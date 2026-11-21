La ceremonia dedicada a la cantante cubana tendrá una emisión especial en televisión y plataformas de streaming. (Fuente: Telemundo)

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Celia Cruz, la Reina de la Salsa, ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll el sábado 14 de noviembre durante la ceremonia de incorporación de la promoción 2026, celebrada en el Peacock Theater de Los Ángeles, California. Con este reconocimiento, la cantante cubano-estadounidense se convirtió en la primera artista cuya carrera musical se desarrolló principalmente en español —y en la primera mujer afrolatina— en integrar esa institución.

Cruz fue incorporada de manera póstuma en la categoría Early Influence Award (Premio a la Influencia Temprana), destinada a figuras cuya obra marcó el desarrollo de la música popular. Compartió el galardón con el músico nigeriano Fela Kuti, las raperas Queen Latifah y MC Lyte, y el cantante estadounidense Gram Parsons.

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Cómo y dónde ver la ceremonia de Celia Cruz en el Salón de la Fama del Rock & Roll

Aunque la ceremonia no se transmitió en vivo, quedó grabada y se emitirá el martes 8 de diciembre a las 20:00 horas (hora del Este) por la cadena ABC. A partir del día siguiente estará disponible en las plataformas de streaming Disney+ y Hulu.

La ceremonia grabada en Los Ángeles se emitirá el 8 de diciembre por la cadena ABC y se incorporará a las plataformas Disney+ y Hulu. (Herrera Studios)

La organización había anunciado la selección de Cruz el 13 de abril de 2026, cuando presentó públicamente a todos los artistas incorporados a la nueva generación del salón.

Celia Cruz, la primera artista latina que cantó en español en ingresar al Salón de la Fama

El reconocimiento cobra dimensión histórica al compararlo con el de otros artistas latinos que ya forman parte del Salón de la Fama del Rock & Roll: figuras como Santana, Ritchie Valens y Linda Ronstadt grababan mayoritariamente en inglés. Cruz, en cambio, construyó una carrera de alcance internacional cantando en español, lo que hace de su ingreso un hito sin precedente dentro de la institución.

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La cantante cubana recibió la distinción póstuma en la categoría Early Influence Award junto a artistas como Fela Kuti y Queen Latifah. (The Celia Cruz Estate)

El perfil que el salón dedicó a la artista describe su música como el sonido de la libertad tras la Revolución Cubana, le atribuye haber sido pionera del pop latino a través del estilo afrocubano de la guaracha, y reconoce su papel en la popularización de la salsa como género global.

Celia Cruz vendió más de 30 millones de discos y ganó tres Grammy

Nacida el 21 de octubre de 1925 en La Habana, Cuba, Celia Caridad Cruz Alfonso comenzó su trayectoria desde muy joven y alcanzó proyección internacional como vocalista de la Sonora Matancera, agrupación con la que permaneció durante 15 años. Tras la Revolución cubana, se estableció en Estados Unidos y construyó desde allí una carrera que la llevó a trabajar con Tito Puente y Johnny Pacheco, entre otras figuras de la música tropical.

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La trayectoria de Cruz acumuló tres premios Grammy, cuatro Latin Grammy y más de 30 millones de discos vendidos.

A lo largo de su trayectoria acumuló tres premios Grammy y cuatro Latin Grammy, además de un Premio a la Trayectoria de la Academia de la Grabación, entregado de manera póstuma en 2016. Sus canciones “Quimbara”, “La vida es un carnaval” y “La negra tiene tumbao” se consolidaron como referentes de la música latina, mientras que su célebre grito —“¡Azúcar!“— quedó grabado en la memoria popular. Falleció el 16 de julio de 2003 en Nueva Jersey a los 77 años.

Jennifer López y Wyclef Jean rindieron homenaje a Celia Cruz en Los Ángeles

Durante el acto, se proyectó un video homenaje en el que Jennifer López destacó a la fallecida leyenda: “Si alguien merecía estar en el Salón de la Fama del Rock & Roll, esa era Celia Cruz”, según informó el Los Angeles Times. El músico Wyclef Jean también tomó parte en el tributo y recordó cómo convenció a Cruz para que colaborara con él en su versión de “Guantanamera”.

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Cruz fue una de las 18 incorporaciones de la generación 2026, junto a Billy Idol, Oasis, Wu-Tang Clan, Phil Collins, Sade, Iron Maiden, Joy Division/New Order y el difunto Luther Vandross, entre otros.