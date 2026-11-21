Alan Rickman calificó en sus diarios como "horrible" la partitura de John Williams para la primera película de "Harry Potter"

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Alan Rickman dejó una mirada poco complaciente sobre su paso por la saga de Harry Potter. El actor británico, que interpretó a Severus Snape en las ocho películas y falleció en 2016, escribió en sus diarios que consideraba “horrible” la banda sonora compuesta por John Williams para Harry Potter y la piedra filosofal, según publicó Sensacine.

Rickman anotó sus impresiones luego de asistir a una proyección de la película. Para el intérprete, el largometraje requería una sala de cine por su dimensión visual, pero esa magnitud no se correspondía, a su juicio, con la música del compositor estadounidense. “La película solo debería verse en una pantalla grande. Adquiere una magnitud que no se corresponde con la horrible banda sonora de John Williams”, dejó escrito en sus memorias que volvieron a salir a la luz recientemente.

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La observación contrasta con la recepción que tuvo la partitura de Williams, autor de temas centrales de franquicias como Star Wars, Indiana Jones y Superman. En Harry Potter, el músico creó Hedwig’s Theme, una melodía que quedó asociada con el universo cinematográfico del joven mago y que continuó presente, con variaciones, en entregas posteriores.

Rickman llegó a plantearse abandonar la saga tras la primera entrega

El descontento del actor no quedó limitado a la música. Sus diarios también registran que, luego del comienzo de la franquicia, habló con su representante sobre la posibilidad de dejar el proyecto. “He hablado con mi agente sobre salir de Harry Potter”, anotó Rickman, convencido de que su salida podía concretarse.

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Sin embargo, el actor permaneció en la producción hasta el final. Alan Rickman participó en las ocho adaptaciones cinematográficas de las novelas de J. K. Rowling, desde Harry Potter y la piedra filosofal, estrenada en 2001, hasta Harry Potter y las reliquias de la muerte - Parte 2, que llegó a los cines en 2011.

El actor británico encarnó a Severus Snape en las ocho adaptaciones cinematográficas estrenadas entre 2001 y 2011 (CULTURA WARNER BROS.)

Su continuidad resultó central para el arco de Severus Snape, uno de los personajes con mayor transformación de la historia. Durante buena parte de la saga, aparece como un profesor hostil hacia Harry Potter, con una relación marcada por el pasado que lo unía a James Potter, el padre del protagonista.

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El personaje también despierta sospechas por su antigua pertenencia a los mortífagos, el grupo que respondía a Lord Voldemort. Esa ambigüedad se mantiene durante varios libros y películas, mientras Snape se desempeña como profesor de Pociones y jefe de la casa Slytherin en el colegio Hogwarts.

Severus Snape pasó de antagonista a figura clave de la resistencia contra Voldemort

La revelación sobre Snape llega en la última parte de la historia. Tras la muerte de Albus Dumbledore, director de Hogwarts, el personaje queda bajo una sospecha todavía mayor.

Más adelante se conoce que su acción había sido acordada con Dumbledore, quien atravesaba una enfermedad terminal y buscaba proteger a Draco Malfoy de cometer un asesinato.

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Las memorias de Snape muestran además que su lealtad a Dumbledore estaba vinculada al amor que conservaba por Lily Potter, madre de Harry. El personaje había sido amigo de Lily en su infancia y nunca superó su muerte a manos de Voldemort. Su patronus, una cierva, coincide con el de ella y funciona como una de las claves de esa revelación.

Snape protege a Harry durante años sin explicitar sus motivos. Incluso su actitud distante hacia el joven se relaciona con el parecido físico que el protagonista tiene con James Potter, aunque el personaje reconoce en el protagonista rasgos de Lily. Esa tensión convirtió al profesor en una figura difícil de clasificar dentro de la trama.

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Alan Rickman evaluó con su representante la posibilidad de abandonar la franquicia tras el estreno del primer filme

Rickman conoció con anticipación parte de la información sobre el destino de Snape. Rowling le explicó un dato decisivo sobre el personaje para orientar su interpretación, aunque el actor no podía compartirlo con el resto del elenco ni con el público. Esa reserva le permitió sostener una actuación cargada de gestos y silencios que adquirieron otro sentido al final de la saga.

Los diarios reflejan las reservas de Rickman sobre el trabajo en los rodajes

En sus anotaciones, el intérprete también expresó reparos sobre la dinámica creativa de las filmaciones. Durante la última etapa de la franquicia, bajo la dirección de David Yates, Rickman escribió que le resultaba difícil recordar escenas específicas por la manera en que se tomaban las decisiones en el set.

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Pese a esas diferencias, Severus Snape quedó como uno de los papeles más reconocidos de la carrera de Rickman. El actor murió en 2016, a los 69 años, tras una trayectoria que también incluyó títulos como Duro de matar, Robin Hood: príncipe de los ladrones, Sentido y sensibilidad y Realmente amor.