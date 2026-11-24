Un proyectil impactó contra una torre del Centro Financiero Rey Abdullah en Riad y dejó once personas heridas. (Agencia de Prensa Saudí/Distribuida vía REUTERS)

Guardar

Un proyectil impactó este martes contra una torre del Centro Financiero Rey Abdullah, en Riad, y dejó 11 personas heridas, según confirmó la Defensa Civil de Arabia Saudí. Las autoridades sauditas atribuyeron el hecho a la milicia hutí y afirmaron que activaron sus protocolos de respuesta en el área atacada.

El organismo indicó que el incidente ocurrió este martes en una de las torres del distrito financiero de la capital. La declaración oficial no precisó el alcance de los daños materiales en el edificio ni informó de víctimas mortales.

PUBLICIDAD

La Defensa Civil detalló que entre los lesionados hay dos ciudadanos sauditas, dos residentes de nacionalidad india, tres nepalíes y cuatro egipcios. Los servicios de emergencia acudieron al lugar tras el impacto y las autoridades competentes adoptaron medidas para proteger a las personas y los bienes, de acuerdo con el comunicado.

La confirmación oficial se produjo después de que la coalición militar encabezada por Arabia Saudí informara de que una de las torres del centro financiero había sido alcanzada. El portavoz de la coalición, Turki al Maliki, sostuvo que se trató de un ataque y señaló que se inspeccionaba la zona.

PUBLICIDAD

El ataque alcanzó el distrito que alberga la sede del fondo soberano saudita

El Centro Financiero Rey Abdullah reúne algunos de los edificios más altos de Riad y alberga, entre otras instituciones, la sede del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF). Hasta el momento, las autoridades no han indicado si la torre afectada corresponde al inmueble que acoge al fondo soberano.

Los rebeldes hutíes evitaron emitir una reivindicación pública tras el proyectil reportado en Riad.

El episodio ocurre pocos días después de otro impacto en el mismo distrito, que, según la información disponible, provocó daños en varios pisos de una torre y en construcciones cercanas, sin víctimas. Los hutíes no habían reivindicado públicamente el nuevo ataque al momento de los reportes incluidos en el material.

PUBLICIDAD

La ofensiva se enmarca en la escalada entre los hutíes y la coalición saudita

Las autoridades sauditas sitúan el ataque dentro de la intensificación de las acciones de los insurgentes yemeníes contra objetivos civiles, económicos y energéticos en el reino. Esa escalada coincide con bombardeos de la coalición en zonas de Yemen bajo control hutí, entre ellas el puerto de Al Hudeida.

La guerra en Yemen enfrenta desde hace años a las fuerzas gubernamentales apoyadas por la coalición encabezada por Arabia Saudí y a los hutíes, aliados de Irán. La Defensa Civil saudita señaló que continúa con los procedimientos establecidos para este tipo de incidentes.