Anthropic prevé debutar en el Nasdaq bajo el símbolo ANT con participaciones de USD 18.000 millones para cada cofundador.

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Anthropic, la empresa de inteligencia artificial que desarrolla Claude, prevé debutar el jueves en el Nasdaq bajo el símbolo “ANT”. Según The Wall Street Journal, cada uno de sus siete cofundadores posee participaciones valuadas en torno a USD 18.000 millones, tras obtener USD 250 millones en ganancias.

La compañía se constituyó formalmente en enero de 2021, después de que un grupo de exintegrantes de OpenAI la abandonara en diciembre de 2020 ante diferencias sobre los riesgos del desarrollo acelerado de la inteligencia artificial. En menos de seis años, creció hasta convertirse en uno de los laboratorios más influyentes del sector.

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Sus siete cofundadores son todos millennials e incluyen dos hermanos, tres doctores, un experiodista y un estudiante que abandonó la universidad, con intereses que van desde la biología hasta el punk rock y la teología.

Dario Amodei, el CEO con doctorado en biofísica que dejó OpenAI para fundar Anthropic

Dario Amodei, de 43 años y director ejecutivo de Anthropic, es doctor en biofísica y realizó estudios de posgrado en la Facultad de Medicina de Stanford con foco en oncología. Pasó por Baidu y Google antes de que Sam Altman lo reclutara para OpenAI en 2016.

Dario Amodei lidera Anthropic como director ejecutivo luego de su paso por Baidu, Google y OpenAI. (REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo)

Con el tiempo, ambos discreparon sobre los riesgos del desarrollo acelerado de la IA, lo que derivó en la salida de Amodei y en la fundación de Anthropic, según The Wall Street Journal.

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Daniela Amodei, presidenta y directora de la junta que aprendió a negociar con su hermano desde la infancia

Daniela Amodei, de 39 años y presidenta de Anthropic, estudió literatura en la Universidad de California en Santa Cruz y trabajó en política y en Stripe antes de sumarse a OpenAI, donde se desempeñó en gestión y como vicepresidenta de Seguridad y Políticas.

Daniela Amodei encabeza el área de seguridad con foco en evitar el uso de modelos en armas químicas o biológicas. (Captura)

Hoy encabeza el enfoque en seguridad de la empresa, con especial énfasis en evitar que sus sistemas sean utilizados para desarrollar armas químicas o biológicas, según el diario.

Christopher Olah y la interpretabilidad: entender qué ocurre dentro de los modelos de IA de “caja negra”

Christopher Olah, de 34 años, lidera la investigación sobre interpretabilidad, la disciplina que busca comprender por qué los sistemas de IA —llamados de “caja negra” por la opacidad de sus procesos internos— funcionan de determinada manera. Abandonó la universidad sin graduarse y se convirtió en una referencia del campo.

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Christopher Olah investiga los procesos internos de la inteligencia artificial y organizó debates sobre conciencia tecnológica con líderes religiosos.

Su trabajo lo llevó a organizar encuentros con líderes religiosos para debatir la posibilidad de que los sistemas de IA tengan alguna forma de conciencia, y a reunirse con el papa León XIV, quien advirtió que la tecnología podría generar nuevas formas de esclavitud.

Tom Brown, el arquitecto de acuerdos que conecta a Anthropic con el Pentágono y Silicon Valley

Tom Brown, de 39 años y director de computación de Anthropic, es graduado del MIT y codesarrolló junto a Dario Amodei uno de los conceptos técnicos que permite a los sistemas de IA comunicarse de forma conversacional. Su rol actual abarca la negociación de acuerdos de chips, la representación informal de la empresa en Washington y el manejo de vínculos institucionales delicados.

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Tom Brown gestiona acuerdos técnicos de chips y mantiene negociaciones directas con el Pentágono. (Anthropic)

Según el diario, aprovechó su afiliación republicana para desactivar tensiones con la administración Trump y negoció directamente con el Pentágono para evitar que Anthropic quedara excluida del mercado estadounidense.

Jack Clark, el experiodista de tecnología que hoy define la política de IA en el Instituto Anthropic

Jack Clark, de 38 años, llegó a la inteligencia artificial desde el periodismo: fue reportero de tecnología en Bloomberg Businessweek antes de trabajar en comunicaciones de OpenAI y luego dirigir las políticas de Anthropic.

Jack Clark dirige el Instituto Anthropic tras su experiencia previa como reportero de tecnología en Bloomberg Businessweek. (REUTERS/Patipat Janthong)

Hoy encabeza el Instituto Anthropic, un centro de estudios dedicado a comprender las consecuencias de los sistemas de IA potentes. Según The Wall Street Journal, Clark definió su posición con claridad en una conferencia en Bangkok: “la singularidad ya está aquí”.

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Jared Kaplan, el físico de Harvard que escribió las leyes que gobiernan el crecimiento de los modelos de IA

Jared Kaplan, de 42 años y director científico de Anthropic, es físico teórico y docente en la Universidad Johns Hopkins desde 2012, donde sus intereses de investigación van de la gravedad cuántica al aprendizaje automático. Estudió física y matemáticas en Stanford antes de doctorarse en física en Harvard.

Jared Kaplan formuló las leyes de escalado de modelos e ideó una constitución interna para limitar respuestas descontroladas de la inteligencia artificial. (Anthropic)

En 2019, como consultor de OpenAI, coautoró “Leyes de escalado para modelos de lenguaje neuronal”, artículo de referencia que establece cómo la capacidad de procesamiento, los datos de entrenamiento y las variables matemáticas de un modelo influyen en el desempeño de un sistema de IA: a mayor tamaño y entrenamiento, mejores resultados.

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En Anthropic, Kaplan amplió este trabajo y desarrolló formas de gobernar sistemas de IA con una “constitución”: reglas predefinidas que orientan el comportamiento del modelo y limitan respuestas para evitar que se descontrolen.

Sam McCandlish, el arquitecto jefe que define los parámetros de los nuevos modelos de Claude

Sam McCandlish, de 36 años y arquitecto jefe de Anthropic, supervisa el desarrollo de los parámetros de los nuevos modelos: las variables matemáticas internas que determinan cómo aprende y responde un sistema de IA.

Sam McCandlish, arquitecto jefe de Anthropic y supervisor del desarrollo de los modelos de Claude. (Anthropic)

Doctor en física por Stanford, comparte con Kaplan la autoría del artículo sobre las leyes de escalado. Su trabajo define el núcleo técnico de cada nueva versión de Claude, según el diario.

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