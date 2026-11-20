La volatilidad de Wall Street impacta en la valuación del gigante tecnológico.

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Las acciones de Anthropic, el fabricante de Cloud, cayeron un 13% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street este viernes, ya que los inversores tomaron rápidos beneficios tras una primera jornada bursátil frenética, cuando esta misma acción se disparó un 17 por ciento.

El panorama general se vio afectado negativamente: el mercado en general se desplomó el día de la exitosa salida a bolsa de Anthropic -el panel tecnológico Nasdaq cayó más de 2%- y continuó bajo presión en la siguiente sesión.

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Anthropic tuvo un debut espectacular en Wall Street el jueves, con acciones que abrieron a 111,50 dólares poco antes del mediodía (hora del este de los EEUU), una prima del 34% sobre el precio de salida a bolsa de 83 dólares.

Pero las acciones de la compañía de IA no pudieron mantener sus ganancias iniciales y cerraron cerca de los 97 dólares. Ahora se pagan cerca de los 85 dólares.

Evolución de la acción de Anthropic desde su debut.

La caída de Anthropic tras su salida a bolsa agravaba el pesimismo en torno al sector de la IA, lo que pone de manifiesto que incluso una de las salidas a bolsa más esperadas de la historia ha tenido dificultades para avivar el entusiasmo de los inversores.

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Considerada por muchos como un referente del sector de la IA, la salida a bolsa de Anthropic se había visto como un posible impulso para una industria que lucha por recuperarse de una etapa turbulenta.

Sin embargo, la acción de Anthropic cotizaba aproximadamente un 13% menos que el precio de cierre tras su debut del jueves, lo que otorga a Anthropic una valoración totalmente diluida de unos 1,6 billones de dólares y una capitalización bursátil de 1,2 billones de dólares basada en las acciones en circulación.

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La acción podría encontrar soporte durante el año

La empresa londinense Intropic, especializada en análisis de reequilibrios de índices, estima que los fondos que replican índices podrían representar hasta el 30% de las compras de acciones de Anthropic a finales de año. Sin embargo, la volatilidad a corto plazo podría persistir a medida que se desvanezca la euforia inicial en torno a la salida a bolsa y los inversionistas evalúen si es sostenible una valoración de unas 40 veces las ventas de los últimos doce meses.

“Abogamos por la paciencia con Anthropic y recomendamos evaluar la empresa a medida que publique sus resultados”, afirmó a Reuters Kaush Amin, responsable de inversiones en mercados privados de US Bank Asset Management. Y añadió que la valoración actual “supone años de rápido crecimiento”.

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El debut tampoco contribuyó a disipar las preocupaciones generales sobre la salud del sector de la inteligencia artificial. Los principales índices de Wall Street cerraron con fuertes caídas el jueves, mientras que los futuros apuntaban a nuevas bajadas para el viernes.

Amplias bajas para otras acciones “estrella” del sector IA

Entre las “Siete Magníficas”, Nvidia y Meta Platforms caían más de un 2% cada una en las operaciones previas a la apertura del mercado, mientras que Amazon y Microsoft bajaban más de un 1 por ciento. En el caso de Nvidia, una compañía cuya reputación quedó muy dañada por las relaciones extramatrimoniales reconocidas por su ex CEO, Jensen Huang, encadena siete sesiones consecutivas con pérdidas.

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Las acciones del sector de los chips también se desplomaban: AMD y Sandisk bajaban un 7% cada una, e Intel perdía más del 5 por ciento.

La atención se centra ahora en una posible salida a bolsa de OpenAI, lo que supondría otra prueba importante del interés de los inversionistas por las acciones del sector de la inteligencia artificial. OpenAI ha indicado que podría salir a bolsa el año que viene.

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