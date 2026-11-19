El tenista serbio aportará conocimientos sobre preparación física, nutrición y recuperación al primer desarrollo de ATMA - REUTERS/Go Nakamura

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Novak Djokovic se convirtió en socio global de ATMA, la nueva marca de Aman Group —compañía hotelera internacional fundada en 1988— centrada en el rendimiento físico y mental, la longevidad y la recuperación. En ese rol, participará en el diseño de un complejo de lujo en Miami que incluirá hotel, residencias privadas, un club exclusivo y un centro de bienestar de más de 11.000 metros cuadrados, con apertura prevista para 2031.

Según informó Forbes Argentina, la decisión profundiza un vínculo que comenzó en 2024, cuando el tenista serbio se incorporó al grupo como embajador y asesor de bienestar. Con el nuevo rol, el ganador de 24 títulos de Grand Slam pondrá sus conocimientos en preparación física, nutrición y recuperación al servicio del desarrollo de la marca.

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ATMA ubica el deporte y la longevidad en el centro del negocio hotelero

A diferencia del modelo tradicional, ATMA no incorpora el deporte como servicio complementario sino como eje principal de su oferta. El concepto apunta a huéspedes interesados en programas de entrenamiento, alimentación y recuperación integrados a la experiencia de alojamiento.

Como socio global, el ganador de 24 títulos de Grand Slam intervendrá en programas de movilidad, deportes de raqueta y alimentación (Aman Group)

Como socio global, Djokovic intervendrá en el diseño de programas vinculados con nutrición, deportes de raqueta y movilidad, además de en el desarrollo de instalaciones que combinen entrenamiento y recuperación. La empresa no dio a conocer los términos económicos del acuerdo ni confirmó si el deportista tendrá participación accionaria en la nueva marca, según el medio.

Con 39 años y una carrera sostenida en base a métodos estrictos de preparación, Djokovic se convirtió en los últimos años en una referencia pública en materia de nutrición y rendimiento deportivo. Ese bagaje es el que el grupo hotelero busca integrar a su propuesta.

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Una torre de 320 metros en el distrito financiero de Miami

El primer proyecto de ATMA se levantará en Brickell, el corazón financiero de Miami, sobre la bahía de Biscayne. La torre alcanzará aproximadamente 320 metros de altura, lo que la situará entre las más altas de la ciudad, y tendrá acceso directo al paseo costero Baywalk y a una marina privada.

El serbio de 39 años colaborará con Aman Group en el diseño de rutinas de nutrición, entrenamiento y recuperación - REUTERS/Benoit Tessier

La estructura combinará unidades hoteleras, residencias privadas y un club para miembros. Este esquema, frecuente en desarrollos de hospitalidad de alto precio, permite combinar ingresos por alojamiento, venta de propiedades y membresías.

Según Forbes Argentina, las desarrolladoras adquirieron dos terrenos contiguos en la zona a fines de 2025 por USD 520 millones, en lo que fue la mayor transacción de terrenos de la historia de Miami. La operación incluyó financiamiento por USD 464,5 millones para la compra y las etapas iniciales. Ese monto corresponde exclusivamente al valor de los terrenos; el costo total de la construcción aún no fue informado.

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El complejo tendrá un spa de más de 11.000 metros cuadrados y zonas de recuperación

Uno de los puntos centrales del proyecto será un centro de bienestar de aproximadamente 11.150 metros cuadrados que, de acuerdo con la compañía, estará entre los más grandes de ese tipo en Miami. El espacio contará con canchas cubiertas de tenis, pádel y squash, gimnasios, estudios para entrenamientos individuales y grupales, laboratorios de movilidad y áreas de acondicionamiento físico.

La marca centrada en longevidad reunirá un hotel, residencias, club exclusivo y áreas de entrenamiento junto a la bahía de Biscayne, aunque todavía no anuncia una fecha precisa de inauguración (Aman Group)

El desarrollo también contempla un centro médico orientado al bienestar, sectores de recuperación y equipamiento especializado, entre el que figura una cápsula multisensorial vinculada con los métodos que el serbio aplicó a lo largo de su carrera.

La gastronomía también forma parte del concepto: el establecimiento ofrecerá propuestas orientadas a la nutrición y contará con seis espacios entre restaurantes, bares y áreas de entretenimiento.

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Los precios de las residencias y las tarifas del hotel no fueron anunciados, al igual que la inversión total necesaria para concretar la obra. La apertura del complejo está prevista para 2031, aunque el grupo no fijó una fecha exacta de inauguración.