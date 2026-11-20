La exitosa salida a bolsa de Anthropic, la mayor jamás registrada, otorgó un significativo retorno a sus inversionistas. (Reuters)

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La reciente salida a bolsa de Anthropic no solo marcó un hito financiero para la industria de la inteligencia artificial, sino que consolidó a un selecto grupo de corporaciones, fondos de capital riesgo y celebridades como los grandes ganadores de este debut bursátil.

Detrás del crecimiento de la firma creadora del modelo Claude existe una red de respaldo financiero que combina el músculo de los gigantes tecnológicos con la visión temprana de ejecutivos, artistas y deportistas.

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Los gigantes tecnológicos: socios estratégicos y accionistas clave

Las grandes corporaciones tecnológicas no solo aportaron capital, sino también la infraestructura de cómputo y nube necesaria para entrenar los modelos de Anthropic:

Amazon. Tras invertir al menos 18.000 millones de dólares desde 2023 mediante notas convertibles y acciones preferentes, el gigante del comercio electrónico y la nube (AWS) posee cerca del 14,65 % del capital total (en acciones Clase N sin derecho a voto). Al precio de salida de la OPI, su participación se valoró en aproximadamente 160.700 millones de dólares.

Amazon invirtió 18.000 millones desde 2023. (Reuters)

Google (Alphabet) . Es el segundo mayor accionista corporativo con alrededor del 13,43 % al 13,7 % de la empresa (incluyendo una compra adicional de 10.000 millones de dólares en una colocación privada vinculada a la OPI). El valor de su paquete accionario ronda entre los 147.300 millones y 200.000 millones de dólares al precio de debut.

Nvidia . Adquirió una participación cercana al 0,91 % tras comprometer 10.000 millones de dólares en colocación privada .

AMD. El fabricante de semiconductores acordó invertir 2.500 millones de dólares en la colocación privada vinculada a la OPI (con opción de aportar otros 2.500 millones de dólares adicionales conforme Anthropic reciba entregas de sus GPU).

Nvidia comprometió 10.000 millones de dólares en colocación privada. (Reuters)

Broadcom . El proveedor de soluciones de red y chips personalizados destinó 1.000 millones de dólares en la colocación privada, respaldando una alianza comercial que incluye compromisos de arrendamiento de equipamiento por 161.200 millones de dólares .

Microsoft . El gigante de software y nube (Azure) invirtió 1.000 millones de dólares en acciones sin derecho a voto dentro de la colocación privada, en paralelo a un acuerdo comercial de infraestructura de cómputo por al menos 47.200 millones de dólares hasta 2033.

Micron Technology . El fabricante estadounidense de memorias y almacenamiento aportó 1.000 millones de dólares en la colocación privada simultánea a la salida a bolsa, consolidando su vínculo como proveedor clave de hardware para centros de datos de IA.

TSMC. La mayor fundición de semiconductores del mundo comprometió 500 millones de dólares en la colocación privada, asegurando una participación directa en el crecimiento de la creadora de Claude sin asumir acuerdos directos de compra exclusiva de hardware.

TSMC no asumió acuerdos directos de compra exclusiva de hardware. (Reuters)

Fondos de capital riesgo y líderes tecnológicos

Las firmas institucionales de Silicon Valley y exejecutivos del sector que entraron en las primeras rondas obtuvieron retornos extraordinarios:

Lightspeed Venture Partners . Invirtió más de 3.500 millones de dólares desde principios de 2024 ; su participación (entre el 1 % y el 2 % de la compañía) alcanzó un valor aproximado de 28.000 millones de dólares al precio de la OPI.

Iconiq. Destinó cerca de 6.000 millones de dólares para adquirir entre el 1,5 % y el 2 % del capital, una posición valorada en torno a los 26.000 millones a 30.000 millones de dólares.

Iconiq destinó cerca de 6.000 millones de dólares para adquirir entre el 1,5 % y el 2 % del capital de Anthropic. (Reuters)

Menlo Ventures . Tras invertir más de 1.000 millones de dólares desde 2023 (incluyendo un cheque de 500 millones en la Serie D), posee cerca del 1,5 % de Anthropic , valorado entre 21.000 millones y 22.500 millones de dólares.

Spark Capital . Fue el primer fondo institucional en apostar por la empresa en 2023 con un cheque de 75 millones de dólares (y mantiene un asiento en el consejo a través de Yasmin Razavi). Esa inversión inicial se transformó en una participación estimada en 11.000 millones de dólares.

Eric Schmidt. El exdirector ejecutivo de Google invirtió decenas de millones de dólares en la ronda Serie A de 2021, cuando Anthropic valía menos de 500 millones de dólares. Al precio de la OPI, el valor de sus acciones se estima en 15.000 millones de dólares.

Celebridades que invirtieron en Anthropic

Más allá de Wall Street y Silicon Valley, varias figuras del entretenimiento y el deporte lograron asegurar un lugar en el accionariado antes del salto bursátil:

Con la salida a bolsa de Anthropic, la participación del fondo de Kutcher alcanzó un valor estimado de entre 7.000 millones y 11.000 millones de dólares. (Reuters)

Ashton Kutcher . Es el único actor de Hollywood con una inversión confirmada en la compañía. A través de Sound Ventures —el fondo que cofundó junto al mánager musical Guy Oseary y Effie Epstein—, realizó una apuesta inicial de 35 millones de dólares y sumó otros 400 millones (para un total cercano a los 435 millones de dólares), obteniendo alrededor del 0,5 % de la firma . Con la salida a bolsa, la participación del fondo alcanzó un valor estimado de entre 7.000 millones y 11.000 millones de dólares.

Will.i.am . El músico y productor de The Black Eyed Peas invirtió en rondas privadas previas a la OPI, aunque el monto exacto de su participación individual no se ha hecho público.

Tristan Thompson. El exjugador de la NBA también figura en la lista de celebridades inversoras que entraron antes del debut en Nasdaq, sin que se hayan divulgado las cifras específicas de su aporte.