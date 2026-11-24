El programa malicioso Bazuka oculta sus operaciones en segundo plano mediante una captura de la pantalla de inicio del teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una firma de seguridad advirtió sobre Bazuka, un programa malicioso para Android que utiliza una captura de la pantalla de inicio o bloqueo del celular como superposición para ocultar las acciones que ejecuta en segundo plano.

ThreatFabric, empresa de seguridad móvil de Países Bajos, encontró el programa mientras investigaba un caso de fraude con una aplicación que retransmite datos de tarjetas bancarias de pago sin contacto. Esperaban una pieza simple. Hallaron un conjunto de herramientas completo.

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El informe describe un descargador que instala el programa, un núcleo que se comunica con los atacantes y 23 módulos que se bajan según la campaña. Entre ellos hay módulos para pantallas falsas de inicio de sesión, registro de teclado, interceptación de mensajes SMS y códigos de verificación en dos pasos, control remoto y cambio de direcciones de criptomonedas.

El módulo que cambia direcciones detecta las de bitcoin, ether, TRC20 y solana copiadas al portapapeles y las reemplaza por otras elegidas por los atacantes. Otro módulo captura el PIN, la contraseña o el patrón de desbloqueo del teléfono mediante los permisos de accesibilidad de Android.

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La arquitectura del troyano incluye 23 módulos diseñados para interceptar mensajes de texto, códigos de verificación y claves de acceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una inteligencia artificial ayuda a elegir víctimas

El panel de control que usan los operadores incluye un asistente basado en modelos de lenguaje. Según la firma de ciberseguridad, estos agentes de IA ayudan a identificar víctimas de interés y a gestionar infecciones a gran escala. El panel también calcula un puntaje que indica cuán atractivo es cada dispositivo como objetivo.

Los investigadores encontraron esa función en el panel, no una IA que robe por sí sola. Los textos y elementos de la interfaz aparecen en inglés y en ruso, y la firma de ciberseguridad no atribuyó Bazuka a ningún grupo conocido.

Bazuka puede activar la depuración inalámbrica de Android, un modo pensado para desarrolladores, e interceptar el PIN de emparejamiento para concederse permisos sin que el usuario los autorice. ThreatFabric prevé que esta práctica se vuelva habitual en los troyanos bancarios, porque permite que módulos sobrevivan aunque se elimine la aplicación inicial.

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Un módulo específico sustituye las direcciones de criptomonedas como bitcoin y solana copiadas en el portapapeles del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Disfrazado de contenido para adultos de TikTok

Para llegar a las víctimas, los distribuidores, que los investigadores llaman traffers, crean páginas que ofrecen supuestas aplicaciones, por ejemplo de televisión por internet. Los expertos en seguridad digital documentaron un archivo llamado como una versión premium de TikTok con contenido para adultos, que se descarga fuera de las tiendas oficiales y pide permiso para instalar aplicaciones de terceros.

El panel también contiene ajustes para que el instalador pida pocos permisos y pueda pasar la revisión de Google Play. La firma dice que esas opciones prueban la intención de usar la tienda oficial, pero que no vio señales de que ocurriera. El informe tampoco da una cifra de infectados ni lista bancos o países afectados.

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Los expertos recomiendan comunicarse con las entidades bancarias desde un equipo alternativo ante una sospecha de intrusión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si se sospecha una infección

El medio especializado eSecurity Planet advirtió que abrir la aplicación del banco en el mismo teléfono puede no ser una forma confiable de comprobar el estado de la cuenta. Un código recibido en un aparato comprometido tampoco sirve como segundo factor de confianza.

Su recomendación es llamar al banco desde otro dispositivo, con el número impreso en la tarjeta o en un resumen, y no con uno recibido por mensaje. Después conviene revisar los accesos y cambiar contraseñas desde un teléfono o una computadora seguros, empezando por el correo electrónico principal.

Para limpiar el celular contra el software malicioso en Android se debe verificar que Play Protect esté activo, instalar las actualizaciones de seguridad y eliminar las aplicaciones sospechosas. Si los síntomas persisten, Google indica que puede hacer falta restablecer el teléfono de fábrica o pedir ayuda al fabricante.

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Borrar la aplicación no revierte una transferencia ni devuelve una contraseña ya capturada, advirtieron los expertos. Los datos del informe de ThreatFabric corresponden a muestras analizadas hasta fines de octubre, y la firma aún no obtuvo el instalador intermedio de la cadena de infección.