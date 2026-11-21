La Guardia Revolucionaria de Irán sostuvo que sus unidades alcanzaron dos drones estadounidenses de combate y reconocimiento (Europa Press)

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El régimen de Irán afirmó este sábado que atacó con misiles y drones dos radares del sistema Patriot estadounidense situados en las bases de Al Rifa y Auali, en Bahréin.

La Guardia Revolucionaria indicó que su Fuerza Aeroespacial ejecutó la operación y sostuvo que las misiones de escolta y cobertura aérea de Estados Unidos no cumplieron los objetivos fijados durante la jornada. La fuerza iraní también atribuyó daños a equipos y embarcaciones bajo protección estadounidense, tanto en el mar como en el aire.

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Teherán añadió que sus unidades alcanzaron dos aeronaves no tripuladas estadounidenses de los modelos MQ-1 y MQ-9, destinadas a misiones de reconocimiento y combate.

“Cualquier violación del espacio aéreo iraní por cualquier país o fuerza agresora no quedará sin castigo de los guerreros del islam”, advirtió la institución. Teherán presentó la ofensiva como respuesta a “las continuas agresiones y la violación del espacio aéreo de Irán”.

Previo al anuncio de Teherán, el Ministerio del Interior de Bahréin informó que una instalación industrial civil fue atacada en lo que calificó como una “agresión iraní”. El hecho provocó un incendio y equipos de Defensa Civil acudieron al lugar para controlarlo. Los informes preliminares registraron daños materiales, sin víctimas.

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Imágenes y videos difundidos en redes sociales mostraron una columna de humo en una zona al sur de Manama, la capital bareiní. La cartera no divulgó la ubicación exacta del establecimiento afectado ni identificó el tipo de armamento utilizado en la acción.

La ministerio del Interior indicó que la agresión causó daños materiales y que equipos de Defensa Civil fueron desplegados para controlar el fuego

Antes de que se conociera el incendio, el Ministerio del Interior emitió una alerta por una amenaza potencial. El mensaje pidió a los residentes que acudieran al lugar seguro más cercano y siguieran las instrucciones de los canales oficiales para preservar la seguridad pública.

El ataque se produjo durante un repunte de los incidentes atribuidos a Irán contra Bahréin, aliado de Estados Unidos en el golfo Pérsico. En las últimas semanas, las fuerzas bareiníes informaron que interceptaron y destruyeron drones y misiles iraníes dirigidos a objetivos y equipamiento militar estadounidense.

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La Guardia Revolucionaria reivindicó esas acciones. El martes, afirmó que drones de combate iraníes atacaron un sistema de radar estadounidense en la base aérea de Sheij Isa, ubicada al sur de Manama. Ese episodio interrumpió un período de casi cuatro meses sin ataques en territorio bareiní, después de los bombardeos contra posiciones militares con presencia estadounidense registrados entre junio y julio.

La ofensiva de este sábado ocurrió horas después de que el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Garibabadi, anticipara una respuesta de Teherán al bloqueo naval impuesto por Estados Unidos.

Washington mantiene el bloqueo naval desde julio. En agosto, añadió la operación denominada Paria Económico, que intensificó las sanciones e incluyó a las aerolíneas iraníes. Luego, en noviembre, la Casa Blanca creó el grupo de trabajo Puerta de Hierro para frenar el traslado de armas y materiales sancionados a través de las fronteras terrestres iraníes.

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Las restricciones afectaron la venta de petróleo, una de las principales fuentes de ingresos externos de Irán. El presidente Masud Pezeshkian reconoció el jueves que las dificultades para colocar crudo redujeron la entrada de divisas y alertó que el deterioro económico podía derivar en nuevas protestas.

(Con información de Europa Press)