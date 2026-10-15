Estados Unidos

El jurado disidente del caso Lindsay Clancy rompe el silencio en su primera entrevista en TV: “No tuve duda razonable”

Michael P. Desronvil dio su primera entrevista televisiva en Fox News tras el juicio nulo. Defendió su postura sobre la culpabilidad de la acusada y respondió a la moción que busca revisar su teléfono celular

Michael Desronvil habló con Kayleigh McEnany, de Fox News, y aseguró que no tuvo dudas sobre la responsabilidad penal de la madre acusada de matar a sus tres hijos. (Fuente: Fox)
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Michael P. Desronvil, el único jurado disidente que impidió que Lindsay Clancy fuera declarada inimputable por el asesinato de sus tres hijos en Massachusetts, rompió el silencio. En su primera entrevista televisiva para la cadena Fox News, el hombre de 48 años explicó los motivos que provocaron la declaración de juicio nulo el mes pasado y defendió su postura solitaria frente al resto del panel.

En diálogo con Kayleigh McEnany —presentadora de Fox & Friends First y exsecretaria de prensa de la Casa Blanca—, el entrevistado reveló las disputas a puertas cerradas y desestimó las críticas de sus compañeros. Esta aparición pública cobra mayor relevancia ante el tenso escenario judicial que lo rodea.

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Actualmente, la defensa impulsa peticiones formales para indagar su conducta y peritar sus comunicaciones personales, mociones que el juez William Sullivan evaluará en una audiencia clave el próximo 2 de noviembre, cita donde también se debatirá el futuro legal de la acusada.

La entrevista en Fox News: el jurado de Lindsay Clancy no tuvo dudas

Ante la incisiva consulta de la co-presentadora de Outnumbered, el invitado fue categórico sobre su nivel de certeza respecto a la culpabilidad de la acusada. “¿Tuviste duda razonable?”, preguntó la periodista. Él respondió de forma directa: “No”.

Michael P. Desronvil durante su entrevista con Fox & Friends, donde defendió su postura solitaria frente al resto de los miembros del jurado. (Fuente: Fox)
Michael P. Desronvil durante su entrevista con Fox & Friends, donde defendió su postura solitaria frente al resto de los miembros del jurado. (Fuente: Fox)

Para sustentar su posición, argumentó poseer fundamentos sólidos. “Bueno, definitivamente tenía muchas pruebas para respaldar mi postura. Pero por respeto a los demás jurados y al sistema judicial, dejaré eso de lado por ahora hasta que pasen por el proceso del sistema judicial”, explicó.

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indsay Clancy, durante una de sus comparecencias ante el tribunal, donde su defensa argumentó que padecía psicosis posparto al momento de los hechos. (Greg Derr/Pool via REUTERS)
indsay Clancy, durante una de sus comparecencias ante el tribunal, donde su defensa argumentó que padecía psicosis posparto al momento de los hechos. (Greg Derr/Pool via REUTERS)

La presentadora indagó también sobre el clima interno. “¿Hubo momentos tensos?”, inquirió tras recordar la inclinación de 11 personas dispuestas a eximir a la mujer de responsabilidad penal por padecer psicosis posparto. El disidente confirmó las fricciones. “Sí, hubo momentos que fueron tensos”, admitió y luego agregó que dichas tensiones ocurrieron durante la deliberación.

Las pruebas contra Lindsay Clancy: la reacción de Michael Desronvil al 911

El proceso judicial expuso el horror ocurrido en enero de 2023 en Duxbury, cuando la madre mató a sus pequeños Cora, de cinco años; Dawson, de tres; y Callan, de ocho meses. Sobre la mecánica del crimen, el entrevistado no dudó en calificar el accionar de la acusada bajo una óptica de fría planificación.

Michael Desronvil enfatizó la importancia de no perder de vista la memoria y la inocencia de los tres niños fallecidos. (Fox)
Michael Desronvil enfatizó la importancia de no perder de vista la memoria y la inocencia de los tres niños fallecidos. (Fox)

“Qué metódica me pareció que fue Lindsay en la ejecución de los niños. Así que eso fue algo muy impactante para mí. Al ver el video y también al escuchar en la sala del tribunal el proceso de pensamiento que hay detrás y para cumplir con el compromiso de hacer eso. Me pareció que fue lógico”, relató.

