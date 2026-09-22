Estados Unidos

La defensa de Lindsay Clancy pide investigar al único jurado que votó por su condena: por qué apuntan a su celular

El abogado Kevin Reddington solicitó peritar el móvil de Michael Desronvil tras el juicio nulo en Massachusetts. La corte de Plymouth definirá el próximo 29 de septiembre si ocurrieron irregularidades externas durante las deliberaciones por el crimen de Duxbury

Tres fotografías en paralelo: un hombre con gafas frente a micrófonos, un hombre sonriente con corbata y una mujer de perfil
La defensa de Lindsay Clancy pidió investigar al jurado Michael Desronvil, único integrante que se opuso a eximirla de responsabilidad penal. (Expediente judicial del Tribunal Superior de Plymouth, Massachusetts)
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La defensa de Lindsay Clancy pidió al Tribunal Superior de Plymouth, Massachusetts, investigar al jurado Michael Desronvil, único de los 12 que se negó a eximir a la acusada de responsabilidad penal. La moción, fechada el 16 de septiembre de 2026, fue presentada el 18. La audiencia será el 29 de septiembre.

El pedido llega tres semanas después de que el juez declarara la nulidad del juicio, el pasado 4 de septiembre, al comprobar que el jurado no podía alcanzar un veredicto unánime. Once de los 12 integrantes se inclinaban por absolver a Clancy, con el argumento de que sufría psicosis posparto cuando estranguló a sus tres hijos —Cora, de cinco años; Dawson, de tres; y Callan, de ocho meses— en su hogar de Duxbury.

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El Tribunal Superior de Plymouth celebrará el 29 de septiembre una audiencia sobre las mociones de la defensa de Lindsay Clancy.
El Tribunal Superior de Plymouth celebrará el 29 de septiembre una audiencia sobre las mociones de la defensa de Lindsay Clancy.

Solo Desronvil respaldó la tesis de la fiscalía, que sostuvo que la acusada comprendía sus actos. La defensa presentó además una segunda moción para desestimar los cargos, con el argumento de que un nuevo juicio vulneraría la garantía constitucional contra la doble incriminación, de acuerdo con CBS News y The Guardian.

Qué pidió la defensa de Lindsay Clancy sobre el jurado

El abogado Kevin Reddington firmó la moción, registrada en el caso número 2383CR00198 del Tribunal Superior de Plymouth, bajo los artículos 13 y 17(a)(2) de las Reglas de Procedimiento Penal de Massachusetts, la Ley General c. 234A y las enmiendas Sexta y Decimocuarta de la Constitución federal.

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Un documento judicial impreso de dos páginas en inglés con sellos oficiales y texto mecanografiado sobre el caso de Lindsay Clancy
Un documento del Tribunal Superior de Plymouth en Massachusetts detalla una moción presentada en el caso penal contra Lindsay Clancy. ( Expediente judicial del Tribunal Superior de Plymouth, Massachusetts)

El documento —identificado bajo el nombre genérico de “Juror Doe” para proteger la identidad del jurado durante la vigencia de una orden de impoundment (reserva judicial que impide el acceso público a ciertos documentos del expediente)— apunta a tres cuestiones concretas:

  • La veracidad de las respuestas de Desronvil en el cuestionario previo al juicio y durante la selección del jurado.
  • La exactitud de su declaración bajo juramento del 3 de septiembre de 2026.
  • Un presunto uso de teléfono móvil o recepción de información externa durante las deliberaciones, conducta prohibida por la ley estatal.

Para sustentar esa investigación, la defensa solicitó que la jueza emitiera citaciones para obtener los registros de llamadas, mensajes de texto y uso de datos del dispositivo de Desronvil entre las 8:30 a.m. y las 4:30 p.m. de cada jornada de deliberaciones —del 27 de agosto al 4 de septiembre de 2026—, además de una revisión forense limitada del teléfono por un examinador neutral designado por el tribunal, con devolución en un plazo de 48 horas.

Documento judicial con texto impreso en inglés, una firma de abogado al final y un sello translúcido en el fondo
Un escrito judicial presentado por el abogado Kevin J. Reddington solicita una audiencia pública sobre el uso de teléfonos móviles durante las deliberaciones del jurado. ( Expediente judicial del Tribunal Superior de Plymouth, Massachusetts)

La moción preserva también los cuestionarios de los 12 jurados deliberantes y de seis suplentes, las notas del jurado, las respuestas escritas del tribunal, las grabaciones de las audiencias y los videos del pasillo de la sala de deliberaciones, según el texto judicial.

Por qué el juicio de Lindsay Clancy terminó sin veredicto

El proceso se centró en la defensa por insanidad mental. La abogacía sostuvo que Clancy, enfermera, sufrió psicosis posparto severa que le impidió discernir sus actos. La fiscalía del condado de Plymouth, dirigida por el fiscal de distrito Timothy Cruz, lo rechazó con pruebas físicas, testimonios y análisis de su conducta para demostrar que actuó con plena conciencia.

Once jurados se inclinaron por absolver a Lindsay Clancy al considerar que sufría psicosis posparto cuando mató a sus tres hijos en Duxbury. (Greg Derr/Pool via REUTERS)
Once jurados se inclinaron por absolver a Lindsay Clancy al considerar que sufría psicosis posparto cuando mató a sus tres hijos en Duxbury. (Greg Derr/Pool via REUTERS)

Ante deliberaciones sin resultado, la presidenta del jurado informó al juez que un integrante se negaba a aplicar la duda razonable. En su segunda moción, Martin Weinberg sostuvo que el tribunal debió reemplazarlo por un suplente en vez de declarar la nulidad. “Contrariamente a lo que el tribunal creyó en ese momento, sí tenía opciones viables distintas a declarar el juicio nulo”, escribió Weinberg, según PBS NewsHour.

La postura del jurado Michael Desronvil y de la fiscalía

Desronvil no enfrenta acusación formal por su conducta en el juicio. A través de su abogado, Edward Paltzik, negó dudar de la culpabilidad de Clancy. “No tuve ninguna duda de que sabía lo que hacía”, afirmó en una declaración en X recogida por PBS NewsHour. También negó haber admitido dudas razonables —como sostuvo la presidenta del jurado ante los medios— con la intención de votar igualmente por la condena.

Un hombre de camisa blanca y corbata oscura en primer plano, con personas vestidas de traje al fondo
Michael Desronvil negó haber tenido dudas sobre la culpabilidad de Lindsay Clancy y afirmó que ella sabía lo que hacía. (Facebook)

Aunque otros jurados lo describieron como inflexible, Desronvil recibió apoyo público de quienes creen que Clancy debería ser condenada. Una campaña en su favor reunió cerca de USD 375.000 para seguridad, honorarios legales y salarios perdidos, según sus organizadores y PBS NewsHour. Un portavoz de la fiscalía del condado de Plymouth declinó comentar las mociones de la defensa.

Qué puede pasar en el caso de Lindsay Clancy

La fiscalía aún no comunicó si buscará un nuevo juicio. En paralelo, la defensa presentó una moción anterior para que se desestimen los cargos por insuficiencia de pruebas, con el argumento de que la acusación no logró demostrar que Clancy carecía de una enfermedad mental o que, aun teniéndola, conservaba la capacidad de comprender sus actos —los dos elementos que, bajo la ley de Massachusetts, la fiscalía debía probar.

Clancy permanece internada en un hospital psiquiátrico mientras el proceso judicial sigue pendiente de resolución.

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