Anthropic recaudó 81.000 millones de dólares en Wall Street mediante la colocación de 980 millones de acciones a 83 dólares cada una. (REUTERS/Brendan McDermid)

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Anthropic comenzó a cotizar el jueves en la que se considera la mayor oferta pública inicial de la historia, en medio del temor de los inversores a una posible burbuja en la inteligencia artificial y la creciente inquietud pública sobre los riesgos de la tecnología para el empleo y la seguridad.

Las acciones de la compañía, creadora de la herramienta de IA Claude, abrieron a 111,50 dólares, un salto de más del 30% sobre el precio de la oferta inicial, y cerraron la jornada en 97,17 dólares, más del 17% por encima de ese valor de referencia.

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Un día antes de la apertura, Anthropic había fijado el precio de su oferta pública inicial en 83 dólares por acción, lo que valoró a la empresa con sede en San Francisco en 1,5 billones de dólares y la convirtió en la mayor salida a bolsa jamás registrada, por encima de SpaceX. Al iniciar la rueda, la valoración saltó a 2,01 billones de dólares.

La compañía ofreció 980 millones de acciones al público, que a 83 dólares cada una representaron ingresos por 81.000 millones de dólares para la empresa.

El precio inicial sorprendió porque la inquietud de los inversores había crecido tras la destitución del director ejecutivo de Nvidia, el principal promotor de la inteligencia artificial, en medio de un posible escándalo de espionaje chino. Antes de ese episodio, Anthropic había fijado un rango de precio mucho más bajo, de entre 70 y 78 dólares por acción.

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Los hermanos Dario y Daniela Amodei fundaron Anthropic hace cinco años junto a otros exintegrantes de OpenAI. (REUTERS/Shannon Stapleton)

Anthropic, que comenzó a cotizar en Wall Street el jueves bajo el símbolo ANT, logró una ganancia superior al 17% en su primer día de operaciones pese al clima de desconfianza que rodea al sector tecnológico, luego de que el precio de su oferta pública fuera fijado en 83 dólares por acción y la valoración de la empresa superara el billón y medio de dólares.

“Es una gran victoria para el sector tecnológico después de un momento de muchísima tensión con Nvidia”, afirmó Dan Ives, analista financiero de Yorkville Ives & Co. “El precio muestra una fuerte demanda entre los inversores”, agregó.

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Una deuda sustancial y un plan de inversión multimillonario

Los contratos firmados por Anthropic contemplan un desembolso futuro de 900.000 millones de dólares en infraestructura y potencia de cómputo. (REUTERS/Brendan McDermid)

La salida a bolsa le permite a Anthropic recaudar fondos sin necesidad de seguir endeudándose. La compañía ya había acumulado una deuda de 6.200 millones de dólares, que ella misma califica como “sustancial” en sus presentaciones financieras.

A eso se suma que la empresa es deficitaria según las normas contables estándar, lo que limita sus recursos para afrontar el pago de intereses y capital. Aunque su último reporte financiero mostró un nivel de efectivo considerable, ese dinero se agotaría con rapidez frente a sus planes de gasto.

En ese mismo informe, la compañía reconoció haber firmado contratos de arrendamiento y otros acuerdos que la obligan a desembolsar 900.000 millones de dólares en potencia de cómputo e infraestructura en los próximos años, de los cuales 70.000 millones corresponden a los próximos 12 meses.

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Ese nivel de gasto, comparable al que se registró durante la fiebre ferroviaria de la Edad Dorada, ha generado temor entre los prestamistas y contribuido a elevar las tasas de interés recientemente. Con la oferta pública, Anthropic contará ahora con recursos propios para acelerar su expansión sin recurrir a más deuda.

La empresa creadora del modelo de inteligencia artificial Claude acumula una deuda de 6.200 millones de dólares y opera con balance deficitario. (REUTERS/Brendan McDermid)

La operación también permitirá a sus empleados vender acciones ya consolidadas, lo que los convertirá en millonarios de un día para el otro, y podría sumar miles de millones de dólares a la fortuna del director ejecutivo, Dario Amodei, y de su hermana, Daniela Amodei, presidenta de la compañía.

