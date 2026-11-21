Las acciones de Anthropic salieron al mercado a USD 83 y cerraron su primera jornada cerca de los USD 97 (REUTERS/Brendan McDermid).

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La salida a bolsa de Anthropic generó una nueva fortuna tecnológica entre quienes fundaron la empresa, invirtieron en ella cuando aún era una startup y contribuyeron a su crecimiento. Fundadores, empleados, fondos de inversión y gigantes como Amazon y Google vieron multiplicarse el valor de sus participaciones.

De acuerdo con Fortune, la compañía de inteligencia artificial detrás del chatbot Claude fijó en USD 83 el precio de cada acción para su oferta pública inicial el miércoles. Al día siguiente, los títulos comenzaron a cotizar por encima de ese valor y cerraron cerca de USD 97.

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La oferta recaudó inicialmente USD 81.300 millones, por lo que superó los USD 75.000 millones que obtuvo SpaceX en su debut bursátil durante el verano.

El viernes, en medio de una baja generalizada de las empresas tecnológicas, retrocedieron hasta rondar los USD 85, informó Fortune. Aun con esa caída, Anthropic alcanzaba una capitalización bursátil cercana a los USD 1,1 billones, por encima de la de Walmart.

Anthropic recaudó USD 81.300 millones en su oferta pública inicial y superó el debut de SpaceX en el mercado de valores (Europa Press).

Los siete fundadores conservan acciones cercanas a USD 20.000 millones cada uno

El mayor salto patrimonial correspondió a los creadores de la empresa. El director ejecutivo, Dario Amodei; la presidenta y hermana del CEO, Daniela Amodei; y los otros cinco cofundadores, Tom Brown, Jack Clark, Jared Kaplan, Sam McCandlish y Chris Olah, conservaron entre 237 millones y 241 millones de acciones cada uno tras la oferta.

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Al precio del viernes, esas participaciones estaban valuadas en alrededor de USD 20.000 millones por persona. Cada fundador también vendió cerca de 3,38 millones de títulos durante la colocación, una operación equivalente a unos USD 280 millones al precio de salida.

Los siete se comprometieron a destinar el 80% de sus acciones personales a fines filantrópicos. La documentación de la oferta aclara que se trata de un compromiso voluntario, sin obligación legal, precisó Fortune.

Los fundadores asumieron el compromiso voluntario de destinar el 80% de sus acciones personales a fines filantrópicos (REUTERS/Brendan McDermid).

Fondos y primeros inversores transformaron participaciones pequeñas en grandes activos

La salida a bolsa también revalorizó las participaciones de los inversores de capital de riesgo, aunque ninguna firma controla más del 5% de la compañía. Iconiq, que invirtió más de USD 6.000 millones desde 2025, tendría una participación valuada en más de USD 26.000 millones.

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Lightspeed Venture Partners, inversor inicial de Snapchat, y la firma Menlo Ventures poseen menos del 2% cada una, pero esas participaciones equivalen a decenas de miles de millones de dólares.

Por su parte, la firma Sound Ventures, cofundada por el actor de Hollywood Ashton Kutcher, invirtió cerca de USD 435 millones y conserva alrededor del 0,5% de Anthropic.Se desconoce cuánto obtuvo, ya que dejó su cargo en la inversora este año.

El exdirector ejecutivo de Google, Eric Schmidt, posee cerca del 1% de la empresa, una participación valuada en unos USD 11.000 millones al precio de las acciones el viernes, indicó Bloomberg.

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Ashton Kutcher es cofundador de Sound Ventures, el fondo que invirtió cerca de USD 435 millones en Anthropic (REUTERS/Guglielmo Mangiapane).

Casi toda la plantilla posee acciones por más de USD 1 millón

Es una práctica común que las empresas emergentes paguen a sus empleados con acciones y dinero. Por ello, la riqueza generada por la salida a bolsa también alcanzó a quienes construyeron Anthropic desde adentro.

En septiembre, a partir de datos regulatorios recogidos por CNN, la empresa contaba con 5.300 empleados.

Cuando la empresa salió a bolsa, cerca de 600 trabajadores pasaron a tener participaciones por más de USD 100 millones, estimó Hill.com, sitio que sigue el mercado de acciones de compañías privadas.

El efecto alcanzó a casi toda la plantilla. Unos 2.800 empleados, conocidos dentro de la empresa como “Hormigas”, poseen acciones valuadas en más de USD 10 millones. Además, alrededor de 5.100 trabajadores tienen participaciones superiores a USD 1 millón.

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A diferencia de lo habitual en una oferta pública inicial, los empleados que no son fundadores pudieron vender hasta el 10% de determinadas acciones. Tras la presentación de los resultados financieros de 2026, podrán desprenderse de hasta otro 35% de sus tenencias.

Los trabajadores fuera del grupo fundador tuvieron autorización para vender hasta el 10% de ciertas acciones desde el primer día (REUTERS/Shannon Stapleton).

Amazon y Google son los mayores ganadores entre las empresas que invirtieron

El salto en la valoración benefició a las compañías que financiaron a la empresa de IA antes de su etapa de expansión más acelerada. Amazon y Google concentraban participaciones valuadas, en conjunto, en alrededor de USD 316.000 millones cuando la acción cotizaba cerca de los USD 85, según cálculos de Fortune.

Cuando Amazon realizó su primera inversión, en 2023, Anthropic contaba con apenas 160 empleados. Actualmente, se estima que posee el 14,6% de las acciones en circulación, acumuló inversiones por USD 18.000 millones entre 2023 y 2026. A precio del viernes, sus 1.940 millones de títulos tenían un valor cercano a USD 165.000 millones.

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A su vez, Google, propietaria del 13,4%, aportó USD 20.000 millones y sus 1.770 millones de acciones rondaban los USD 151.000 millones.