El actor invirtió USD 435 millones en Anthropic y hoy esa participación podría valer USD 7000 millones REUTERS/Guglielmo Mangiapane

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El actor estadounidense Ashton Kutcher apostó por Anthropic cuando la compañía detrás de Claude no se conocía a gran escala. Tres años después, la inversión de USD 435 millones que realizó a través de su firma Sound Ventures podría valer USD 7.000 millones, según estimaciones de Bloomberg, tras la salida a bolsa de la desarrolladora del chatbot Claude que esta semana se convirtió en la mayor oferta pública inicial de la historia.

Este jueves, Anthropic comenzó a cotizar en el Nasdaq, la segunda bolsa de valores electrónica automatizada más grande de Estados Unidos, bajo el símbolo ANT. El precio de su oferta pública inicial (OPI) en USD 83 por acción, y la operación, liderada por Goldman Sachs y Morgan Stanley con la participación de otros 20 bancos, recaudó USD 107.300 millones —incluyendo una colocación privada de USD 26.000 millones entre inversores como Nvidia, Google y AMD— y superó el récord que había establecido SpaceX meses atrás.

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La valuación totalmente diluida de la empresa quedó fijada en USD 1,5 billones. Los analistas previeron una apertura en un rango de USD 105 a USD 110 por acción, lo que representaría una ganancia cercana al 20% respecto del precio de la OPI. Los mercados de predicción asignan una probabilidad del 46% a que la valuación de Anthropic alcance USD 1,75 billones antes del 31 de diciembre.

El 0,5% de Anthropic equivale hoy a USD 7000 millones, unas 16 veces lo invertido

Con la valuación de USD 1,5 billones como referencia, la participación del 0,5% que acumuló Sound Ventures equivaldría a unos USD 7000 millones. Eso representa aproximadamente 16 veces el capital desembolsado desde 2023 y un retorno de alrededor del 1500 por ciento.

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Claude es el asistente de inteligencia artificial desarrollado por Anthropic, la compañía que debutó este jueves en el Nasdaq REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

De todos modos, se trata de una ganancia estimada sobre el papel. El valor final dependerá del precio de las acciones en el mercado secundario y de las condiciones bursátiles. Además, las restricciones habituales para vender participaciones —conocidas como períodos de lock-up— pueden impedir que los inversores conviertan de inmediato esa valuación en dinero disponible.

La apuesta comenzó en 2023, con una reunión en la residencia de Guy Oseary —representante artístico y cofundador de Sound Ventures junto a Kutcher—. Allí, el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, pasó varias horas conversando con ambos socios sobre el desarrollo de la inteligencia artificial, sus riesgos y el futuro de la tecnología.

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El contacto llegó a través de Salesforce Ventures, la división de capital de riesgo de la multinacional de software. En ese momento, Anthropic era considerada una empresa rezagada frente a OpenAI, creadora de ChatGPT. Aun así, Sound Ventures decidió participar de una ronda de financiamiento con una primera inversión de USD 35 millones, cuando la desarrolladora tenía una valuación cercana a los USD 5000 millones.

Sound Ventures, sin embargo, no se detuvo en ese primer aporte. A lo largo de las siguientes rondas de financiamiento sumó otros USD 400 millones, hasta completar un desembolso total de aproximadamente USD 435 millones. Con esa acumulación, la firma llegó a una participación cercana al 0,5% de Anthropic.

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Antes de apostar por Anthropic, Kutcher ya había respaldado a Uber, Airbnb y Spotify REUTERS/Yara Nardi

La decisión implicó apostar por dos compañías que compiten por el mismo mercado: Sound Ventures también respaldó a OpenAI, la rival directa de Anthropic en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial.

Kutcher llegó a Silicon Valley antes de ser conocido como inversor

Ashton Kutcher es actor, productor y activista estadounidense. Se dio a conocer como modelo y alcanzó la fama internacional interpretando a Michael Kelso en That ’70s Show. También participó en producciones como The Butterfly Effect (2004), The Guardian y Jobs (2013), donde interpretó a Steve Jobs.

Su incursión en el mundo tecnológico comenzó en 2010, cuando fundó A-Grade Investments junto a Oseary y el empresario Ron Burkle. A través de ese fondo respaldaron a compañías como Uber, Airbnb y Spotify antes de que alcanzaran la escala que tienen actualmente. En 2015, Kutcher y Oseary fundaron Sound Ventures, que continuó con esa estrategia de apuestas tempranas en empresas tecnológicas.

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Kutcher dejó su puesto como socio gerente de Sound Ventures durante 2026, aunque continúa vinculado a la firma como asesor. La posible liquidez que traiga la salida a bolsa de Anthropic podría convertir la apuesta de 2023 en la operación más rentable de su trayectoria inversora.