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Anthropic fue fundada hace cinco años por los hermanos Amodei junto a otros exintegrantes de OpenAI, con la que mantiene una disputa por el liderazgo del sector. Ambas compañías enfrentan además a otros competidores, entre ellos Google, startups de Estados Unidos y China, y la división de inteligencia artificial de SpaceX.

Anthropic, OpenAI y el área de IA de SpaceX han perdido más dinero del que generaron debido a los enormes costos que implica desarrollar inteligencia artificial, lo que alimenta la preocupación por la formación de una burbuja en el sector.

En septiembre, Dario Amodei había advertido que la industria debía desacelerar el ritmo de desarrollo de la inteligencia artificial para dar tiempo a que las medidas de seguridad la alcancen. Sin ese freno, dijo entonces, la tecnología podría llegar a liberar un enjambre de agentes capaces de tomar el control de internet en cuestión de meses.

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Amodei busca despejar temores en la apertura de la rueda

En declaraciones realizadas durante el toque de campana del jueves, Amodei intentó moderar las preocupaciones al insistir en el compromiso de la compañía de mantener a los seres humanos en control de la tecnología.

“Si podemos demostrar que es posible tomar las decisiones correctas en materia de seguridad y aun así construir una empresa increíblemente exitosa, otros en nuestra industria se sentirán inspirados a hacer lo mismo”, sostuvo. “El objetivo es mejorar a toda la industria, más allá de si Anthropic está ganando o perdiendo en un momento dado”, agregó.

El directivo también destacó usos positivos de la inteligencia artificial, al señalar que Claude ya ayuda a científicos a acelerar sus investigaciones. “La inteligencia humana ya hizo historia con enfermedades como la peste, la viruela y la polio para la mayor parte del mundo”, dijo, “pero el progreso contra otras enfermedades ha sido demasiado lento para tantos pacientes y sus familias”.

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Amodei resaltó además el uso de Claude por parte de empresas, organizaciones sin fines de lucro y servicios gubernamentales. “Estoy sumamente optimista sobre lo que podemos lograr juntos en el futuro”, afirmó.

El contexto regulatorio y la presión para salir a bolsa ahora

El entorno regulatorio podría cambiar para Anthropic una vez que asuma el nuevo Congreso estadounidense. Legisladores demócratas recién electos prometieron endurecer el control sobre la industria en medio de un creciente rechazo público a los centros de datos.

Texas y Georgia, dos estados que hasta ahora ofrecían incentivos para la instalación de centros de datos, acaban de elegir gobernadores demócratas que se comprometieron a frenar nuevas construcciones.

A la inquietud por la inteligencia artificial se suma la posibilidad de una represión regulatoria por parte de un Congreso de mayoría demócrata a partir del año próximo, además de un creciente rechazo social hacia la tecnología. En ese escenario, OpenAI, la principal rival de Anthropic, decidió postergar su propia oferta pública inicial hasta el año que viene.

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La presión para salir a bolsa también respondió al riesgo de que la demanda de acciones vinculadas a la inteligencia artificial caiga o incluso se derrumbe. Varias empresas tecnológicas retiraron recientemente sus planes de oferta pública ante esa incertidumbre.

La valoración de mercado de las compañías de inteligencia artificial va a tener “subas y bajas durante muchos años, pero más subas que bajas”, estimó Rich Lesser, presidente global y expresidente ejecutivo de Boston Consulting Group.

“Es muy difícil predecir exactamente cuál va a ser ese flujo”, dijo Lesser el martes en una entrevista con The Associated Press durante el foro Semafor Silicon Valley & the World. “No hay dudas de que lo que hicieron Anthropic, OpenAI, Google y varios otros jugadores de esta industria es bastante notable”, concluyó.