La edición número 100 del Desfile de Acción de Gracias de Macy’s se celebrará el jueves 26 de noviembre en Nueva York. (REUTERS/Jeenah Moon)

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La edición número 100 del Desfile de Acción de Gracias de Macy’s se realizará el jueves 26 de noviembre en Nueva York, en una jornada para la que el pronóstico oficial anticipa lluvias y condiciones ventosas. El escenario meteorológico mantiene la atención sobre uno de los principales atractivos del evento: los grandes globos que recorren las calles de Manhattan.

La celebración del centenario contará con carrozas, bandas musicales, figuras inflables y presentaciones de artistas invitados. Sin embargo, la participación de los globos estará sujeta a las condiciones de seguridad que se registren durante la mañana del desfile, por lo que todavía no es posible confirmar si todos podrán formar parte del recorrido.

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La ciudad estableció medidas especiales para estas estructuras después de un accidente ocurrido en 1997. El protocolo contempla límites específicos de velocidad del viento y controles meteorológicos en distintos puntos del trayecto. Estos parámetros serán determinantes para establecer si los globos pueden elevarse o deben permanecer fuera de la celebración.

Lluvia y viento previsto para el día del desfile

La oficina de Nueva York del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) incluyó a Manhattan dentro de las zonas con probabilidad de lluvia para el jueves 26 de noviembre. En su actualización del sábado 21, emitida a las 10:00, el organismo elevó al 80% la posibilidad de precipitaciones y anticipó una temperatura máxima cercana a los 10 °C (50 °F).

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El pronóstico también contempla una jornada ventosa. Sin embargo, el informe de siete días todavía no precisa la velocidad que alcanzarán los vientos sostenidos ni las ráfagas durante las horas del evento. Por ello, la previsión disponible no permite determinar si se superarán los límites de velocidad del viento para el funcionamiento de los globos.

La actualización meteorológica será clave a medida que se acerque la celebración. El NWS deberá proporcionar información más específica durante la noche anterior y la mañana del desfile, cuando los organizadores podrán evaluar las condiciones previstas para el recorrido.

El Servicio Meteorológico Nacional calculó un 80% de probabilidad de lluvias y una temperatura máxima de 10 °C para la jornada. (REUTERS/Jeenah Moon)

El accidente de 1997 y los límites de viento que rigen los globos

Las restricciones de seguridad para las grandes estructuras inflables se establecieron después de un accidente ocurrido durante el desfile del 27 de noviembre de 1997. Ese día, uno de los globos golpeó un poste de alumbrado en Manhattan y provocó que parte de su estructura se desprendiera, lo que dejó a una espectadora con heridas graves.

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En respuesta al incidente, la Alcaldía de Nueva York anunció nuevas medidas de prevención el 20 de noviembre de 1998. Entre ellas estableció que los globos grandes no podían operar cuando los vientos sostenidos superaran las 23 millas por hora (37 kilómetros por hora) o las ráfagas excedieran las 34 millas por hora (55 kilómetros por hora).

El documento municipal también contempló restricciones sobre las dimensiones de las estructuras, requisitos para los equipos de manejo y mecanismos de emergencia que permitieran desinflarlas de forma segura. Además, asignó al Departamento de Policía de Nueva York la autoridad para tomar las decisiones finales relacionadas con la seguridad pública, según las medidas anunciadas entonces.

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Estos parámetros explican por qué una jornada lluviosa no permite anticipar por sí sola la participación de los globos. El factor determinante para su operación es la intensidad del viento y el cumplimiento de los límites de seguridad establecidos en el protocolo.

Medición del viento intersección por intersección durante el recorrido

El protocolo de seguridad anunciado por la Alcaldía en 1998 contempla diferentes mecanismos para medir las condiciones meteorológicas a lo largo del trayecto. El Servicio Meteorológico Nacional debe ser consultado la noche anterior y la mañana del desfile, mientras que un meteorólogo con licencia debe permanecer en el punto de partida.

Cada globo grande cuenta, según ese documento, con un asistente de piloto equipado con un medidor manual de viento para registrar la velocidad en las intersecciones. También se prevé la instalación de mangas de viento en distintos puntos de la ruta, con el objetivo de observar las condiciones que pueden afectar el manejo de las estructuras.

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Estas mediciones son importantes porque las corrientes de aire pueden variar entre calles y cruces de avenidas. El documento municipal señala que los equipos deben posicionar los globos de acuerdo con las condiciones registradas en cada intersección, en lugar de las previsiones generales.

El esquema también contempla responsables específicos para cada estructura, entre ellos un capitán, asistentes y pilotos, además de personal policial que acompaña a los equipos. Los globos también deben disponer de cierres o paneles que permitan reducir su volumen en caso de emergencia.

El protocolo municipal prohíbe el vuelo de inflables si los vientos sostenidos superan las 23 millas por hora o las ráfagas exceden las 34 millas por hora. (Macy's)

Horario y recorrido: de Central Park West a Herald Square

Macy’s confirmó que la edición número 100 comenzará el jueves 26 de noviembre a las 8:30 de la mañana y se extenderá hasta el mediodía. El recorrido tendrá una extensión aproximada de 2,5 millas (4 kilómetros), desde el Upper West Side hasta Herald Square.

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El trayecto comenzará en Central Park West, a la altura de la calle 77, continuará hacia el sur hasta Columbus Circle y seguirá por Central Park South. Después avanzará por la Sexta Avenida hasta la calle 34, donde se encuentra la tienda principal de Macy’s en Herald Square.

La empresa anunció una programación especial para el centenario, con 100 elementos inflables, carrozas, bandas musicales y presentaciones de artistas invitados. Entre los participantes confirmados para las actuaciones en Herald Square figuran Megan Moroney y Teddy Swims.

La transmisión se realizará por NBC, Telemundo y Peacock desde las 8:30 (hora del Este), y NBC tiene prevista una repetición a las 14:00.

La celebración del centenario mantiene su programación anunciada, aunque la participación de los globos dependerá de las condiciones meteorológicas y de las decisiones de seguridad que se adopten durante la jornada. Las próximas actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional permitirán conocer con mayor precisión el escenario previsto para Manhattan.

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