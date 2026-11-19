El primer juicio concluyó sin veredicto unánime tras siete días de deliberación con once votos a favor de la absolución por insanía (Greg Derr/Pool vía REUTERS).

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El máximo tribunal de Massachusetts revisará la solicitud de Lindsay Clancy para anular el proceso por la muerte de sus tres hijos, antes del nuevo juicio previsto para el 29 de marzo de 2027.

Una jueza del Tribunal Judicial Supremo del estado resolvió que “se justifica una revisión del fondo de la petición del acusado por parte del tribunal en pleno”. Los alegatos orales están programados para enero, precisó ABC News.

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Clancy, exenfermera, se declaró no culpable de tres cargos de asesinato en primer grado por las muertes de Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses, ocurridas en la vivienda familiar de Duxbury en enero de 2023.

Durante el juicio, no negó haber cometido el crimen, pero su defensa sostuvo que atravesaba una psicosis posparto. La fiscalía, en cambio, aseguró que era consciente de sus acciones.

El primer proceso concluyó en septiembre con la disolución del jurado y nulidad del juicio, luego de siete días de deliberaciones sin alcanzar un veredicto unánime. Once integrantes se inclinaron por absolverla por insanía, mientras que uno sostuvo la posición contraria, informó NBC Boston.

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Lindsay Clancy está acusada de asesinar a sus tres hijos en la vivienda familiar de Duxbury, Massachusetts (Greg Derr/Pool vía REUTERS).

La defensa cuestiona que se haya declarado la nulidad del primer juicio

De acuerdo con la defensa, repetir el juicio vulneraría la garantía constitucional contra el doble enjuiciamiento. Los letrados consideran que el juez William Sullivan declaró la nulidad sin consultar al jurado disidente si comprendía y aplicaba correctamente las instrucciones sobre la duda razonable.

En su nueva apelación de 55 páginas, recogida por ABC News, los defensores señalaron que lo determinante no es establecer si ese interrogatorio habría llevado a apartar al jurado o modificado el resultado. “Sin una investigación, solo cabe especular, lo cual no satisface el alto estándar de necesidad manifiesta”, aseveraron.

Asimismo, argumentaron que el tribunal contaba con otras alternativas: “Respetuosamente, contrariamente a lo que el tribunal de primera instancia manifestó en su momento, sí tenía otras opciones viables además de declarar la nulidad del juicio”.

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El juez William Sullivan fijó la fecha del segundo juicio para el 29 de marzo de 2027 (Greg Derr/Pool vía REUTERS).

Sullivan rechazó desestimar los cargos y fijó el nuevo juicio

El juez Sullivan desestimó la semana pasada la solicitud de archivar el caso por doble enjuiciamiento y consideró apropiado limitar la indagación sobre el jurado disidente. Según explicó, un interrogatorio “tendría sin duda un efecto coercitivo”.

El magistrado también rechazó las solicitudes para acceder a registros vinculados con ese integrante del jurado, incluidos documentos sobre la selección y las deliberaciones, así como sus registros telefónicos. Posteriormente, fijó el inicio del nuevo juicio para marzo de 2027.

El magistrado Sullivan rechazó la solicitud para acceder a las deliberaciones y registros telefónicos del jurado disidente (Greg Derr/Pool vía REUTERS).

La Fiscalía del Condado de Plymouth no divulgó públicamente qué cargos presentará en el segundo proceso.

Sin embargo, la fiscal adjunta Jennifer Sprague dijo durante la audiencia que el Ministerio Público estaba preparado para fijar una fecha de selección del jurado, indicó NBC Boston.

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El abogado defensor Kevin Reddington interpretó la afirmación como una intención de mantener las acusaciones de asesinato en primer grado, dado que un cargo menor podría permitir que no hubiera jurado.

“Creo que se puede leer entre líneas que cuando dicen que el caso requerirá un jurado, es un comentario indirecto del fiscal de distrito de que tienen la intención de proceder con acusaciones de asesinato en primer grado”, declaró Reddington ante Sullivan.

El abogado Kevin Reddington afirmó que la Fiscalía del Condado de Plymouth planea sostener las imputaciones de asesinato en primer grado (Greg Derr/Pool vía REUTERS).

Al margen de la apelación, la selección del jurado sigue programada para marzo. Los abogados de Clancy indicaron que no solicitarán la suspensión del expediente mientras se resuelve el recurso, en parte para que el caso sea tratado por el mismo juez antes de su jubilación.

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Las partes volverán al tribunal el 30 de diciembre para abordar la logística del juicio, la seguridad y la cobertura de prensa, reportó NBC Boston.