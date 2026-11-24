El fiscal William Tong advirtió que más de dos millones de los perfiles afectados corresponden a usuarios menores de edad (REUTERS/Carlos Barria)

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Una coalición bipartidista de fiscales de más de 40 estados, encabezada por el fiscal general de Connecticut William Tong, pidió a un tribunal de quiebras rechazar la subasta de Character.AI, prevista para el 1 de diciembre, que incluye los chats privados de más de 21 millones de cuentas estadounidenses y otros datos de usuarios.

Según el comunicado de Tong del 24 de noviembre, más de 2,1 millones de esas cuentas pertenecen a menores.

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Los chats se venderían junto con datos personales como direcciones IP y otros metadatos, y el comprador no tendría obligación de atender pedidos de borrado.

Una empresa en quiebra y dos ventas distintas

Character Technologies Inc., la empresa que opera Character.AI, se acogió al Capítulo 11 el 12 de octubre en el Tribunal de Quiebras de Delaware. El proceso dividió sus activos en dos operaciones.

La primera contempla una oferta de USD 20 millones de Disney Worldwide Services por una licencia mundial, perpetua y no exclusiva sobre tecnología y patentes de la compañía, de acuerdo con el seguimiento del caso de Bankruptcy Observer.

Una coalición de más de 40 fiscales estatales solicitó a un tribunal de quiebras frenar la subasta de Character.AI (REUTERS/Carlos Barria)

Esa licencia no incluye la aplicación, la marca, los historiales de conversación ni la información de los usuarios. Los fiscales ya habían cuestionado el acuerdo con Disney y ahora objetan una segunda venta que abarca casi todo lo demás: la plataforma de consumo, los modelos de inteligencia artificial, cuentas, dominios y datos de usuarios. La subasta está prevista para el 1 de diciembre y las audiencias de aprobación se habían programado para el 3 y el 4 de diciembre.

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La oferta inicial por esos activos es de USD 10 millones, según los documentos del proceso citados por PPC Land. La propuesta prevé que Smirks and Pangs asuma los pasivos correspondientes, entre ellos costos vinculados a contratos que continúen vigentes.

La empresa en quiebra sostuvo ante el tribunal que el patrocinador financiero del oferente es un fondo de capital de riesgo de Nueva York, pero pidió que su identidad no se divulgue públicamente. Los reguladores cuestionaron esa reserva por la naturaleza de los datos que formarían parte de la operación.

Lo que objetan los estados

Los fiscales sostienen que el comprador no tendría que respetar la política de privacidad de la empresa y podría revender los datos sin avisar a los usuarios, a los estados ni al tribunal. Recuerdan que esa política decía: “no vendemos información personal a cambio de dinero”.

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El único oferente conocido, Smirks and Pangs Acquisition LLC, fue constituido en Delaware el 13 de noviembre, un día antes de ser elegido como oferta base. El contrato no nombra casa matriz ni inversores y permite que figuren inversores extranjeros cuyos nombres solo conocería Character.AI.

La empresa de chatbots con inteligencia artificial solicitó la protección por bancarrota bajo el Capítulo 11 en Delaware durante octubre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el comunicado de la Fiscalía General de Connecticut, cada conversación está vinculada al perfil de la cuenta y a metadatos, entre ellos la dirección IP, datos de ubicación potenciales y puntuaciones de riesgo que la plataforma había asignado.

La coalición advirtió que los archivos también pueden contener intercambios de menores con personajes que se presentan como terapeutas o médicos, además de conversaciones de carácter sexual.

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El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, sostuvo en una presentación de su oficina que el procedimiento de quiebra no elimina las obligaciones de protección de datos.

Los fiscales argumentan que varias jurisdicciones, entre ellas California, Colorado, Nueva York y Connecticut, tienen normas sobre seguridad de chatbots que entrarán en vigor el 1 de enero de 2027.

Los estados piden rechazar a ese oferente y su “comisión de ruptura” de $ 350.000. Como mínimo, exigen excluir los chats de menores y los datos sensibles, que incluyen conversaciones sobre autolesiones, trastornos alimentarios o ideas suicidas, y fijar condiciones de protección.

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“Character.AI prometió a sus usuarios que jamás vendería su información personal”, afirmó Tong. La presentación es una objeción: el tribunal todavía no resolvió y el comunicado no es una sentencia sobre la conducta de la empresa. La próxima definición llegará con la subasta del 1 de diciembre y la audiencia posterior.