de Biden otorgó a SWA una subvención de USD 225 millones, y la administración Trump aceleró los permisos del proyecto.

El gigante noruego del petróleo y el gas Equinor también es socio de una empresa conjunta con una participación del 45%. Se firmaron importantes acuerdos de compra con el comerciante global de materias primas Trafigura y el fabricante de baterías LG Energy Solution, que amplía sus operaciones en Estados Unidos.

Equinor, la compañía noruega de petróleo y gas, posee una participación del 45% en la empresa conjunta que desarrolla el Proyecto SWA de Standard Lithium (REUTERS/Ints Kalnins)

Una vez que concluya la primera fase de SWA, Standard Lithium planea duplicar la capacidad hasta 45.000 toneladas anuales. También avanza con el Proyecto Franklin en el este de Texas, para hasta 70.000 toneladas, y con otras dos instalaciones en esa región.

“A medida que avanzamos hacia el este de Texas, las concentraciones de litio aumentan”, dijo Park. “Arkansas está más avanzado desde el punto de vista técnico y regulatorio que el este de Texas, pero el este de Texas se está poniendo al día rápidamente”.

En octubre, EnergyX firmó un acuerdo de compra a 10 años con Trafigura para su Project Lonestar, cerca de Texarkana, y su Project Black Giant en Chile. EnergyX se enfoca en el crecimiento en Estados Unidos y América del Sur.

Egan dijo que el acuerdo cubre 100.000 toneladas y casi USD 2.000 millones en valor durante su vigencia. Lo calificó como el mayor acuerdo de compra de DLE de la historia. Trafigura recibirá el 30% de la producción de Lonestar, por lo que aún quedan más acuerdos por cerrar.

“Esto hará caer muchas más fichas de dominó, y estoy entusiasmado por los próximos tres a seis meses”, dijo Egan. Planea ampliar Project Lonestar de 15.000 a 50.000 toneladas para 2031.

Con la mayor parte de la atención sobre minerales críticos centrada en las tierras raras y el tungsteno, Egan dijo que quiere que el litio se convierta en una “materia prima poco atractiva” como el cobre. “Queremos estar en un negocio poco atractivo que solo produce un polvo blanco que se utiliza en baterías”.

El Departamento de Energía otorgó una subvención de USD 225 millones al proyecto de Standard Lithium en Arkansas (Standard Lithium)

Grandes petroleras y grandes objetivos

Lithium Americas podría liderar la industria estadounidense del litio con Thacker Pass, en Nevada, una mina de arcilla a cielo abierto de 40.000 toneladas que podría completarse a finales de 2027. Es mucho más grande que Silver Peak y podría alcanzar eventualmente las 160.000 toneladas. Sin embargo, los analistas dijeron que Smackover tiene más potencial, ya que pocos lugares cuentan con una geología similar.

Exxon generó un fuerte impacto en 2023 cuando reveló una posición de 120.000 acres (48.000 hectáreas) —ahora mucho mayor— en el sur de Arkansas. Egan dijo que eso impulsó a una industria reacia al riesgo hacia la DLE.

A Egan incluso le gustaría que las grandes petroleras avanzaran más rápido. “Están esperando que EnergyX o Standard Lithium construyan la primera planta comercial y la vean probada comercialmente. Eso es bastante malo, porque uno querría que esas compañías hicieran inversiones en la industria, impulsaran la innovación y nos ayudaran”.

Exxon dijo a Fortune que planea iniciar el próximo año la construcción de su proyecto piloto Pine en Arkansas. Su superficie es al menos tres veces mayor que la de Chevron o Standard Lithium. Exxon perforó pozos de exploración y evaluación y se concentra en su tecnología en una planta piloto de Houston.

“Smackover tiene el potencial de convertirse en una fuente importante de litio producido en el país, y ExxonMobil está en una posición única para ayudar a aprovecharlo”, afirmó Exxon en un comunicado.

Las empresas buscan construir una cadena local de refinado y fabricación de baterías para reducir la dependencia de China, principal procesador mundial de litio (Standard Lithium)

Las ventas más lentas de vehículos eléctricos en Estados Unidos no reflejan el resto del mundo, donde fabricantes chinos de vehículos eléctricos como BYD crecen a nivel global, dijo Park. Y Estados Unidos se recupera, impulsado por los precios récord de los combustibles debido a la guerra con Irán. “La demanda no es la limitación en este momento. La verdadera pregunta es: ¿podrá la oferta mantenerse al día?”, dijo Park.

Atribuyó a la administración Trump el mérito de ayudar a poner en marcha SWA, pero afirmó que podría hacer más. “La administración pudo haber pensado que podía centrarse en las tierras raras y restar prioridad al litio en cierta medida”, dijo Park. “Creo que lo que están comprendiendo ahora es que la industria podría beneficiarse de otro pequeño impulso, otro catalizador”.

De todos modos, Standard Lithium está a punto de iniciar la construcción del primer gran proyecto de Smackover. “Estamos cerca de la línea de meta o, mejor dicho, estamos cerca de la línea de partida”.

(c) 2026, Fortune