Lindsay Clancy seguirá a juicio en Massachusetts: el juez rechazó declararla no culpable

Lindsay Clancy enfrenta cargos por el estrangulamiento de sus tres hijos en Massachusetts ocurrido en enero de 2023. (Greg Derr/Pool via REUTERS)

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El juez William Sullivan, del Tribunal Superior del Condado de Plymouth, rechazó el jueves la moción que buscaba declarar obligatoriamente no culpable a Lindsay Clancy por el asesinato de sus tres hijos, al concluir que la fiscalía presentó pruebas suficientes para que un jurado pudiera determinar su responsabilidad penal más allá de toda duda razonable. La resolución, dictada en una orden escrita de cinco páginas, descarta el principal intento de la defensa por cerrar el caso sin un nuevo juicio.

Lindsay Clancy, de 36 años y exenfermera de obstetricia, está acusada de estrangular a sus tres hijos —Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de meses de vida— en Duxbury, Massachusetts, el 24 de enero de 2023. Esa misma noche se cortó y saltó desde una ventana del segundo piso en un intento de quitarse la vida, lo que la dejó paralizada.

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El Tribunal Superior de Massachusetts emite un memorando de decisión en el proceso penal contra Lindsay Clancy por cargos de homicidio en Estados Unidos. (@KristinaRex)

El primer juicio culminó el 4 de septiembre de 2026 con la declaración de nulidad por parte de Sullivan, tras un jurado dividido 11 a 1 a favor de la absolución, sin veredicto unánime, según reportó Reuters.

El juez determinó que hubo pruebas físicas y circunstanciales suficientes

Una moción para un veredicto obligatorio de no culpabilidad es una herramienta procesal mediante la cual la defensa solicita al juez que cierre el caso de forma anticipada, bajo el argumento de que la fiscalía no aportó pruebas suficientes para sustentar una condena. Al rechazarla, Sullivan determinó lo contrario.

“Hubo pruebas presentadas, tanto físicas como circunstanciales, que permitirían a un árbitro racional de los hechos determinar más allá de toda duda razonable los elementos del cargo de asesinato”, escribió el juez en su resolución, citada por The New York Times.

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El juez William Sullivan rechazó la moción para declarar no culpable a Lindsay Clancy por el asesinato de sus tres hijos. (Greg Derr/Pool via REUTERS)

Sullivan también rechazó el argumento de la defensa sobre la responsabilidad penal. En su orden, señaló que los testigos expertos de la fiscalía declararon que, en su opinión, Clancy no carecía de la capacidad sustancial para comprender la ilicitud o la reprochabilidad de su conducta. Y aunque la defensa presentó peritos propios con conclusiones opuestas, el juez subrayó que corresponde al jurado ponderar el peso de cada testimonio.

La defensa argumentó psicosis posparto; la fiscalía sostuvo que comprendía sus actos

El abogado defensor Kevin Reddington impulsó la moción tras el juicio nulo y la renovó ante Sullivan el martes 29 de septiembre. En la audiencia, Reddington afirmó que la fiscalía no había aportado ninguna prueba de que su clienta hubiera matado a sus hijos y cuestionó la investigación policial. Se trató de un giro respecto de la estrategia que empleó durante el juicio, donde no disputó que Clancy causara las muertes, sino que centró la defensa en su estado mental.

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Durante el proceso, Reddington sostuvo que Clancy padecía psicosis posparto —considerada una emergencia psiquiátrica según el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos— y que esa condición la privaba de responsabilidad penal. Según esta postura, Clancy no tenía capacidad para comprender la naturaleza o la ilicitud de sus actos en el momento de los hechos.

La defensa apeló a la figura de la psicosis posparto para argumentar la falta de responsabilidad penal de la acusada. (Greg Derr/Pool via REUTERS)

La fiscal Shanan Buckingham respondió con dureza. Calificó de “ridículo” el planteo de Reddington y sostuvo que la fiscalía había presentado al jurado pruebas más que suficientes. Sullivan recogió ese argumento en su orden: “La teoría de la acusación sobre la responsabilidad penal era que, al cometer el delito, la acusada no carecía de la capacidad sustancial para apreciar la ilicitud o reprochabilidad de su conducta, ni carecía de la capacidad sustancial para ajustar su conducta a los requisitos de la ley”, escribió el juez, según Fox News.

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Sigue pendiente una moción por doble enjuiciamiento y se discutirá un posible nuevo juicio

El rechazo de esta moción no cierra el caso. La defensa mantiene pendiente otro recurso procesal fundado en la prohibición de doble enjuiciamiento, principio que impide juzgar dos veces a una persona por los mismos hechos. Si Sullivan hace lugar a ese planteo, el caso quedaría archivado de forma definitiva.

La próxima audiencia está prevista para el 2 de noviembre de 2026. En esa fecha, el juez también espera que las partes estén en condiciones de discutir una fecha para un eventual nuevo juicio.

El fiscal del Condado de Plymouth, Timothy Cruz, aún no ha confirmado si su oficina solicitará un nuevo juicio. El martes declaró ante los medios que tomaría una decisión “en cuanto cuente con toda la información posible”.

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