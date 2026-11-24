Esta aparición forma parte de una campaña promocional para el filme 'Ebenezer: A Christmas Carol', dirigido por Ti West y basado en la obra de Charles Dickens (YouTube)

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Johnny Depp volverá a uno de los personajes más adaptados de la literatura con Ebenezer (Scrooge y los fantasmas de la Navidad), la película dirigida por Ti West en la que asumirá el papel de Ebenezer Scrooge. El actor explicó que el proyecto tiene un valor personal para él por el recuerdo que conserva de una versión cinematográfica de Cuento de Navidad que vio durante su infancia.

En una entrevista con Entertainment Tonight, Depp señaló que el protagonista creado por Charles Dickens forma parte del imaginario de distintas generaciones. Su desafío, dijo, consiste en ofrecer una mirada propia sobre una figura que acumuló numerosas representaciones en el cine, la televisión y el teatro, sin perder de vista el peso cultural de la historia original.

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Johnny Depp recordó la influencia de Alastair Sim para interpretar a Scrooge

El principal antecedente que mencionó el actor es Scrooge, la película de 1951 protagonizada por Alastair Sim. Depp contó que quedó impactado al verla de niño y que esa impresión perduró con el tiempo. La actuación de Sim continúa entre las más reconocidas de las múltiples versiones audiovisuales de Cuento de Navidad.

“Es un personaje clásico; todos conocemos nuestras versiones de Scrooge”, afirmó Depp en declaraciones recogidas por Entertainment Tonight. El intérprete recordó que seguía vinculado a la lectura que Sim hizo del anciano avaro y a la impresión que le produjo aquella película en blanco y negro durante su infancia.

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Esa referencia funcionó como punto de partida para su trabajo en Ebenezer. Depp aclaró que no buscó competir con la interpretación de 1951, sino identificar un aspecto propio dentro de una historia conocida por el público. “El desafío era encontrar algo que pudiera resultar interesante y descubrirse dentro de todo eso”, explicó sobre su aproximación al papel.

La trama sigue el proceso de transformación de Scrooge, un hombre hostil hacia la Navidad y los vínculos personales, que recibe la visita de tres espíritus. A través de ellos, el personaje revisa episodios de su pasado, observa las consecuencias de sus actos en el presente y se enfrenta a una posible imagen de su futuro.

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Ese recorrido es uno de los motivos de la vigencia de la obra de Dickens, publicada en 1843. A lo largo de más de un siglo y medio, el relato fue llevado a distintos formatos, con versiones dramáticas, musicales, animadas y contemporáneas. La nueva película retomará esa premisa desde la interpretación de Depp.

El actor declaró que su desafío consiste en ofrecer una mirada propia sobre el personaje de Charles Dickens (Captura)

Ebenezer prepara una nueva versión cinematográfica de un clasico navideño

El actor también se refirió al lugar que ocupa la literatura de Dickens en su formación. De acuerdo con Depp, Cuento de Navidad lo acompañó durante años y representa una parte de un interés más amplio por la producción del escritor británico.

“Dickens, en general, siempre fue una gran inspiración”, sostuvo el actor. También definió al autor como un creador integral, una valoración que ayuda a explicar su interés por asumir un personaje ligado de manera directa con una de las narraciones más difundidas de la literatura inglesa.

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Con Ti West a cargo de la dirección, la película llevará otra vez a la pantalla el itinerario moral de Scrooge. El proyecto se concentra en un personaje cuyo cambio constituye el centro de la narración: desde el rechazo a la celebración navideña hasta el reconocimiento del daño que provocó en quienes lo rodean.

La elección de Depp se suma a una trayectoria en la que interpretó personajes de gran presencia popular, entre ellos Jack Sparrow en la saga Piratas del Caribe. En esta ocasión, el actor se enfrenta a una figura literaria del siglo XIX, con una tradición audiovisual extensa y con lectores que conocen distintas encarnaciones del protagonista.

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Con su llegada a los cines el pasado 13 de noviembre, Ebenezer (Scrooge y los fantasmas de la Navidad) incorpora una nueva versión de Scrooge a la extensa trayectoria audiovisual de la obra de Charles Dickens.