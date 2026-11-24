Netanyahu y Katz confirman la "eliminación" de Abú Nahal: "Ningún terrorista podrá escapar al largo brazo de Israel"

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El Ejército de Israel mató este martes al jefe del aparato de seguridad interna de Hamas, Naim Muhamad Abú Nahal, en un ataque con dron contra la ciudad de Gaza, en medio de una ofensiva que las autoridades gazatíes denuncian como una violación sistemática del alto el fuego vigente desde octubre de 2025. El bombardeo, que también dejó otras seis víctimas mortales en distintos puntos de la Franja, se produjo pese al pacto suscrito entre Israel y el movimiento islamista para poner fin a dos años de guerra.

Abú Nahal, de 50 años, había sido nombrado jefe del servicio de seguridad interna de Hamas apenas dos meses antes de su muerte, aunque formaba parte del movimiento desde hacía mucho tiempo, según indicó el Ejército israelí. Su predecesor, Moein Mohamad Al Arabid, había sido capturado el 1 de septiembre durante una incursión de una unidad especial israelí en el corazón de la capital gazatí, acompañada de milicias palestinas proisraelíes.

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El cuerpo de Abú Nahal fue trasladado al hospital Shifa de la ciudad de Gaza. Según este centro hospitalario, murió al ser alcanzado por un ataque con dron contra una habitación del Palacio Al Hakim, en la zona de Al Ansar de la capital gazatí.

El Ministerio del Interior de Gaza, bajo control de Hamas, confirmó que el alto cargo fue “martirizado” en un bombardeo aéreo perpetrado por aviones “de la ocupación israelí” al oeste de la ciudad de Gaza, sin precisar más detalles sobre el lugar exacto del ataque. La cartera sostuvo que la operación respondía a los “duros golpes asestados recientemente” por el aparato de seguridad interna “a los agentes de la ocupación” y destacó que Abú Nahal había logrado “importantes avances en la lucha contra las bandas colaboradoras con la ocupación”.

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El primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, felicitaron a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y al Shin Bet “por la aplicación de la agresiva política” del Gobierno. Netanyahu sentenció: “Ningún terrorista escapará al brazo extendido del Estado de Israel”.

El Ejército de Israel mató al jefe de seguridad interna de Hamás, Naim Muhamad Abú Nahal, en un ataque con dron en la ciudad de Gaza. (REUTERS/Amir Cohen)

Hamas, por su parte, condenó el ataque como una “cobarde operación de asesinato” que “se enmarca en los frenéticos esfuerzos del enemigo criminal por atacar el frente interno y crear un estado de caos en la Franja de Gaza”. El movimiento islamista sostuvo que “los asesinatos contra oficiales y miembros de la Policía de seguridad y civil constituyen una flagrante violación del derecho internacional” y pidió a los países garantes del alto el fuego que intervengan de inmediato para frenar la ocupación. También reclamó a la comunidad internacional que exija responsabilidades a los líderes israelíes “como criminales de guerra”.

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Otros ataques del mismo día

Horas antes, el portavoz de la agencia de defensa civil de Gaza, que opera bajo la autoridad de Hamas, Mahmud Basal, informó de que tres personas, entre ellas un joven de 17 años, murieron en un ataque israelí independiente cerca de la ciudad de Gaza. El Ejército israelí afirmó haber “atacado a terroristas en la zona”, aunque no confirmó específicamente el bombardeo que causó la muerte del menor.

Un tercer ataque alcanzó una comisaría de policía en la zona de Al Mawasi, en el sur de la Franja, donde murieron otras tres personas, según Basal. La Policía de Gaza, también bajo control de Hamas, indicó que entre los fallecidos había dos agentes de 23 y 33 años, y calificó el bombardeo como “parte de una campaña continua dirigida contra el aparato policial”.

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