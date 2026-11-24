Los fiscales federales de Manhattan acusaron a Phillip Patrick Williams de fijar por mensajes de texto los rendimientos de su fondo de inversión (REUTERS/Evan Vucci)

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Phillip Patrick Williams, de 51 años, fundador del fondo Backward Hat Capital y director de Droplight, patrocinador de IndyCar, fijaba por mensaje de texto los rendimientos que se informaban a los inversores, según la denuncia penal que fiscales federales de Manhattan hicieron pública la semana pasada. Fue arrestado el 18 de noviembre.

Una denuncia con mensajes de texto

Según Fortune, revista estadounidense de negocios, que citó la denuncia, un empleado le escribió en mayo: “Fondo agresivo: 10,01%. ¿Te parece correcto?”. Williams preguntó cuál había sido el rendimiento del mes anterior y, al saber que fue 9,51%, respondió: “Hagámoslo en 9,91%; lo subí un poco”. El fondo decía a sus clientes que nunca había tenido un mes por debajo de 6%.

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El Departamento de Justicia acusó a Williams y a Devin Allen Johnson, de 29 años, de fraude de valores, conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer fraude de valores. Los dos primeros cargos implican hasta 20 años de prisión cada uno. Williams fue detenido en Kokomo, Indiana, y Johnson, en Gilbert, Arizona. Son acusados y no han sido condenados.

Los fiscales sostienen que lograron más de USD 600 millones captados de más de 2.000 inversores desde 2022 con un algoritmo de divisas. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC), en una causa civil paralela en Indianápolis, calcula USD 560 millones y afirma que casi no hubo operaciones. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) presentó una demanda aparte por USD 550 millones.

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La fiscalía calcula que los acusados captaron más de USD 600 millones de 2.000 inversores con la promesa de un algoritmo de divisas (Jerome Miron-Imagn Images)

Adónde fue el dinero, según la SEC

La SEC afirma que más del 83% del dinero se destinó a pagar a inversores anteriores y más de USD 250 millones fueron a pagar a inversores anteriores y más de USD 220 millones, a los fundadores y sus empresas. Calcula que Williams recibió más de USD 147 millones y Johnson más de USD 45 millones, y que parte financió autos de lujo, casas y viajes privados.

El regulador añade que unos “informes de auditoría independiente” fueron escritos por Joseph Anderson, que no es contador y dirige Droplight junto con Williams.

Uno decía que un fondo tenía USD 246 millones, pero la cuenta bancaria tenía un dólar en esa fecha. Anderson es demandado por la SEC, pero no fue acusado penalmente. Fortune no pudo contactar a los acusados.

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Droplight patrocinó en 2025 el auto número 45 de Rahal Letterman Lanigan Racing, que conduce Louis Foster, según RACER, medio especializado en automovilismo, y su sitio web fue dado de baja el día del arresto. La SEC dice que recibió USD 31 millones de dinero de inversores.

El Departamento de Justicia imputó a Phillip Patrick Williams y Devin Allen Johnson cargos por fraude que contemplan hasta 20 años de prisión (Jerome Miron-Imagn Images)

La SEC congeló los activos y un tribunal puso a la empresa bajo administración judicial

Las medidas civiles ya dispuestas incluyen una orden de restricción temporal, el congelamiento de activos y acceso acelerado a documentación, según la SEC.

El organismo también solicitó la devolución de las ganancias presuntamente obtenidas de forma ilícita, intereses previos a la sentencia y sanciones económicas. Un tribunal colocó a la compañía bajo administración judicial, de acuerdo con la División de Valores de Utah.

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La alerta de Utah pidió a los inversores que se comuniquen con las autoridades y señaló que la investigación estatal aportó asistencia a las pesquisas federales.

Esa dependencia indicó que los fondos vinculados Traders Point Capital y AI Capital ofrecían rendimientos mensuales de al menos 6% desde julio de 2022.

La causa penal está a cargo del Grupo de Trabajo sobre Fraude de Valores y Productos Básicos de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, informó el Departamento de Justicia.