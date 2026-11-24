La subespecie habita exclusivamente en los condados de San Mateo y Santa Cruz, donde quedan algunos miles de ejemplares en estado silvestre (San Francisco Zoo & Gardens)

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El Zoológico de San Francisco liberó 62 serpientes de liga de San Francisco criadas en cautiverio en el condado de San Mateo, California, en un hito histórico para la conservación de esta subespecie en peligro de extinción. Este acontecimiento marcó la primera liberación bajo un programa de crianza controlada diseñado para aumentar las probabilidades de supervivencia de los animales en su entorno natural.

El proceso comenzó en la primavera de 2025, cuando biólogos del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) capturaron 11 hembras preñadas en una reserva costera administrada por el Distrito Regional de Espacio Abierto de Midpeninsula (Midpen). Las serpientes fueron trasladadas al zoológico, donde dieron a luz ese mismo año; una vez concluido el parto, las madres fueron devueltas a la naturaleza y sus crías quedaron al cuidado del equipo.

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La subespecie, cuyo nombre científico es Thamnophis sirtalis tetrataenia, habita exclusivamente en el condado de San Mateo y un pequeño sector del condado de Santa Cruz. Se estima que solo quedan algunos miles de ejemplares en estado silvestre.

Las serpientes perdieron su hábitat a partir de la Segunda Guerra Mundial

Biólogos del Servicio Geológico de los Estados Unidos capturaron 11 hembras preñadas en una reserva costera y las devolvieron a la naturaleza tras el parto (San Francisco Zoo & Gardens)

La pérdida masiva de hábitat explica en gran parte el declive de la especie: en la década de 1940, las lagunas naturales a lo largo del bulevar Skyline albergaban cientos de ejemplares. Para los años 60, la mayoría de esos cuerpos de agua habían sido drenados y urbanizados, según Golden Gate National Parks Conservancy.

La serpiente quedó incluida en la primera lista federal de especies en peligro el 11 de marzo de 1967, seis años antes de que se promulgara la Ley de Especies en Peligro de 1973. Entre las amenazas actuales identificadas por autoridades federales se encuentran la colecta ilegal, la construcción, la sequía y la salinización de estanques costeros.

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También afectan a la subespecie las ranas toro y la lobina negra, depredadores que consumen tanto a las serpientes como a sus presas, entre ellas la rana de patas rojas de California, una especie también amenazada. Desde 2004, la organización conservacionista y el Servicio de Parques Nacionales restauraron 13 hectáreas de humedales, praderas y matorrales costeros, con nuevos estanques para facilitar la reproducción de la especie.

El zoológico crió a las serpientes durante su etapa más vulnerable

El Zoológico de San Francisco liberó 62 serpientes de liga criadas en cautiverio en el condado de San Mateo para reforzar la supervivencia de la subespecie (San Francisco Zoo & Gardens)

El método consiste en criar a los animales jóvenes en un entorno controlado y seguro hasta que alcanzan el tamaño suficiente para enfrentar depredadores y competir por alimento; esta técnica también fue aplicada con éxito para recuperar una población de ualabíes en peligro en Australia.

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El Zoológico de San Francisco & Jardines tiene experiencia con esta subespecie: en la década de 1990 ya había criado ejemplares para perfeccionar su manejo, y desde 2005 desarrolló protocolos de cuidado junto al Zoológico de San Diego, que abarcaban alimentación, seguimiento del crecimiento y control de parásitos.

Antes de la liberación, cada serpiente recibió una prueba genética que determinó su destino. Aproximadamente un tercio fue reintroducido en el área donde fue capturada su madre. El resto fue distribuido en otras poblaciones con escasa diversidad genética, ya que los grupos aislados tienden a perder variabilidad con el tiempo, lo que debilita su capacidad de adaptación.

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La selección de sitios de liberación fue clave para proteger a los animales

El drenaje de lagunas y la urbanización redujeron el hábitat de la especie antes de su inclusión en la lista federal de animales en peligro en 1967 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rochelle Stiles, directora de conservación de campo del zoológico, explicó el objetivo del programa: “Al proporcionar a estas jóvenes serpientes un entorno seguro durante la etapa más vulnerable de su vida, les estamos dando un comienzo más fuerte en la naturaleza”.

Laura Patterson, coordinadora de conservación de anfibios y reptiles del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW), indicó que un relevamiento sobre una enfermedad fúngica emergente que afecta a ejemplares silvestres “contribuyó al proceso de selección” de los sitios de suelta.

Los socios del programa decidieron mantener en reserva la ubicación exacta de los puntos de liberación para proteger a los animales de colectores, el tráfico vehicular y posibles enfermedades. Karine Tokatlian, bióloga de Midpen, valoró el alcance del esfuerzo: “Ver a estas jóvenes serpientes regresar a la naturaleza representa años de investigación, colaboración, restauración del hábitat y un cuidadoso trabajo de conservación”.

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Para salir de la lista de especies en peligro se necesitan al menos 10 poblaciones estables

Los análisis genéticos determinaron la distribución de las crías para mejorar la diversidad biológica de las poblaciones aisladas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Retirar a la serpiente de liga de San Francisco de la lista de especies en peligro exige al menos 10 poblaciones viables y autosustentables, cada una con un mínimo de 200 ejemplares. Para alcanzar ese umbral, los investigadores del USGS simularon en 2023 distintos escenarios de reintroducción y concluyeron que las liberaciones de juveniles criados en cautiverio ofrecen las mejores probabilidades de éxito a largo plazo. El modelo también advirtió que las sueltas deben sostenerse durante al menos 15 años para mantener bajo el riesgo de extinción local.

Sin embargo, hay interrogantes pendientes: el anuncio de la liberación no ofrece datos sobre la supervivencia de los 62 ejemplares liberados ni aclara la diferencia entre los aproximadamente 120 recién nacidos estimados en 2025 y la cifra final de animales soltados. La supervivencia en vida silvestre es baja: un estudio citado por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos (USFWS) indica que solo el 2% de las hembras nacidas llega a los cinco años de edad.

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Ariel Starr, ecóloga de vida silvestre de Midpen, amplió la perspectiva del proyecto: “El éxito de este proyecto y la investigación asociada no solo beneficiará a la culebra de liga de San Francisco, sino que también, con suerte, contribuirá a la recuperación de muchas especies de reptiles en peligro de extinción”.

En 2026 nacieron más de 130 serpientes adicionales en el zoológico, que serán criadas para una segunda ronda de liberaciones prevista para 2027. El monitoreo de ambas etapas permitirá evaluar si las poblaciones en los sitios seleccionados logran crecer con el tiempo.