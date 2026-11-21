Grand Theft Auto VI llegó el 19 de noviembre a PlayStation 5 y Xbox Series X|S, con un día de estreno marcado por polémica en la consola de Microsoft. (Reuters)

Guardar

Jugadores de Grand Theft Auto VI en Xbox informaron que recibieron suspensiones de cuenta de dos días después de que la consola subió de forma automática sus clips de juego a la red de la plataforma. Microsoft y Rockstar Games no se pronunciaron sobre los casos.

El caso más difundido corresponde a un usuario de Reddit que, según el medio especializado Pure Xbox, recibió una sanción por violar las normas de seguridad familiar y en línea de Xbox. Su clip duraba 28 segundos y mostraba una playa de Vice City con personajes en traje de baño.

PUBLICIDAD

Según GamesRadar+, el jugador afirma que el video no tenía desnudez y que el correo de Xbox no precisaba si infringió las normas de la comunidad o el acuerdo de servicios de Microsoft. También sostiene que la sanción de dos días no se puede apelar. Otros usuarios describieron suspensiones similares.

Vice City, el escenario del nuevo título de Rockstar Games, aparece en el clip que originó la suspensión más difundida entre los usuarios de Xbox. (Foto: Rockstar - Microsoft)

Video Games Chronicle (VGC) advirtió que no se sabe qué tan extendido es el problema. Pure Xbox señaló que tampoco está claro si la causa fue contenido sexual o desnudez, aunque el juego incluye escenas con desnudez explícita.

Una función que viene encendida por defecto

En Xbox, las capturas de pantalla y los clips se suben de forma automática a los servidores de la plataforma, donde se analizan en busca de imágenes ofensivas: discurso de odio, consumo de drogas, violencia excesiva, desnudez y contenido sexual. Las normas de la comunidad publicadas por Microsoft indican que esta función puede estar activada de forma predeterminada y que el contenido compartido debe ser apto para todo público.

PUBLICIDAD

El mismo documento aclara que el contexto importa: el contenido adulto que tiene sentido dentro de un juego puede no ser apropiado en otras partes de la comunidad de Xbox. Entre las sanciones previstas figura el bloqueo temporal de la posibilidad de subir clips y capturas, además de la eliminación del contenido.

El menú de configuración de Xbox Series X|S permite desactivar la subida automática desde la sección Capturas y compartir. (Reuters)

Pure Xbox recordó que casos parecidos afectaron antes a jugadores de Baldur’s Gate 3 y Cyberpunk 2077, según comentarios de sus lectores. Ese medio no verificó esos antecedentes en la nota, y varios lectores señalaron que ya no ocurren con esos títulos.

Cómo desactivar la subida automática

VGC y GamesRadar+ describen el mismo camino en una Xbox Series X|S: abrir el menú con el botón Xbox, entrar en Perfil y sistema, luego Configuración, Preferencias y Capturas y compartir. Allí, en la sección de subida automática, se elige la opción “No subir”.

PUBLICIDAD

GamesRadar+ recomienda aplicar el cambio tanto a la red de Xbox como a OneDrive, el servicio de almacenamiento en la nube de Microsoft, aunque aclara que OneDrive es más permisivo. Los reportes conocidos se refieren a la red de Xbox.

Rockstar Games reportó ventas minoristas por USD 3.790 millones en el primer día de lanzamiento de GTA VI. (Reuters)

Según VGC, apagar la subida automática no impide capturar: los clips y las fotos siguen guardándose en la consola y se pueden subir después de forma manual. Sin subida, tampoco pasan por la revisión automática.

Un lanzamiento récord en PlayStation 5 y Xbox

GTA VI salió el 19 de noviembre para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Rockstar informó que generó USD 3.790 millones en ventas minoristas durante su primer día, según la BBC, que lo calificó como el mayor estreno de entretenimiento de la historia.

PUBLICIDAD

VGC señaló que, por ahora, los reclamos se limitan al sistema de captura y moderación de Xbox: los jugadores de PlayStation 5 no reportaron problemas similares. La publicación indicó que actualizará su guía si eso cambia. Hasta el 21 de noviembre, Microsoft no había comentado las suspensiones.