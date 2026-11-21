El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California sacrificó al coyote que atacó a un bebé en Atwater Village tras verificar su identidad con pruebas de ADN (EFE/ Área Recreativa Nacional de las Montañas de Santa Mónica)

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En octubre, un coyote mordió a un niño de 16 meses en el barrio de Atwater Village, en Los Ángeles. El incidente encendió las alarmas en distintos vecindarios de la ciudad, donde los residentes temen que estos animales representen un peligro real para sus hijos y sus mascotas.

El ataque ocurrió en la cuadra 3300 de Glenhurst Avenue. El animal fue capturado y sacrificado por el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW, por sus siglas en inglés), que confirmó mediante muestras de ADN que era el mismo responsable de la mordedura. Pero lo que indignó a los vecinos no fue sólo el ataque: llevaban meses advirtiendo que ese coyote era peligroso y que nadie había actuado.

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Los vecinos alertaron durante meses y no obtuvieron respuesta

Según varios vecinos del barrio, el animal había comenzado a frecuentar la zona desde al menos enero, cuando un residente habría empezado a alimentarlo. A partir de entonces, el coyote dejó de tener miedo de las personas: se acercaba a las casas de día y de noche, perseguía gatos y llegó a rascar la puerta mosquitera de una vivienda como si fuera un perro doméstico.

Dan Bree, vecino de la zona, contó a Los Angeles Times que desde junio intentó coordinar con otros residentes para instalar una trampa, pero que nadie quería tenerla en su propiedad. También dijo que tanto el Departamento de Servicios para Animales de la ciudad como el CDFW respondieron que no podían actuar sin pruebas documentadas de que alguien estaba alimentando al animal o de que ya hubiera lastimado a alguien.

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Richard Dean, otro residente, compartió con Los Angeles Times correos en los que prácticamente suplicó a las autoridades que intervinieran. “Debo insistir en que tomen medidas reales contra estos coyotes en Atwater Village. No lo estoy pidiendo. Se lo estoy diciendo”, escribió el 19 de junio a un oficial de control de animales. “Si continúan con esta inacción, alguien va a resultar gravemente herido”. Cuatro meses después, un bebé fue mordido.

El animal que se creía muerto seguía vivo en las calles del barrio

Las agencias de control animal rechazaron la instalación de trampas comunitarias por la falta de registros documentados sobre ataques previos (TikTok / @planelord)

La cronología del operativo también generó controversia. Tras la mordedura, funcionarios estatales anunciaron haber abatido al coyote, pero pronto fue visto de nuevo en las calles, esta vez con una cojera. Días después, el CDFW y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos regresaron y lo sacrificaron, decisión que molestó al menos a un residente que había dado su ubicación creyendo que el animal no sería matado.

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Rebecca Dmytryk, cofundadora de Humane Wildlife Control —empresa de control de fauna que se define como ética—, había alertado al CDFW sobre el animal en julio. “Tenemos un niño que resultó gravemente herido, y el coyote está muerto por esto, por la falta de respuesta apropiada”, declaró a Los Angeles Times. El CDFW confirmó que investiga al vecino que presuntamente alimentaba al animal y que prevé elevar el caso al fiscal de la ciudad.

El temor se extiende a otros barrios de la ciudad

Los ataques de coyotes a personas son poco frecuentes, aunque en los últimos años se registraron otros incidentes en el área de Los Ángeles. En febrero, una madre y su hijo de 3 años tuvieron que refugiarse dentro de su casa en Pasadena cuando un coyote se acercó al niño. El año anterior, un menor de 6 años fue mordido en un campo de béisbol. En 2022, otro chico fue atacado en el jardín de su casa en Woodland Hills.

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Ahora, la preocupación se extiende a Westchester, donde varios residentes describieron a Los Angeles Times encuentros cada vez más perturbadores. Jessica Puranaputra, madre de tres hijos, contó que a fines de agosto encontró un coyote durmiendo en el arenero de su patio cerrado. Al espantarlo, el animal saltó un muro de 1,5 metros (5 pies); al día siguiente estaba bajo el trampolín. La familia llamó a la ciudad y recibió la misma respuesta que los vecinos de Atwater: sin agresión activa o daño físico, no hay intervención. “Básicamente estás solo para manejarlo”, resumió.

Renee López, exresidente de Westchester, señaló que encontró restos de varios gatos en las aceras del vecindario. Cree que Zero, el gato de 17 años de su hija, pudo haber corrido la misma suerte: nunca apareció el cuerpo, solo el collar, en el jardín de su antigua casa.

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La ciudad tiene solo dos especialistas en fauna silvestre para toda la metrópoli

El Departamento de Servicios para Animales de Los Ángeles opera con dos especialistas en fauna silvestre para atender a toda la metrópoli (Wikimedia)

Vanessa Rodríguez, oficial de control de animales con 22 años de experiencia en el Departamento de Servicios para Animales de Los Ángeles, es una de las dos especialistas en vida silvestre con las que cuenta la ciudad para atender toda la metrópoli. Ella misma considera que deberían ser al menos seis —una por área de servicio— y que el número ideal de oficiales generales para trabajo de campo sería de 90; el departamento, dijo, cuenta con 30 oficiales regulares que pueden asistir, aunque no todos están disponibles para trabajo de campo.

Rodríguez atribuyó la escasez a recortes presupuestarios, alta rotación y jubilaciones. “Cuando empecé, éramos más de 60, y ya entonces teníamos dificultades”, declaró a Los Angeles Times. La funcionaria aclaró que el departamento cuenta con un plan de respuesta ante coyotes, aunque no está escrito ni es público.

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Rodríguez señaló que en las inspecciones suele encontrar que los vecinos no aplican las medidas básicas de prevención: retirar frutos caídos, no dejar comida de mascotas ni comederos al aire libre, y espantar al animal cada vez que aparece.

Rodríguez y Dmytryk rechazan la captura y el sacrificio masivo de coyotes

La discusión sobre hasta dónde deben llegar las autoridades para controlar a estos animales lleva años sin resolverse en el sur de California. Torrance implementó hace varios años un programa de captura y sacrificio sistemático, pero en septiembre pasado votó suspenderlo. La ciudad avanza ahora hacia un enfoque basado en educación, prevención y seguridad pública, según Corbin Carson, portavoz municipal, en declaraciones a Los Angeles Times.

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Rodríguez y Dmytryk coinciden en que la eliminación masiva de coyotes no resuelve el problema. Rodríguez sostuvo que, cuando un animal muerde a una persona sin provocación, casi siempre hubo alguien en el vecindario que lo alimentó. “Somos nosotros el problema. No los coyotes”, dijo.

Lucy Derby, madre de cuatro hijos en Westchester, resumió la angustia de muchos vecinos en declaraciones a Los Angeles Times: “¿Se espera a que algo pase?”