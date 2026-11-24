Los solicitantes conservan la protección contra el límite de edad si presentaron su trámite antes de cumplir 21 años (REUTERS).

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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) estableció que las solicitudes de residencia permanente basadas en el Estatus de Inmigrante Juvenil Especial (SIJ) deberán demostrar que merecen un ejercicio favorable de discreción, además de cumplir con los demás requisitos legales. La medida entra en vigor de inmediato para los trámites pendientes o presentados a partir del 20 de noviembre de 2026.

El SIJ está destinado a menores de 21 años que se encuentran en el país y que han sido víctimas de abuso, abandono o negligencia por parte de uno o ambos padres. El organismo indicó que, antes de conceder la residencia permanente legal, verificará que la petición que sustenta el trámite fuera genuina y hubiera sido aprobada sin errores ni fraude.

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La agencia podrá revocar la aprobación de la petición subyacente, el Formulario I-360, cuando determine que existe una causa suficiente para hacerlo. Entre otros supuestos, podrá hacerlo si determina que la solicitud no era genuina, que hubo fraude o tergiversación intencional, o que se produjo un error manifiesto en la decisión previa. Esto incluye los casos en los que el consentimiento del Departamento de Seguridad Nacional se hubiera otorgado por error.

El cumplimiento de los requisitos iniciales ya no constituye un factor favorable automático para obtener el ajuste de estatus (REUTERS).

USCIS aplica las nuevas pautas a los casos SIJ que aún no tienen resolución

La actualización confirma que los solicitantes mantienen las protecciones frente a superar la edad máxima durante el proceso, siempre que hayan presentado el Formulario I-360 antes de cumplir 21 años. USCIS aplicará, para ese cálculo, la normativa vigente al momento de la presentación.

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La agencia también eliminó la consideración de que la elegibilidad inicial constituía, por sí sola, un factor favorable dentro del análisis discrecional. A partir de ahora, cumplir con los requisitos básicos no exime a la persona solicitante de demostrar que merece una decisión favorable.

USCIS podrá emitir una Notificación de Comparecencia a un solicitante de ajuste basado en SIJ si deniega su solicitud de residencia o revoca la aprobación de la petición subyacente. Esa notificación puede iniciar un proceso ante un tribunal de inmigración.

A su vez, el organismo señaló que cuenta con facultades para exigir datos biométricos de manera individualizada y fuera de los procedimientos habituales en cualquier solicitud de beneficios migratorios.

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Las solicitudes aprobadas antes de la entrada en vigor de la directriz continuarán sujetas a la política anterior. En cambio, los casos que permanezcan pendientes de resolución serán evaluados conforme a las nuevas pautas, incluso si los solicitantes ya habían asumido gastos legales o reunido documentación de acuerdo con los procedimientos previos.

Las autoridades podrán emitir una Notificación de Comparecencia ante un tribunal si deniegan la solicitud de residencia (REUTERS).

La agencia vincula el cambio con controles de seguridad e integridad

USCIS explicó que el ajuste de estatus ha exigido siempre, conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad, tanto la elegibilidad para una visa de inmigrante como un ejercicio favorable de discreción. La actualización, según la agencia, refuerza la aplicación de ese análisis en los casos basados en SIJ.

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En su aviso, afirmó que la revisión busca garantizar que las peticiones SIJ que sirven de base para obtener la residencia sean genuinas y estén libres de errores o fraude.

Como antecedente, la entidad citó un informe publicado el 24 de julio de 2025 sobre criminalidad, pandillas e integridad del programa SIJ.

El documento identificó vulnerabilidades que, según USCIS, podrían facilitar el acceso a la residencia permanente a personas con antecedentes delictivos, integrantes de pandillas o individuos conocidos o sospechados de vínculos con el terrorismo.