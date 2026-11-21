Netflix programó seis producciones festivas para su catálogo de fin de año con lanzamientos previstos hasta el 2 de diciembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La programación de fin de año de Netflix se abre paso entre familias que intentan mantenerse unidas, una iglesia en dificultades y una joven condenada a revivir la misma Navidad. A mediados de noviembre, tres de los títulos seleccionados ya están disponibles y los restantes llegarán entre el 20 de noviembre y el 2 de diciembre.

La selección elaborada por Real Simple reúne seis películas de tono muy distinto, desde una historia animada inspirada en Cenicienta hasta la despedida de una trabajadora de Florida después de décadas en un autoservicio.

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También incluye una trama situada en una iglesia de Nueva York, el intercambio de vidas de dos hermanas suecas y un relato ambientado en una cabaña familiar.

A Dog’s Perfect Christmas

Dennis Quaid y Milo Ventimiglia protagonizan A Dog’s Perfect Christmas, la comedia familiar que abrió la temporada el 3 de noviembre

Forma parte de las películas que Netflix incorporó a comienzos de noviembre. La guía de Tudum la presenta como la historia de una adolescente, su abuelo y un perro de raza basset. Los tres intentan mantener unida a la familia durante la Navidad. La película abrió la tanda de ficciones navideñas el 4 de noviembre.

El elenco reúne a Dennis Quaid, Milo Ventimiglia y Mary Steenburgen. Thomas Haden Church da voz a Winstead, el perro de la familia, según la información de Netflix. La historia se centra en un conflicto familiar. El animal tiene un papel relevante en los vínculos entre los integrantes del hogar.

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The Gospel of Christmas

Tyler Perry escribió y dirigió The Gospel of Christmas, un drama con música góspel sobre la salvación de una iglesia en Nueva York

Un pastor que atraviesa dificultades lleva a su familia a un barrio de Nueva York con serios problemas. Allí debe impedir que una iglesia abandonada sea rematada por deudas antes de Navidad.

El conflicto une la crisis personal del pastor con el destino de la congregación. Tudum fijó el estreno de la película para el 11 de noviembre.

La película fue escrita y dirigida por Tyler Perry. Tank y Fantasia Barrino forman parte del elenco. También participan The Clark Sisters, según la información de Netflix. La producción incorpora música góspel en una historia sobre una familia y el futuro de una congregación barrial.

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The Christmas Switch

La producción sueca The Christmas Switch incorpora una comedia romántica europea a través del intercambio de vidas entre dos hermanas

Narra la historia de dos hermanas con estilos de vida opuestos que intercambian sus rutinas durante las fiestas. La decisión las enfrenta a situaciones inesperadas y nuevos problemas. Esa es la premisa publicada por Tudum. Netflix incorporó la película a su programación el 12 de noviembre.

El intercambio entre las hermanas abre la puerta a nuevas relaciones amorosas; justamente, el relato se apoya en los contrastes entre las protagonistas. Así, suma una comedia romántica europea a la selección navideña de la plataforma.

One Last Order

El cortometraje documental One Last Order retrata el retiro laboral de Sighle Williams tras más de tres décadas en un autoservicio de Florida

Un cortometraje documental que llegará a Netflix el 24 de noviembre retrata a Sighle Williams durante sus últimas jornadas de trabajo en Mac’s Drive-Thru. Según la información oficial de Tudum, la película acompaña a la protagonista mientras se despide de su puesto en la ventanilla del local.

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La historia transcurre en Gainesville, Florida, donde la trabajadora permaneció durante más de tres décadas. En su último turno, recibe la visita de clientes que la conocieron en diferentes etapas de su vida y se acercan para acompañarla en su despedida. A diferencia de otras producciones, el cortometraje se centra en una persona y en un hecho real.

Steps

La comedia animada Steps modifica el cuento tradicional de Cenicienta con las voces de Amanda Seyfried, Ali Wong y Bette Midler

Netflix la estrenó el 20 de noviembre. Tudum define la película como una comedia animada de acción. Lilith, una de las hermanastras de Cenicienta, roba la varita del hada madrina; ese hecho cambia el curso conocido del cuento.

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Amanda Seyfried presta su voz a Cenicienta, mientras que Ali Wong interpreta a Lilith y Bette Midler encarna al hada madrina. El reparto también incluye a Stephanie Hsu, Daniel Radcliffe, Peter Dinklage y Nikki Glaser, según informó Netflix. Aunque la historia no transcurre durante la Navidad, la película forma parte de la selección de temporada por su propuesta de animación dirigida a toda la familia.

In a Holidaze

Maddie Ziegler encabeza el reparto de In a Holidaze, una historia en la que una joven revive la misma Navidad en una cabaña familiar

Llegará al catálogo el 2 de diciembre, de acuerdo con el calendario oficial de Tudum. La protagonista es una joven que revive la misma Navidad en la cabaña de su familia. La historia la obliga a repetir una y otra vez esa jornada. El punto de partida es un error sentimental de la protagonista.

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Maddie Ziegler encabeza el elenco junto a Graham Phillips, Elias Kacavas, Patton Oswalt, Jackie Sandler, Andrea Anders, Gil Bellows y Rob Lowe, según la información de Netflix. La joven debe atravesar nuevamente el mismo día.

El relato muestra su intento por comprender qué busca para su vida. Con este estreno, la plataforma completará una propuesta que reúne ficción, animación y un cortometraje documental.