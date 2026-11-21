La FDA registró el retiro voluntario de más de 51.000 unidades de pastas dentales y enjuagues bucales por la presencia de hormonas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) registró el retiro voluntario de 51.762 unidades de dentífricos y enjuagues bucales tras detectar hormonas en muestras de seis productos de higiene oral. La medida alcanza presentaciones destinadas a adultos y niños comercializadas en el mercado estadounidense.

La empresa responsable, ORL Labs LLC, inició el procedimiento después de recibir resultados de muestreo que identificaron progesterona, estradiol o dehidroepiandrosterona (DHEA). La agencia clasificó el retiro como Clase II y mantiene el expediente activo.

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La alerta involucra artículos de diferentes sabores y presentaciones, cuyos códigos y lotes permiten determinar si una unidad está incluida. El registro oficial no identifica las concentraciones de las sustancias detectadas ni precisa cuál fue encontrada en cada producto.

Dentífricos retirados y lotes afectados

La FDA incluyó tres dentífricos ORL Organic Oral Care en presentaciones de 4 onzas (113 gramos). Los consumidores deben revisar el UPC y el número de lote impreso en el envase.

Fresh Mint Natural Toothpaste: 19.247 unidades, UPC 850006245499. Lotes: 250121P7, 250505P7, 250508P7, 250516P7, 250707P7, 251105P7, 260126P7, 260309P7, 260422P7, 260618P7 y 260804P7.

Cinnamint Toothpaste: 7.202 unidades, UPC 850006245512. Lotes: 241209P3, 250129P3, 250508P3, 25112P3 y 260511P3.

Bubblegum Kids Natural Toothpaste: 3.976 unidades, UPC 850006245505. Lotes: 241029P4, 250414P4, 250520P4, 260406P4 y 260511P4.

Los tres artículos suman 30.425 unidades retiradas. La documentación identifica las presentaciones por nombre comercial, código universal de producto y lote, sin extender la medida a todas las variedades de dentífricos de la compañía.

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La causa del retiro es una contaminación cruzada que involucra restos de progesterona, estradiol y dehidroepiandrosterona en las muestras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Enjuagues bucales retirados y sus lotes

El retiro también abarca tres enjuagues bucales ORL Organic Oral Care comercializados en botellas de 16,9 onzas (500 ml).

Fresh Mint Mouthwash: 12.081 unidades, UPC 850006245451. Lotes: 240710P6, 240711P6, 240807P6, 241118P6, 241121P6, 250120P6, 250505P11, 250516P6, 251105P6 y 260618P6.

Cinnamint Kids Mouthwash: 6.140 unidades, UPC 850006245468. Lotes: 241101P10 y 241212P10.

Bubblegum Kids Mouthwash: 3.116 unidades, UPC 850006245475. Lotes: 241029P9, 250505P9, 250520P9 y 260406P9.

Las tres presentaciones reúnen 21.337 unidades. Los códigos permiten identificar los artículos alcanzados, incluidos los enjuagues dirigidos al público infantil.

Cómo identificar los productos retirados y pasos a seguir

Las fechas de vencimiento de los seis productos incluidos en la alerta se ubican entre septiembre de 2026 y agosto de 2028. Sin embargo, la fecha de caducidad no es suficiente para determinar si una unidad está afectada.

La FDA recomienda que la identificación se realice mediante los datos del producto y el lote. Para verificar un artículo, los consumidores deben comparar:

El nombre y la variedad del dentífrico o enjuague bucal.

El tamaño del envase.

El UPC impreso en la etiqueta.

El número de lote.

La fecha de vencimiento.

Si el producto coincide con los códigos incluidos en el retiro, los consumidores deben dejar de utilizarlo. El registro oficial no detalla instrucciones específicas para gestionar reembolsos, reemplazos o eliminación de las unidades.

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La distribución figura como nacional, por lo que la medida no está restringida a un estado o establecimiento particular. La FDA no publicó en la ficha una lista de tiendas, cadenas minoristas o plataformas de venta donde se comercializaron los artículos.

Los consumidores deben revisar el código UPC y el número de lote para suspender el uso de los productos afectados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es el retiro Clase II y qué sustancias detectó la FDA

La FDA clasifica como Clase II los retiros en los que el uso o la exposición a un producto que incumple las normas puede provocar consecuencias adversas temporales o médicamente reversibles, mientras que la probabilidad de efectos graves se considera remota.

Esta categoría no constituye una confirmación de que los consumidores hayan sufrido daños por los productos retirados. El expediente tampoco informa casos concretos de afectaciones asociados con los dentífricos o enjuagues bucales.

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La causa consignada es una contaminación cruzada. La empresa fue notificada de resultados de muestreo de la FDA que identificaron progesterona, estradiol o DHEA. La documentación no establece si los tres compuestos fueron encontrados en todos los artículos, ni especifica sus concentraciones o el mecanismo por el cual llegaron a las muestras.

La progesterona y el estradiol son hormonas presentes naturalmente en el organismo, mientras que la DHEA funciona como precursor de otras hormonas. No obstante, el expediente no detalla la posible exposición derivada del uso de estos productos ni establece consecuencias clínicas específicas.

La empresa responsable: ORL Labs LLC en Scottsdale

ORL Labs LLC, con sede en Scottsdale, Arizona, figura como la compañía responsable de la medida. El registro de la FDA consigna su dirección en 16445 N 91st St, Scottsdale, Arizona.

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El retiro comenzó el 11 de octubre de 2026, según la ficha proporcionada, y fue clasificado como Clase II el 6 de noviembre. La compañía notificó a los distribuidores o al público mediante una carta, sin emitir un comunicado de prensa.

El expediente 100140 continúa con estado “ongoing”. La agencia no indicó una fecha de finalización ni informó en esa ficha una ampliación a otros lotes o presentaciones.