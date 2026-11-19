Corpus Christi autorizó la extracción de hasta 151 millones de litros diarios de agua subterránea a través de una red de 20 pozos (Jon Shapley/AP)

Guardar

Corpus Christi aprobó permisos para extraer hasta 151 millones de litros de agua diarios de un acuífero compartido por decenas de comunidades a lo largo del golfo de México. El organismo encargado de fiscalizar esa extracción está integrado enteramente por empleados municipales y controlado por el propio concejo de la ciudad.

La crisis hídrica que sacudió a la ciudad costera de más de 300.000 habitantes en Texas llegó a un punto crítico a fines de 2024, cuando la persistente sequía dejó sus embalses al borde del colapso. Con la demanda a punto de superar la oferta, Corpus Christi optó por una solución rápida: perforar pozos a lo largo del río Nueces para acceder al agua subterránea del acuífero que abastece a docenas de condados en la costa del Golfo, incluso a comunidades del estado de Luisiana.

PUBLICIDAD

La ciudad perforó 20 pozos con capacidad para extraer 151 millones de litros diarios

Lo que comenzó como una medida de emergencia se convirtió en un programa de gran escala. Para el verano de 2026, el distrito de almacenamiento y recuperación de agua de Corpus Christi —el organismo encargado de regular las perforaciones— había otorgado permisos para que la ciudad extrajera hasta 151 millones de litros (40 millones de galones) por día desde 20 pozos, aunque en la práctica bombea menos de un tercio de esa cantidad a diario.

Drew Molly, exdirector de operaciones del departamento de agua de Corpus Christi y actual jefe de agua del departamento de Houston, afirmó que las aprobaciones se tramitaron a “velocidad relámpago” y que la cantidad autorizada para extraer en un área tan reducida es “absolutamente inconcebible”. Advirtió que las consecuencias se sentirán tanto a nivel local como en todo el estado.

PUBLICIDAD

El organismo regulador es controlado por la misma ciudad que regula

Un estudio técnico proyectó un hundimiento del suelo de hasta 51 centímetros en tres décadas debido a la compactación del sedimento (Jon Shapley/AP)

En el centro de la controversia está la naturaleza del regulador. El Distrito de Conservación de Almacenamiento y Recuperación de Acuíferos de Corpus Christi (CCASRCD) es el único de los casi 100 distritos de aguas subterráneas de Texas cuyos directivos son designados por el concejo municipal y cuyo personal está compuesto en su totalidad por empleados de la ciudad. En la práctica, Corpus Christi se regula a sí misma.

Robert Mace, director ejecutivo del Centro Meadows para el Agua y el Medioambiente de la Universidad Estatal de Texas, fue contundente: “Es el zorro cuidando el gallinero”, afirmó en declaraciones recogidas por The Texas Tribune.

PUBLICIDAD

La ciudad rechazó esas acusaciones. Ashley Marion, gerente de negocios estratégicos del departamento de agua municipal, sostuvo por escrito que “no existe conflicto de interés” y que los empleados no tienen ningún interés personal o financiero en las decisiones de permisos.

Un estudio propio de la ciudad proyecta hundimientos de hasta 51 centímetros en 30 años

Los riesgos no son solo regulatorios. Un informe encargado por la misma Corpus Christi y publicado en junio de 2026 —elaborado por la empresa privada Intera— reveló que el suelo alrededor de los pozos del sector occidental podría hundirse hasta 51 centímetros (20 pulgadas) en los próximos 30 años por la compactación del sedimento. Incluso unos pocos centímetros de hundimiento pueden dañar infraestructura crítica como tuberías, cimientos, caminos y puentes.

PUBLICIDAD

El mismo estudio estimó que el nivel del acuífero podría descender hasta 30 metros (100 pies) en zonas cercanas a los pozos dentro de cinco años. Ese descenso afectaría primero a los residentes rurales, cuyos pozos son menos profundos que los de la ciudad.

Jarrod Reynolds, ingeniero de recursos hídricos subterráneos, advirtió que el bombeo excesivo “puede agotar un acuífero por completo”. “Puede ser una solución provisional, puede ser un complemento, pero es algo que hay que gestionar”, señaló.

Los vecinos rurales compraron sistemas de purificación por temor a quedarse sin agua

El Consejo de Desarrollo del Agua de Texas proyectó que Corpus Christi volverá a una situación de emergencia por sequía hacia septiembre de 2029 (REUTERS/Gabriel V. Cardenas)

Al enterarse de los planes de perforación, los residentes rurales se organizaron para crear un distrito de conservación de aguas subterráneas que pudiera limitar lo que la ciudad extraía. Corpus Christi reaccionó: amplió los límites del CCASRCD para incluir sus campos de pozos fuera del ejido urbano y neutralizó ese intento.

PUBLICIDAD

El temor de los vecinos es concreto. Scott Barraza, que vive en un predio de 8 hectáreas a unos 32 kilómetros del centro de la ciudad junto a su familia y animales, invirtió USD 9.000 en un sistema de purificación y compró un remolque para transportar agua desde la ciudad. “Cuando vivís en el campo, no tenés suministro municipal. Tu pozo es tu fuente de agua”, explicó.

La ciudad rechazó dos veces invertir en una planta desalinizadora

La crisis tiene raíces más profundas. Desde 2025, el concejo municipal rechazó en dos ocasiones avanzar con una planta desalinizadora de agua de mar, a pesar de que el Estado había aprobado préstamos por USD 757 millones para el proyecto y la ciudad ya había seleccionado a los contratistas. La instalación habría podido cubrir aproximadamente un tercio de la demanda diaria.

PUBLICIDAD

El rechazo motivó una crítica pública del entonces gobernador Greg Abbott, quien acusó a las autoridades locales de haber “vuelto a fallar en asegurar agua confiable”. Molly afirmó que al optar por la extracción de aguas subterráneas en lugar de invertir en desalación, Corpus Christi “básicamente puso todos sus huevos en una canasta pésima”.

Miembros del propio directorio regulador proponen limitar el bombeo a la mitad

La tensión llegó también al interior del CCASRCD. Dos miembros del directorio —John Michael, ingeniero con larga trayectoria en proyectos hídricos de la ciudad, y Jeff Edmonds, director de ingeniería municipal— presentaron una propuesta para limitar el bombeo a 24,6 millones de litros (6,5 millones de galones) por día, la mitad del promedio actual, hasta que la ciudad cumpla con los requisitos regulatorios pendientes. El organismo debatirá esa medida el 3 de diciembre próximo.

PUBLICIDAD

Dos directivos del organismo regulador plantearon una reducción a la mitad en el bombeo diario para evitar daños irreversibles en la zona (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambos sostienen que la tasa de extracción actual puede generar “impactos irreversibles fuera del área de los pozos” y que la ciudad enfrenta riesgo de sanciones civiles si no cumple con las reglas vigentes.

Las lluvias del verano recargaron parcialmente los embalses y alejaron la emergencia por ahora. Pero las proyecciones disponibles indican que Corpus Christi podría estar nuevamente en crisis hídrica para septiembre de 2029. El Consejo de Desarrollo del Agua de Texas (TWDB, por sus siglas en inglés) ha advertido que el estado en su conjunto no tiene agua suficiente para enfrentar una sequía histórica.