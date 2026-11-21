Trump condenó el presunto hackeo contra el FBI (EFE/JIM LO SCALZO)

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Donald Trump rechazó la presunta intrusión informática en la base de datos criminal del FBI y, al mismo tiempo, planteó que el incidente podría sacar a la luz información hasta ahora desconocida sobre Rusia, Ucrania y un supuesto fraude electoral. “No es bueno, no me gusta”, declaró el mandatario en una entrevista telefónica con Fox News.

Trump afirmó que se había enterado recientemente del episodio y sugirió que podría revelar datos sobre asuntos que ha cuestionado en repetidas ocasiones. También sostuvo, sin aportar pruebas, que “quizá nos enteremos del fraude electoral, de todo el fraude electoral que se ha producido”.

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“Me pregunto quién lo estará haciendo, porque ¿no sería estupendo saber más sobre Rusia, Rusia, Rusia?“, añadió, argumentando que el público debería conocer más detalles sobre el asunto, ya que había ”puesto a nuestro país en peligro".

El Centro Nacional de Información Criminal (NCIC) figura entre los sistemas examinados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), que investiga el episodio sin confirmar públicamente quién pudo acceder a la red, qué alcance tuvo la posible intrusión ni si hubo extracción, modificación o eliminación de registros. Los detalles operativos permanecían bajo reserva al 20 de noviembre de 2026.

Qué se sabe de la investigación del FBI

El NCIC conecta a más de 100.000 agencias de seguridad federales, estatales y locales de Estados Unidos. Policías y otras autoridades recurren a esa red para consultar órdenes de arresto, localizar a personas desaparecidas y verificar identidades en tiempo real.

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El FBI investiga el presunto hackeo (AP Foto/Jenny Kane, Archivo)

La base también reúne historiales delictivos, antecedentes penales y otros registros que inciden en decisiones tomadas durante operativos. En muchos controles, los agentes revisan primero esa información para determinar si una persona tiene una orden pendiente o figura en alertas policiales.

El riesgo no se limita a una eventual exposición de datos confidenciales. Una manipulación de los archivos —como borrar una orden de detención activa o modificar antecedentes— podría afectar procedimientos policiales y procesos judiciales, además de perjudicar a personas incluidas erróneamente en los registros.

Los riesgos para la información criminal y las investigaciones

El FBI ha enfrentado otros incidentes de seguridad informática en meses recientes. En septiembre, el grupo de extorsión digital ShinyHunters obtuvo datos personales de alrededor de 38.000 agentes en actividad y exempleados tras acceder a un sitio web de empleos de la agencia.

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Un investigador canadiense de ciberseguridad quedó detenido y enfrenta cargos por ese caso. La filtración despertó inquietud por la seguridad de trabajadores cuyos datos podían quedar expuestos a delincuentes o actores vinculados con Estados hostiles.

En 2023, intrusos vulneraron un sistema de la oficina del FBI en Nueva York empleado en pesquisas sobre explotación sexual infantil. Entre los contenidos almacenados había imágenes vinculadas con el expediente judicial contra Jeffrey Epstein.

La mayor preocupación ante una posible intrusión en el NCIC es que la información disponible para los agentes deje de ser fiable. Si los registros pierden exactitud, el problema puede trasladarse de los sistemas informáticos a las decisiones que las autoridades toman en las calles y ante los tribunales.

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