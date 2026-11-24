Kim Novak decidió que su cuerpo sea transformado en abono para nutrir un árbol tras su fallecimiento. (REUTERS/Remo Casilli)

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A sus 93 años, Kim Novak reveló que planea convertirse en abono para un árbol tras su muerte, en el marco de la promoción de su documental Kim Novak’s Vertigo.

La protagonista de Vértigo explicó que descartó la cremación por sus convicciones medioambientales y comenzó a evaluar alternativas de entierro acordes con sus valores.

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“Al principio pensé: ‘Bueno, sé que no quiero ser cremada’, porque soy ecologista y hay muchos efectos negativos”, declaró a People. “Así que decidí pensar en ser enterrada en algún lugar donde pudieran envolverme en un sudario y plantar un árbol sobre mí”.

Tras investigar las opciones disponibles en el noroeste del Pacífico, la veterana actriz encontró una instalación en el estado de Washington que transforma los cuerpos en “suelo rico en nutrientes, que es compost”.

“Todo lo mío es que no quiero dejar de crecer”, afirmó a la revista. “Quiero pensar que después de que me haya ido, no me habré ido, que voy a seguir siendo una criatura viviente”.

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La actriz de 'Vértigo' descartó el método de la cremación por motivos ecológicos y eligió un centro especializado en el estado de Washington. (Captura de video)

La estrella de Hollywood relató que siempre tuvo una conexión especial con los árboles, atraída por el hecho de que “son testigos de todo lo que ocurre a su alrededor, pero nunca hablan ni intentan cambiar nada”.

Novak incorporó esta decisión a su testamento hace algunos años e indicó que tiene previsto entregar urnas con su tierra a sus seres queridos.

El objetivo es que esos árboles se planten en lugares que amó y en los hogares y apartamentos de su familia y amigos.

“Si realmente podemos utilizar nuestro ser para crear más cosas hermosas y buenas en la vida, ¿qué podría ser mejor?”, afirmó.

Novak también expresó su esperanza de que otros sigan su ejemplo, aunque reconoció que la idea de “convertirse en compost” puede resultar desconcertante al principio. Sostuvo que el proceso podría ayudar a ver la transición como “algo gozoso” y como la certeza de que uno “no se irá a desperdiciar”.

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Según se reveló en el documental 'Kim Novak's Vertigo', su testamento establece la entrega de urnas con tierra fértil a sus familiares para plantar árboles en lugares predilectos. (Captura de video)

Kim Novak rechaza que Sydney Sweeney la interprete en la película sobre su vida

La vida y carrera de Kim Novak cobrarán nueva visibilidad con Scandalous!, una película sobre su romance real con el artista Sammy Davis Jr. a finales de los años cincuenta, protagonizada por Sydney Sweeney.

La actroz rechazó públicamente la elección de Sweeney para interpretarla. “Nunca lo hubiera aprobado”, afirmó en declaraciones a The Times of London, en referencia tanto al casting como a la producción en general.

En ese sentido, cuestionó la idoneidad de la joven intérprete para el papel con un argumento directo: “Sobresale demasiado por encima de la cintura”. Y fue más lejos: “Fue totalmente equivocada para interpretarme”.

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Su preocupación principal no es solo física. Novak teme que la película derive hacia una representación excesivamente sexual de su vínculo con Davis Jr., minimizando lo que, según ella, fue el verdadero fundamento de esa relación.

“No habría manera de que no fuera una relación sexual porque Sydney Sweeney parece sexy todo el tiempo”, sostuvo ante el medio británico.

Kim Novak rechazó públicamente la designación de Sydney Sweeney para encarnarla en la película sobre su vida. (Foto Scott A Garfitt/Invision/AP, archivo)

En una entrevista anterior con The Guardian, Novak había explicado que ella y Davis Jr. “tenían tanto en común”, incluyendo “esa necesidad de ser aceptados por quienes somos y lo que hacemos, y no por cómo nos vemos”.

No es la primera vez que la actriz expresa sus reparos sobre el proyecto. Ya había adelantado su malestar: “No creo que la relación fuera escandalosa. Él es alguien de quien realmente me importaba. Pero me preocupa que lo vayan a hacer todo por razones sexuales”.

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Scandalous! narrará el romance que ambos mantuvieron en 1957, que llegó a su fin tras la presión de Henry Cohn, entonces jefe de Columbia Pictures, quien tenía a Novak bajo contrato.

Según múltiples informes, Cohn consideraba que la relación interracial sería perjudicial para los negocios, y habría amenazado a Davis Jr. con violencia de parte del crimen organizado. Davis Jr. falleció en 1990 a los 64 años.

La dirección del filme recaerá en Colman Domingo, para quien este proyecto supone su debut como realizador. Fue la propia Sweeney quien lo convenció de dirigir.

La veterana estrella de cine teme que la producción 'Scandalous!' enfoque su vínculo con Sammy Davis Jr. exclusivamente desde una perspectiva sexual. (REUTERS/Phil McCarten/File Photo)

“Lo llamé y le dije: ‘Oye, no sé si quieres dirigir, pero hay un guion que me encantaría enviarte. Y si te gusta, es tuyo’”, relató la actriz a The Hollywood Reporter.

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El papel de Davis Jr. será interpretado por el actor británico David Jonsson. Pese al rechazo de Novak, Sweeney declaró a People que se siente “increíblemente honrada” de interpretarla y que considera su historia “muy relevante aún hoy”.