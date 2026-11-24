Publix, Walmart y Target cerrarán sus puertas el Día de Acción de Gracias y reanudarán la atención el viernes a las 6:00 a. m. (Reuters)

Guardar

El Día de Acción de Gracias, que se celebrará el jueves 26 de noviembre de 2026, modificará los horarios habituales de comercios y servicios en el sur de Florida. Como ocurre cada año durante este feriado federal, varias cadenas suspenderán sus actividades, mientras que otras mantendrán una atención limitada para quienes necesiten comprar productos básicos.

Los cambios alcanzarán a supermercados, farmacias, tiendas de artículos para el hogar, grandes almacenes y empresas de mensajería. Sin embargo, no todos los establecimientos aplicarán el mismo calendario: algunas cadenas cerrarán todas sus sucursales, mientras que otras tendrán horarios especiales o diferencias según la ubicación.

PUBLICIDAD

La jornada también coincidirá con los preparativos para el Black Friday, previsto para el viernes 27 de noviembre. Por eso, quienes tengan previsto hacer compras durante esos días deberán comprobar los horarios de cada establecimiento antes de trasladarse, especialmente en farmacias y comercios con atención diferenciada.

Supermercados abiertos y cerrados el 26 de noviembre en el sur de Florida

Varias de las principales cadenas de supermercados del país confirmaron que no atenderán al público durante el Día de Acción de Gracias.

Publix cerrará todos sus supermercados y farmacias el jueves 26 de noviembre. La cadena retomará sus actividades habituales al día siguiente.

Walmart tampoco abrirá sus tiendas durante el feriado. La compañía informó que sus establecimientos reanudarán la atención el viernes 27 de noviembre a las 6:00 a.m.

PUBLICIDAD

Target seguirá el mismo calendario: permanecerá cerrado el jueves y abrirá el viernes a las 6:00 a.m. para el inicio de las compras del Black Friday.

También confirmaron el cierre de sus establecimientos ALDI, Costco y Sam’s Club. En estos casos, los clientes deberán adelantar sus compras o esperar hasta el viernes para regresar a las tiendas.

En cambio, Whole Foods Market prevé mantener abiertas muchas de sus sucursales durante el feriado, aunque con horarios reducidos. La atención varía según el establecimiento; la compañía recomienda consultar el horario de cada tienda antes de acudir.

En el caso de las cadenas locales, Sedano’s informó horarios especiales para distintas sucursales del sur de Florida. Algunas tiendas tienen previsto atender de 7:00 a. m. a 6:00 p. m., aunque el horario debe comprobarse por ubicación.

PUBLICIDAD

Para Presidente Supermarket, no hay confirmación corporativa de un horario uniforme para todas sus sucursales. Los clientes deberán revisar la información del establecimiento al que planean acudir.

Whole Foods Market y Sedano's mantendrán horarios reducidos de atención al público en diversas sucursales durante el feriado. (REUTERS/Hannah Beier)

Farmacias con horarios especiales el Día de Acción de Gracias

Las farmacias tendrán horarios distintos a los de los supermercados y, en algunos casos, también habrá diferencias entre la atención de la tienda y la del área farmacéutica.

Walgreens cuenta con establecimientos que pueden mantener la atención durante el feriado, pero los horarios no son necesariamente iguales en todas las ubicaciones. La disponibilidad de la farmacia también puede diferir de la del área comercial. Por eso, conviene consultar directamente la sucursal antes de acudir.

PUBLICIDAD

En CVS, algunas tiendas pueden abrir con horarios especiales. Sin embargo, el área de farmacia podría cerrar antes que el resto del establecimiento. Los horarios publicados para determinadas sucursales muestran diferencias entre ambos servicios, por lo que no es posible aplicar un horario único a toda la cadena.

En cuanto a Navarro Pharmacy, no se encontró una confirmación corporativa general que permita establecer un horario uniforme para todas sus sucursales durante el 26 de noviembre. Los clientes deberán verificar la atención del local que tengan previsto visitar.

Quienes necesiten retirar un medicamento con receta deben confirmar tanto el horario de la tienda como el de la farmacia. Que una tienda esté abierta no significa que su farmacia también lo esté.

PUBLICIDAD

Tiendas cerradas y con horarios especiales el 26 de noviembre

Las grandes cadenas comerciales también aplicarán modificaciones en sus horarios durante el feriado.

Best Buy permanecerá cerrada el jueves 26 de noviembre y reabrirá el viernes 27, de 6:00 a.m. a 10:00 p. m.

The Home Depot tampoco atenderá durante el Día de Acción de Gracias. La cadena tiene previsto abrir el viernes a las 6:00 a.m.

Por su parte, Lowe’s y Kohl’s confirmaron que mantendrán sus establecimientos cerrados durante la jornada del jueves.

En contraste, Big Lots publicó un horario especial para el feriado: sus tiendas abrirán de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. el 26 de noviembre. Para el viernes 27, la atención está prevista de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.

PUBLICIDAD

En el caso de Dollar General y Family Dollar, no se encontró un anuncio corporativo público que confirme un horario uniforme para todas las sucursales durante el Día de Acción de Gracias. La atención deberá comprobarse en cada establecimiento.

Las áreas de farmacia de cadenas como CVS y Walgreens aplicarán esquemas de atención diferenciados respecto a las tiendas comerciales. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Tiendas de conveniencia y estaciones de servicio el feriado

Las tiendas de conveniencia pueden ofrecer alternativas para quienes necesiten comprar alimentos, bebidas u otros productos durante el feriado. Sin embargo, no todas las sucursales tendrán el mismo horario.

7-Eleven anunció opciones de entrega y retiro de pedidos mediante su servicio 7NOW para el Día de Acción de Gracias. Esto no confirma que todas las tiendas físicas operen las 24 horas; conviene revisar la disponibilidad de cada local.

PUBLICIDAD

En Wawa, tampoco no hay un anuncio corporativo para 2026 que confirme que todas las sucursales del sur de Florida mantendrán sus horarios habituales durante el feriado. Los clientes deberán consultar el establecimiento al que desean acudir.

Servicio postal y entregas de paquetes el Día de Acción de Gracias

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) suspenderá sus operaciones habituales el jueves 26 de noviembre. Las oficinas postales cerrarán y no habrá reparto regular de correspondencia ni paquetes. El servicio se reanudará el viernes 27.

UPS tampoco ofrecerá entregas ni recolecciones regulares durante esa jornada. La empresa indicó que el servicio UPS Express Critical continuará disponible para envíos urgentes.

En el caso de The UPS Store, los horarios pueden variar porque sus establecimientos funcionan mediante una red de franquicias. Por eso, el cierre de los servicios regulares de UPS no implica que todas las tiendas permanezcan cerradas.

PUBLICIDAD

El Servicio Postal de Estados Unidos suspenderá el reparto regular de correspondencia y paquetes hasta el viernes 27 de noviembre. (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

Recomendaciones antes de salir de compras

Los horarios especiales pueden variar entre establecimientos de una misma cadena, especialmente en el caso de farmacias, tiendas de conveniencia y supermercados regionales.

Antes de trasladarse, se recomienda consultar el buscador de sucursales o los canales oficiales de cada compañía. También conviene comprobar por separado la atención de la farmacia cuando se necesite retirar una receta o comprar productos básicos.

El viernes 27 de noviembre, varias cadenas retomarán sus actividades con horarios especiales por el Black Friday. Quienes tengan previsto realizar compras ese día deberán revisar también las condiciones de apertura de cada establecimiento.