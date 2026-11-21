Paolo Bulgari dirigió la compañía desde 1984

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Paolo Bulgari, nieto del fundador de la casa joyera homónima y presidente del grupo desde 1984, murió este sábado en Roma a los 89 años, según confirmó su familia en un comunicado. La noticia sacude al mundo del lujo: la firma que lleva su apellido viste desde hace décadas a algunas de las figuras más influyentes del planeta.

“El joyero más grande de nuestro tiempo nos ha dejado”, reza el comunicado familiar, que también destacó “su profunda humanidad y el talento de un empresario que amó Italia y fue su embajador en el mundo”.

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El funeral de Bulgari será el próximo lunes, en Roma (IG: Bvulgari)

Las causas del fallecimiento no fueron divulgadas. El funeral está previsto para el lunes 23 de noviembre, a las 11:00 horas, en la Basílica de Santa Croce in Gerusalemme, en la capital italiana.

La historia de Bvlgari arranca a finales del siglo XIX, cuando Sotirio Bulgari, de origen griego, abrió un taller de orfebrería en Roma. Tras la muerte de Giorgio Bulgari en 1966, la conducción de la casa recayó en sus hijos Gianni, Paolo y Nicola, tercera generación de la familia. En un primer momento, Gianni, el mayor, encabezó la gestión con el apoyo de su prima Marina, hija de Costantino Bulgari.

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Bvulgari se convirtió en un ícono del lujo mundial (REUTERS/Eduardo Munoz)

Fue en la década de 1980 cuando Paolo y Nicola asumieron formalmente la presidencia y la vicepresidencia, respectivamente. Para la gestión operativa, delegaron en su sobrino Francesco Trapani, hijo de su hermana Lia, quien se incorporó a la empresa en 1981 y fue nombrado director ejecutivo en 1984. Bajo su conducción, la casa se transformó en uno de los principales grupos internacionales de lujo durante casi tres décadas.

La expansión geográfica de Bvlgari comenzó en la década de 1970, con aperturas en Nueva York, París, Ginebra y Montecarlo. Esa presencia internacional consolidó la marca —con la característica V latina en lugar de la U— como una de las más reconocibles de la excelencia italiana, y extendió su universo más allá de la joyería hacia los relojes, los accesorios, los artículos de cuero y la perfumería.

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Dua Lipa, Anne Hathaway y Lisa fueron las estrellas de un evento de alta joyería en Nueva York: los looks de las embajadoras (Instagram Bvlgari)

En 2011, la familia vendió la empresa al grupo francés de lujo LVMH por aproximadamente 3.700 millones de euros, en una de las adquisiciones más resonantes del sector. Sin embargo, Paolo conservó la presidencia del grupo hasta el momento de su muerte, según confirmó un portavoz de la marca en redes sociales.

Entre las seguidoras más célebres de la casa figuró la actriz Elizabeth Taylor, cuya colección privada de piezas Bvlgari fue objeto de dos exhibiciones en China en 2015 y cuyas joyas han sido llevadas por otras figuras desde su fallecimiento en 2011. Celebridades contemporáneas como Kim Kardashian y Anne Hathaway también se han asociado públicamente a la marca.

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En el plano filantrópico, Paolo Bulgari fundó en noviembre de 2019 la Fundación Paolo Bulgari, orientada a proyectos contra la desigualdad y la pobreza, con especial foco en la renovación educativa y la formación profesional en los barrios periféricos de Roma. Le sobreviven seis hijos de dos matrimonios.