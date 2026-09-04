Quién es Kevin Reddington, el abogado de Lindsay Clancy que lleva medio siglo en los tribunales y defendió algunos de los casos más mediáticos

Kevin Reddington pidió una intervención de emergencia ante la Corte Judicial Suprema de Massachusetts para evitar la nulidad del juicio de Lindsay Clancy. (REUTERS)

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Kevin Reddington, el abogado defensor de Lindsay Clancy, quedó en el centro de la atención nacional por su papel en el juicio contra la exenfermera de Massachusetts acusada de matar a sus tres hijos. Con 75 años y 51 de ejercicio profesional, el penalista pidió el viernes 4 de septiembre una intervención de emergencia para intentar evitar que el proceso terminara sin veredicto.

El juez William Sullivan informó que tenía previsto declarar la nulidad del juicio luego de que el jurado comunicara por tercera vez que no podía llegar a una decisión unánime. Antes de formalizar la medida, concedió a Reddington una hora para presentar una petición ante la Corte Judicial Suprema de Massachusetts.

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La causa de Lindsay Clancy reúne hechos de alto impacto, una discusión sobre salud mental y un desacuerdo entre la defensa y el tribunal por el funcionamiento del jurado. Clancy admitió haber causado las muertes de sus hijos en enero de 2023, pero negó tener responsabilidad penal porque, según su abogado, atravesaba una psicosis posparto.

Qué edad tiene Kevin Reddington y dónde estudió Derecho

Reddington tiene 75 años y ejerce como abogado en Massachusetts desde 1975. Se graduó en Boston College en 1972 y obtuvo su título en la Facultad de Derecho de la Universidad de Suffolk tres años después, según un perfil publicado por Massachusetts Lawyers Weekly.

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Su carrera comenzó en el estudio Kelly & Reddington, del que fue socio entre 1975 y 1991. Más tarde abrió una práctica independiente en Brockton, una ciudad ubicada al sur de Boston. Desde allí desarrolló una carrera concentrada en la defensa de acusados en causas de homicidio, delitos con armas, narcotráfico, violencia doméstica y conducción bajo efectos del alcohol.

El caso Clancy se desarrolla en el año 51 de su ejercicio profesional. Reddington dijo a NBC Boston que podría ser el proceso más difícil y memorable de su trayectoria, una valoración que vinculó con la gravedad de las acusaciones y con la estrategia de la defensa.

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El abogado nunca trabajó como fiscal. Tampoco buscó hacerlo. “No tengo dentro de mí la posibilidad de intentar llevar a alguien a prisión”, declaró en una entrevista con el canal local, al explicar por qué dedicó toda su carrera a representar a acusados.

Reddington mantiene una estructura de trabajo reducida. Según NBC Boston, trabaja junto a Laura Mather, una colaboradora que lo acompaña desde hace 38 años. Tiene cuatro hijos adultos y dos participan en la actividad de su estudio.

Kevin Reddington, abogado defensor de Lindsay Clancy, tiene 75 años, ejerce en Massachusetts desde 1975 y estudió Derecho en la Universidad de Suffolk. (Greg Derr/Pool via REUTERS)

Qué casos famosos defendió Kevin Reddington en Massachusetts

El nombre de Reddington ya tenía peso en los tribunales de Massachusetts antes de la causa contra Clancy. Su carrera incluye la representación de acusados en casos con alto perfil público y en procesos que plantearon discusiones sobre la responsabilidad penal y el estado mental de los imputados.

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Uno de los expedientes más conocidos fue el del exjugador de los Boston Red Sox Mo Vaughn, quien enfrentó una acusación por conducir bajo efectos del alcohol después de sufrir un accidente de tránsito en 1998. Vaughn fue absuelto por un jurado.

Reddington recordó a NBC Boston que aquel juicio tuvo consecuencias para su carrera. El defensor consideraba que una condena podía afectar su reputación por tratarse de un deportista reconocido en Boston, mientras que una absolución podía ser atribuida por otros abogados a la notoriedad del acusado.

También representó a Michael “Mucko” McDermott, quien fue condenado por matar a siete compañeros de trabajo en Wakefield en 2000. Ese caso incluyó argumentos de la defensa relacionados con la salud mental del acusado y antecede a la estrategia desplegada por Reddington en favor de Clancy.

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En 1989 intervino en la defensa de Therese Rogers, quien fue absuelta por matar a su pareja. NBC Boston ubicó ese proceso entre los primeros casos exitosos de Massachusetts que utilizaron el síndrome de la mujer maltratada como argumento de defensa.