La conductora televisiva abordó además el impacto emocional de la prueba material, en especial la llamada de emergencia de Patrick Clancy, padre de los menores, tras descubrir la escena. Desronvil describió su reacción al oír ese audio reservado. “Fue surrealista. Tú sabes, escuchar el dolor en su voz. Escuchar la desesperación de ese fragmento”, confesó.

El recuerdo de los niños

El diálogo televisivo también incluyó un recorrido emotivo por un parque dedicado a la memoria de las víctimas. Frente al letrero central, Kayleigh McEnany consultó por qué era crucial devolver el foco a los menores.

Desronvil recorrió el parque conmemorativo dedicado a Cora, Dawson y Callan Clancy, las tres víctimas de la tragedia de Duxbury. (Fox)
Desronvil recorrió el parque conmemorativo dedicado a Cora, Dawson y Callan Clancy, las tres víctimas de la tragedia de Duxbury. (Fox)

El hombre detalló su conexión personal: “Bueno, yo mismo tengo una hija, sabes, de cinco años. Así que ver a estos tres niños es emotivo. Puedes ver la inocencia, la alegría pura en ellos. Es difícil simplemente arrebatar eso”.

Al caminar por el sector para niños pequeños dedicado a Callan, el bebé de la familia, Desronvil compartió cómo el debate oral le permitió conocer a fondo a las víctimas. “Aprendí mucho con los tres ángeles. Con Cora, sabes, Dawson y Callan. Este, sabes, lo que les gustaba, lo que disfrutaban, lo que querían ser al principio”, reflexionó.

El conflicto por el teléfono celular de Michael Desronvil tras el juicio nulo

El caso derivó en la declaración de un juicio nulo el pasado 4 de septiembre, tras el estancamiento del grupo frente a la tesis de inimputabilidad por enfermedad psiquiátrica grave. Posterior a esa decisión, los demás miembros acusaron al único opositor de actitudes “arrogantes” y de prestar atención exclusiva a su teléfono en la sala.

El abogado defensor, Kevin Reddington, lo tildó de “obstruccionista” e impulsó un recurso legal para retener el dispositivo del hombre por 48 horas bajo la custodia de un perito neutral, con el objetivo de extraer sus registros de comunicaciones.

El abogado Kevin Reddington, a cargo de la defensa de Clancy, presentó mociones para peritar el celular de Desronvil e investigar posibles irregularidades. (Greg Derr/Pool via REUTERS)
El abogado Kevin Reddington, a cargo de la defensa de Clancy, presentó mociones para peritar el celular de Desronvil e investigar posibles irregularidades. (Greg Derr/Pool via REUTERS)

Frente a esta moción, la reacción del entrevistado fue de total sorpresa. Ante la pregunta de si alguna vez imaginó un intento de secuestro judicial de su aparato, fue tajante. “Para nada. Pensé que iría a cumplir como jurado, cumpliría con mi tiempo, mi deber ciudadano y luego volvería a mi vida laboral normal”, contestó, además de aclarar que el equipo solo tuvo uso en los descansos y “no durante la deliberación”.

Qué pasará con el proceso a Lindsay Clancy: el futuro legal

La situación procesal de la enfermera, quien permanece internada en un centro psiquiátrico bajo custodia, atraviesa semanas decisivas. La semana previa a esta emisión, el juez William Sullivan rechazó el pedido de la defensa para desestimar los cargos por insuficiencia de pruebas.

Existe una solicitud pendiente para convocar a una audiencia probatoria a fin de analizar el comportamiento de Desronvil y debatir posibles violaciones a la garantía constitucional contra la doble incriminación (que impide juzgar a una persona dos veces por el mismo delito) frente a un nuevo proceso penal.

El magistrado fijó una cita clave en el Tribunal Superior de Plymouth para el próximo 2 de noviembre de 2026, fecha estipulada para tratar el destino del celular del hombre. Mientras tanto, el fiscal de distrito Timothy Cruz evalúa sus opciones legales y todavía no define si buscará reabrir la causa.

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