Un ataque ruso dejó al menos dos muertos y cuarenta heridos en la ciudad ucraniana de Zaporizhzhia

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Dos civiles murieron y otras 48 personas, entre ellas cuatro niñas y niños, tras un ataque nocturno ruso con bombas planeadoras contra Zaporizhzhia, en el sur de Ucrania, informaron las autoridades locales. La ofensiva coincidió con el debate diplomático por el ataque ucraniano a un buque de guerra ruso atracado en Bengasi, Libia.

Mijailo Semikin, jefe de la Administración Militar Regional de Zaporizhzhia, indicó que el bombardeo destruyó una vivienda particular y dañó parcialmente un edificio residencial de cinco plantas. Entre los menores heridos hay un bebé de menos de un año y otros de 4, 6 y 16 años.

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El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, anunció el envío de refuerzos militares a la región, ubicada en el frente de aproximadamente 1.250 kilómetros que atraviesa el este y el sur del país. Rusia y Ucrania han incrementado los ataques aéreos en los últimos meses, mientras participan en conversaciones mediadas por Estados Unidos para poner fin a la guerra iniciada con la invasión a gran escala de Moscú hace casi cinco años.

El mandatario afirmó que Ucrania requerirá 115.000 millones de euros de apoyo exterior el año próximo para sostener su defensa. Según sus cifras, ya están asegurados 90.000 millones de euros, por lo que aún faltan 25.000 millones.

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El ataque contra Zaporizhzhia ocurrió mientras Rusia mantiene una campaña de bombardeos contra la infraestructura energética ucraniana antes del invierno. Kiev, por su parte, ha ampliado el alcance de sus operaciones con drones y otros ataques contra objetivos rusos, incluidos blancos en Siberia y, el domingo, un buque de guerra en el este de Libia.

Un bombardeo ruso con bombas planeadoras en Zaporizhzhia dejó dos civiles muertos y 48 heridos. (REUTERS/Stringer)

La Organización de las Naciones Unidas estima que la guerra ha causado cerca de 18.000 muertes de civiles ucranianos y más de 57.000 heridos desde el 24 de febrero de 2022. Las bajas militares de ambos bandos se cuentan por cientos de miles, aunque no existe un registro independiente completo.

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Medios rusos independientes estiman más de 700.000 militares rusos muertos

Los medios independientes rusos Meduza y Mediazona calcularon que más de 700.000 soldados rusos han muerto durante la guerra. La estimación se difundió el lunes y se basa en datos que, según esos medios, fueron obtenidos de la agencia estatal de estadísticas Rosstat tras un acceso informático atribuido al grupo bielorruso Cyber Partisans y al grupo ucraniano Silent Crow.

El análisis contrastó esos registros con documentos públicos y otras fuentes disponibles, e incorporó una proyección de muertes que todavía no figurarían en las estadísticas oficiales. Associated Press no pudo verificar de forma independiente los datos ni la metodología empleada. Rusia no publica cifras oficiales de bajas en el campo de batalla desde hace varios años.

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En enero, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, con sede en Washington, estimó que Rusia había sufrido hasta 325.000 muertes de militares entre febrero de 2022 y diciembre de 2025. Hace dos meses, el jefe del Estado Mayor de la Defensa del Reino Unido, Richard Knighton, señaló que la cifra superaba los 500.000 efectivos muertos.

Libia exige explicaciones por el ataque a un buque ruso en Bengasi

El Ministerio de Exteriores del gobierno libio con sede en Trípoli condenó el lunes el uso de drones navales en Bengasi y sostuvo que no autorizó operaciones militares extranjeras en el territorio ni en las aguas territoriales del país. La cartera solicitó aclaraciones a Ucrania.

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La Organización de las Naciones Unidas registra cerca de 18.000 muertes de civiles ucranianos desde el inicio de la invasión en 2022. (REUTERS/Stringer)

La Misión de la ONU en Libia expresó también su preocupación y pidió que se respete plenamente la soberanía, la integridad territorial y la seguridad de los habitantes y los bienes libios.

El portavoz del Ministerio de Exteriores ucraniano, Heorhii Tykhyi, respondió el martes que la operación no buscaba perjudicar a Libia ni a su población. “Ucrania no está arrastrando a nadie a la guerra ni lleva la guerra a ningún lugar”, declaró, al sostener que las acciones de Kiev se dirigen únicamente contra Rusia.

Tykhyi argumentó que el derecho internacional no limita la legítima defensa al lugar donde ocurre la agresión. Añadió que Rusia emplea infraestructura civil de terceros países con fines militares y que los buques de guerra y cargueros de armas rusos que llegan con frecuencia a Libia generan riesgos para el país norteafricano.

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Kiev reclama más F-16 y Gripen para enfrentar los drones de propulsión a chorro

Zelensky informó además que el Estado Mayor evaluó la respuesta ante el uso creciente de drones rusos de propulsión a chorro, cuya velocidad dificulta su interceptación. Consideró crucial que los aliados entreguen más cazas F-16 y aeronaves Gripen, fabricadas en Suecia, para hacer frente a esas amenazas.

Dos civiles murieron y 48 personas resultaron heridas tras un ataque ruso con bombas planeadoras en Zaporizhzhia. (REUTERS/Stringer)

Ucrania desarrolla al mismo tiempo más sistemas interceptores y sus fabricantes de armamento producen drones de ataque de largo alcance, según el presidente.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus defensas aéreas derribaron 699 drones ucranianos durante la noche sobre varias regiones de Rusia, la península de Crimea y el mar Negro. Moscú anexó Crimea en 2014, una decisión que numerosos países y organizaciones internacionales consideran ilegal.

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Cerca de la mitad de los drones se dirigieron hacia la región de Moscú, de acuerdo con el alcalde Serguéi Sobianin. La autoridad rusa de aviación civil, Rosaviatsia, restringió durante varias horas los vuelos de llegada y salida en los aeropuertos Vnúkovo y Sheremétievo.