Reddington además fue abogado de Catherine Greig, pareja de James “Whitey” Bulger. La sucesión de casos explica por qué el proceso contra Clancy reavivó el interés sobre su carrera y sobre un penalista que, pese a su antigüedad, conserva una práctica sin una estructura amplia de abogados.

Qué defiende Kevin Reddington en el juicio de Lindsay Clancy

La fiscalía acusó a Clancy de tres cargos de asesinato en primer grado por las muertes de sus hijos: Cora, de cinco años; Dawson, de tres; y Callan, de ocho meses. Los hechos ocurrieron el 24 de enero de 2023 en la casa de la familia en Duxbury, Massachusetts.

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Según la reconstrucción difundida por Fox News y CBS News, Clancy estranguló a los niños con bandas de ejercicio. Después intentó suicidarse mediante cortes y al arrojarse desde una ventana del segundo piso de la vivienda. Sobrevivió y quedó paralizada.

Los fiscales sostuvieron que la acusada actuó de forma deliberada y que comprendía que sus actos eran incorrectos. La acusación señaló que Clancy había planificado las muertes y que ocultó ante médicos pensamientos sobre posibles daños a sus hijos porque sabía que eran inaceptables.

Reddington no cuestionó que Clancy causó las muertes. La defensa se concentró en la responsabilidad penal de la mujer. El abogado argumentó que Clancy sufrió una psicosis posparto, perdió el contacto con la realidad y no podía ser condenada por asesinato.

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El defensor también afirmó que su clienta recibió una combinación excesiva de medicamentos. Esa posición forma parte de la teoría de la defensa y no constituye una conclusión judicial sobre el tratamiento médico que recibió Clancy.

Durante el alegato final, Reddington sostuvo que los hijos habían sido el centro de la vida de Clancy antes de la crisis mental. A partir de esa premisa, pidió que el jurado considerara que la acusada no era responsable penalmente por sus actos debido a una enfermedad mental.

La carrera de Kevin Reddington en Massachusetts incluyó defensas en casos de alto perfil como los de Mo Vaughn, Michael McDermott, Therese Rogers y Catherine Greig. (Greg Derr/The Patriot Ledger/Pool via REUTERS)

Qué debía decidir el jurado en el juicio de Lindsay Clancy

El jurado estaba integrado por 12 personas, nueve mujeres y tres hombres. Para resolver el caso debía llegar a una decisión unánime entre cinco alternativas: asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado, homicidio involuntario, absolución o falta de responsabilidad penal por enfermedad mental.

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Una condena por cualquiera de los tres delitos habría implicado una pena de prisión. En cambio, un fallo que declarara a Clancy no responsable penalmente habría mantenido a la acusada bajo atención psiquiátrica y con revisiones judiciales periódicas.

Durante las deliberaciones, el panel comunicó en más de una ocasión que no conseguía consenso. Sullivan dio una instrucción conocida en Massachusetts como Tuey-Rodriguez, diseñada para que los jurados revisen sus posiciones y consideren la opinión de los demás sin renunciar a convicciones que sostienen honestamente.

Fox News explicó que esa instrucción suele utilizarse cuando un jurado se encuentra estancado. No obliga a sus integrantes a cambiar de postura, aunque busca facilitar una nueva instancia de discusión antes de que el tribunal declare la nulidad del proceso.

Por qué Kevin Reddington pidió apartar a un jurado

El conflicto entre Reddington y Sullivan se intensificó a partir de una nota enviada por el presidente del jurado. El abogado sostuvo que uno de los integrantes se negaba a aplicar las instrucciones sobre la duda razonable y solicitó que fuera apartado del caso.

Durante el intercambio con el juez, Reddington acusó a ese jurado de no haber sido honesto. La fiscalía rechazó el pedido y Sullivan decidió no excluirlo de las deliberaciones.

El defensor afirmó que la nota sugería una división de 11 a 1 y sostuvo que el voto aislado impedía una decisión favorable para Clancy. El tribunal no confirmó públicamente ni la composición de esa eventual división ni el sentido de los votos.

Sullivan concluyó que no existían motivos legales para apartar a un jurado por su posición sobre las pruebas o la aplicación de la duda razonable. El juez consideró que la normativa permite excluir a un integrante por razones personales ajenas al caso o por dificultades vinculadas con su relación con el resto del panel.

Tras recibir una tercera comunicación sobre el estancamiento, Sullivan indicó el 4 de septiembre que declararía la nulidad del juicio. Reddington pidió entonces tiempo para recurrir a la Corte Judicial Suprema de Massachusetts y buscar una suspensión de esa decisión.

Si la nulidad queda firme, el expediente no resolverá la situación penal de Clancy. La fiscalía deberá decidir si impulsa un nuevo juicio, mientras Reddington ya adelantó que está dispuesto a representarla otra vez.