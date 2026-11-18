Anthropic fijó el precio de sus acciones en 83 dólares y alcanzó una valuación de 1,5 billones de dólares en su salida a bolsa (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Guardar

Anthropic fijó el precio de su salida a bolsa en USD 83 por acción, por encima del rango orientativo de USD 70 a USD 78 que la compañía había establecido la semana pasada. La demanda de inversores superó varias veces la cantidad de títulos disponibles. Con el total de acciones en circulación, la oferta valúa a la empresa en USD 1,5 billones, según fuentes cercanas a la operación citadas por The Wall Street Journal.

La compañía, creadora del chatbot Claude, vendió más acciones de las que tenía previsto y espera que sus títulos comiencen a cotizar este jueves en el Nasdaq bajo el símbolo ANT. El director ejecutivo, Dario Amodei, y los demás cofundadores de la firma tienen previsto tocar la campana de apertura del mercado.

PUBLICIDAD

Anthropic, segunda mayor OPI de la historia con una valuación de USD 1,5 billones

La operación posiciona a Anthropic como protagonista de una de las ofertas públicas iniciales (OPI) más grandes registradas. Solo la superó la salida a bolsa de SpaceX, la empresa espacial de Elon Musk, que debutó en Wall Street en junio pasado con una valuación de USD 1,77 billones. El rango de precios original que manejaba Anthropic —de USD 1,26 billones a USD 1,41 billones— ya habría colocado a la empresa en segundo lugar histórico.

Dario Amodei y los seis cofundadores de la empresa venden títulos por 260 millones de dólares cada uno (REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo)

Amodei planea vender acciones por unos USD 260 millones en la operación, al igual que cada uno de los seis cofundadores de la empresa. Al precio final fijado, las participaciones de cada uno de ellos superan los USD 18.000 millones.

PUBLICIDAD

Siete gigantes tecnológicos invierten USD 26.000 millones en la colocación privada

Además de la colocación pública, Anthropic tiene previsto recaudar otros USD 26.000 millones a través de una venta privada de acciones dirigida a siete grandes empresas tecnológicas: Google y Nvidia lideran la lista con USD 10.000 millones cada una, seguidas por AMD (USD 2.500 millones), Broadcom, Micron y Microsoft (USD 1.000 millones cada una) y TSMC (USD 500 millones).

Amazon, que ya es accionista histórico de la compañía con una participación de aproximadamente 14,7% post-OPI, no forma parte de este grupo. La demanda para la OPI abarcó un espectro amplio de perfiles: fondos mutuos, fondos de cobertura, firmas de capital de riesgo e inversores individuales, según The Wall Street Journal.

PUBLICIDAD

Algunos inversores pasaron el miércoles preocupados por la posibilidad de recibir asignaciones muy pequeñas o nulas, después de haber enviado solicitudes de gran volumen.

Alta volatilidad en el sector de la IA como contexto del debut bursátil

Los compromisos de Anthropic en infraestructura computacional superan los 70.000 millones de dólares para los próximos 12 meses (REUTERS/Jeenah Moon)

La salida a bolsa de Anthropic se produce en un período turbulento para el sector. El mes pasado, el mercado registró una desaceleración generalizada con caídas en los precios de varias compañías vinculadas a la inteligencia artificial.

A eso se sumó la renuncia de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia —fabricante de los chips que alimentan los modelos de IA—, tras informes sobre asuntos extramatrimoniales que derivaron en su salida de la empresa. La partida de Huang interrumpió el roadshow de Anthropic, que igualmente logró sostener la demanda.

PUBLICIDAD

Anthropic es la primera compañía a la cabeza del auge de la IA generativa en dar el salto a los mercados públicos. Su desempeño bursátil será observado de cerca: su rival OpenAI también tenía previsto debutar en bolsa este año, pero su director ejecutivo, Sam Altman, anunció que la empresa optó por postergar su OPI hasta resolver preocupaciones relacionadas con la seguridad de sus sistemas.

Fundada en San Francisco en 2021, Anthropic detalla en su prospecto para inversores que su principal gasto operativo es la potencia de cómputo en centros de datos. La firma tiene compromisos de compra y contratos de arrendamiento de infraestructura computacional por más de USD 70.000 millones en los próximos 12 meses, cifra que ilustra el costo del entrenamiento de modelos de IA de frontera, y por más de USD 450.000 millones hasta 2030, con otros USD 450.000 millones adicionales previstos hasta 2045.

PUBLICIDAD