Lindsay Clancy volverá a ser juzgada por el asesinato de sus tres hijos: fijaron la fecha del nuevo juicio

El juez William Sullivan fijó el 29 de marzo de 2027 como la fecha para el inicio del segundo juicio contra Lindsay Clancy. (Greg Derr/Pool via REUTERS)

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Lindsay Clancy regresó este lunes a la sala del Tribunal Superior del Condado de Plymouth, en Massachusetts, donde el juez William Sullivan fijó para el 29 de marzo de 2027 el inicio del segundo juicio en su contra por el asesinato de sus tres hijos pequeños.

La fiscalía había confirmado que impulsaría un nuevo proceso, aunque todavía no definió si mantendrá los cargos de asesinato en primer grado o buscará una condena por delitos de menor gravedad.

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La fiscalía aún no definió qué cargos sostendrá

La fiscalía del condado de Plymouth evalúa si sostiene los cargos de asesinato en primer grado o si reduce la acusación para habilitar un proceso sin jurado. (Greg Derr/Pool via REUTERS)

La fiscal adjunta del condado de Plymouth, Jennifer Sprague, confirmó durante la audiencia que los acusadores seguirán adelante con el caso, pero evitó anticipar qué estrategia adoptarán. Según ABC News, la funcionaria afirmó: “Esto será un nuevo juicio. Cómo se verá dependerá de las decisiones que tomemos”.

La fiscalía puede mantener los cargos de asesinato en primer grado, que contemplan prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional, o reducirlos a asesinato en segundo grado u homicidio. Esta última alternativa también podría modificar la modalidad del juicio y abrir la posibilidad de un proceso sin jurado, con una decisión a cargo del magistrado.

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La fiscalía ya había adelantado sus intenciones de llevar a Lindsay Clancy a un segundo juicio, cuyo inicio quedó fijado para el 29 de marzo de 2027 (Greg Derr/Pool via REUTERS)

El juez había rechazado el pedido de la defensa para cerrar la causa

La semana pasada, Sullivan desestimó el planteo de los abogados de Lindsay Clancy, que sostenían que someterla a otro proceso vulneraría la protección constitucional contra el doble enjuiciamiento.

La defensa había argumentado que, tras la declaración de juicio nulo, la fiscalía no podía volver a juzgarla por los mismos hechos. El rechazo de ese pedido permitió que la causa siguiera adelante y que este lunes se fijara el 29 de marzo de 2027 para el nuevo juicio.

Once de los doce jurados se inclinaban por la absolución

El primer proceso terminó el 4 de septiembre, cuando Sullivan declaró la nulidad del juicio (mistrial) ante la imposibilidad de alcanzar un veredicto unánime. Según trascendió después, once integrantes del jurado estaban dispuestos a declarar a Clancy no culpable por razones de salud mental, mientras que el restante no compartía esa postura.

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Tras la decisión del magistrado, varios miembros del panel dieron entrevistas televisivas y explicaron que se inclinaban por la falta de responsabilidad penal, una figura jurídica prevista en Massachusetts para los casos en que una persona no puede ser considerada penalmente responsable debido a una enfermedad mental.

Los hechos del 24 de enero de 2023

Clancy, de 36 años, fue arrestada y acusada de haber estrangulado con bandas de ejercicio a sus tres hijos en el sótano de su casa en Duxbury, un suburbio de Boston: Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses.

Ninguna de las partes disputó ese hecho durante el primer juicio. Después de la agresión, Clancy se provocó heridas con un cuchillo y saltó desde una ventana del segundo piso en un intento de suicidio. Sobrevivió, pero quedó paralizada.

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La defensa sostuvo que Clancy padecía psicosis posparto

Los abogados de Clancy argumentaron durante el primer proceso que su defendida atravesaba un cuadro de psicosis posparto al momento de los hechos y que, por esa razón, no comprendía la gravedad de sus actos.

La acusación atribuyó a Clancy la muerte por estrangulamiento de sus tres hijos en el sótano de su casa en Duxbury en enero de 2023.

La fiscalía rechazó esa interpretación e intentó demostrar que Clancy conservaba responsabilidad penal. En los meses anteriores al crimen, la acusada había buscado atención médica por ansiedad, depresión e insomnio tras el nacimiento de su tercer hijo.

A principios de enero de 2023 ingresó voluntariamente durante varios días al Hospital McLean, un centro especializado en salud mental, según repasó Reuters en su informe.

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La fiscalía rechazó esa interpretación e intentó demostrar que Clancy conservaba responsabilidad penal. En los meses anteriores al crimen, la acusada había buscado atención médica por ansiedad, depresión e insomnio tras el nacimiento de su tercer hijo.

A principios de enero de 2023 ingresó voluntariamente durante varios días al Hospital McLean, un centro especializado en salud mental, según repasó Reuters en su informe.