Cómo evitar que desconocidos te agreguen a grupos de WhatsApp desde la configuración de privacidad. (Foto: Meta)

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Cualquier persona que tenga el número de teléfono de un usuario de WhatsApp puede agregarlo a un grupo sin pedirle permiso, salvo que el usuario cambie un ajuste de privacidad. La opción existe en la aplicación y reduce los grupos no deseados, entre ellos los de estafas.

Estos son los pasos, las opciones disponibles y lo que ocurre cuando alguien intenta sumarte igualmente.

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Los pasos para activar el ajuste

El cambio se hace solo desde el teléfono. En Android, hay que tocar los tres puntos de la esquina superior derecha, entrar en Configuración y luego en Privacidad. En iPhone, el camino es Configuración, en la esquina inferior derecha, y después Privacidad. En ambos casos, el siguiente paso es tocar Grupos.

Allí aparecen tres opciones, según el blog oficial de WhatsApp. “Todos” permite que cualquier usuario te agregue. “Mis contactos” limita esa posibilidad a las personas guardadas en la agenda de tu teléfono. “Mis contactos excepto” permite elegir contactos concretos que quedan excluidos, o seleccionar a todos.

La sección “Grupos” permite decidir quién puede sumarte a conversaciones sin invitación previa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quedar protegido frente a desconocidos, basta con elegir “Mis contactos”. Si un familiar o un compañero de trabajo te suma una y otra vez a cadenas de mensajes, “Mis contactos excepto” permite dejar fuera solo a esa persona, aunque esté en tu agenda.

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WhatsApp no ofrece una opción “Nadie”. La empresa la probó al presentar el sistema, en 2019, y la reemplazó por “Mis contactos excepto” tras las opiniones de los usuarios, según el mismo blog. La alternativa es excluir a todos los contactos, pero esa selección no incluye a los números que se guarden después: hay que repetirla cuando la agenda cambia.

Qué pasa cuando alguien intenta agregarte

Si el ajuste impide la incorporación directa, el administrador del grupo recibe la opción de enviarte una invitación privada por un chat individual. Tú decides si entras. Según WhatsApp, la invitación vence a los tres días si no la aceptas, y ignorarla no tiene ninguna consecuencia.

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El ajuste también rige para las empresas. El Centro de Ayuda indica que un negocio no puede agregarte a un grupo si tu configuración de privacidad lo impide. Las empresas pueden invitar con un enlace, pero unirse es opcional y se puede salir en cualquier momento.

El cambio solo vale hacia adelante. Los grupos a los que ya te agregaron siguen activos, y salir de cada uno depende de ti.

Si bloqueás las incorporaciones directas, los administradores solo pueden enviarte una invitación privada. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo salir de un grupo y denunciarlo

WhatsApp no permite bloquear un grupo. El Centro de Ayuda propone otra salida: abandonarlo y bloquear al administrador. Para salir, se abre el grupo y se elige “Salir del grupo” para conservar el historial, o “Salir y eliminar para mí” para borrarlo de la lista de chats.

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Bloquear a alguien no impide ver sus mensajes en un grupo que comparten, advierte WhatsApp. Por eso la empresa recomienda no participar en grupos con personas con las que no se quiere comunicar.

Para denunciar, se abre el grupo, se toca su nombre y luego “Denunciar grupo”. Se puede elegir “Denunciar y salir”, que además te quita del grupo, o solo denunciar. Nadie en el grupo es notificado de la denuncia.

Salir y denunciar un grupo ayuda a frenar mensajes no deseados, spam y posibles estafas.

Al denunciar, WhatsApp recibe hasta cinco de los últimos mensajes enviados al usuario, además del identificador del grupo, la fecha de los mensajes y su tipo, como texto, imagen o video. Quien quiera volver a un grupo denunciado necesita que el administrador lo invite de nuevo.

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Los nombres de los menús pueden variar levemente según el sistema operativo y la versión de la aplicación, por lo que conviene tener WhatsApp actualizado. La guía de la empresa sobre cómo bloquear y denunciar está disponible en su Centro de Ayuda oficial, en faq.whatsapp.com.