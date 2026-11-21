Dos terremotos consecutivos sacudieron California durante la madrugada en Pinnacles y Los Ángeles, reavivando el temor por la falla de San Andrés. Aunque los geólogos descartan que estén conectados, los vecinos describieron el estruendo "como una bomba" mientras muchos se preguntan por qué no se activó la alerta sísmica en sus celulares (YouTube: NBC News)

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Dos sismos golpearon California en pocas horas y renovaron una pregunta que los científicos llevan décadas respondiendo con más matices de los que suelen circular en el debate público.

El primero, de magnitud 5,0, ocurrió a las 22:49 del jueves cerca del Parque Nacional Pinnacles, unos 160 kilómetros (100 millas) al sureste de San Francisco. Le siguieron más de 78 réplicas de entre 2,6 y 3,5 de magnitud, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

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Horas después, a las 03:25 del viernes, un sismo de magnitud 4,2 golpeó el área de Los Ángeles, con epicentro a unos 1,6 kilómetros (1 milla) al noroeste de Commerce y a 8 kilómetros (5 millas) del centro de la ciudad, a una profundidad de aproximadamente 17 kilómetros (10,6 millas).

El temblor se sintió en Pasadena, North Hollywood, Gardena y Riverside. Vecinos describieron la experiencia ante NBC News. “Pensé que un avión había caído del cielo, fue así de fuerte”, dijo uno. Otro señaló que lo despertó “un gran estruendo, como una bomba”. No hubo informes de víctimas ni daños graves en ninguno de los dos episodios.

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Sin conexión entre el sismo de Pinnacles y el de Los Ángeles

Ambos eventos ocurrieron cerca de la falla de San Andrés, la más extensa de California, con aproximadamente 1.300 kilómetros (800 millas) de longitud. Los geólogos aclararon que no hay pruebas de relación entre los dos sismos y la simultaneidad fue una coincidencia, según NBC News.

Un sismo de magnitud 5,0 sacudió la zona cercana al Parque Nacional Pinnacles y desató más de 78 réplicas en California (EFE/Ulises Rodríguez)

El USGS publicó una proyección de réplicas para la zona de Pinnacles: 79% de probabilidad de al menos un sismo de magnitud 3 o superior en la semana siguiente, 19% de uno de magnitud 4 o superior, y 2% de que se produzca otro de magnitud 5 o más. La probabilidad de un sismo de magnitud 6 o superior es del 0,2%.

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Los intervalos de 150 años en la falla, sin valor de predicción

Jonathan Stewart, profesor de ingeniería sísmica de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), explicó a USA Today que las grandes rupturas en algunos tramos de la falla han ocurrido a intervalos de aproximadamente 150 años, pero que esos promedios históricos no constituyen un calendario ni aplican a toda su extensión.

Un tramo al sur del terremoto de Fort Tejon de 1857 no ha experimentado una gran fractura desde alrededor de 1690: hay presión acumulada en ese sector, pero eso no significa que un sismo sea inminente. La sismología puede estimar probabilidades a largo plazo; la predicción puntual —fecha, epicentro y magnitud— está fuera de su alcance.

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El agua, la mayor vulnerabilidad ante un sismo mayor

La red de acueductos que abastece a Los Ángeles representa la infraestructura más vulnerable frente a un terremoto de gran escala (Imagen Ilustrativa Infobae)

Stewart también advirtió sobre la infraestructura de agua de Los Ángeles. “La mayoría de las personas no quedarán atrapadas bajo estructuras derrumbadas, pero todos se verán afectados por los problemas con el agua”, dijo al medio.

Un sismo mayor podría dañar los acueductos que abastecen a la región metropolitana. La falla de San Andrés desliza entre 20 y 35 milímetros por año según el segmento, presión que se acumula hasta liberarse en forma de temblor.