Instagram incorporó la herramienta "protección de contenido" para alertar sobre copias de videos originales. (Reuters)

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Instagram habilitó “protección de contenido”, una herramienta que alerta a los creadores cuando otra cuenta publica un reel con sus videos originales y les permite ocultarlo, enlazarlo a su autoría o dejarlo visible. Solo pueden usarla las cuentas elegibles.

La función ya existía en Facebook y ahora llega a Instagram, según informó TechCrunch. La red social la presentó como una respuesta a la facilidad con que hoy se copian y se alteran videos con inteligencia artificial.

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Quién puede usarla y dónde está

Instagram aclara en su Centro de ayuda que la herramienta no está disponible para todos. Hace falta una cuenta profesional, y la elegibilidad depende de tres criterios: que la cuenta publique sobre todo contenido original, que no tenga infracciones repetidas por subir material ajeno y que cumpla las normas de la comunidad.

La función ya operaba en Facebook y ahora se extiende a Instagram. (Reuters)

La empresa no publica un umbral exacto. Quienes califican reciben una notificación en el feed de actividad. Quien no la recibió puede revisar el acceso por su cuenta o pedirlo mediante el formulario de solicitud que enlaza la ayuda, y el equipo de Instagram evalúa cada caso.

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Para comprobarlo, hay que entrar al perfil, tocar “Tu panel”, luego “Herramientas” y buscar “Protección de contenido” bajo “Tus herramientas profesionales”. Si el ícono aparece, la cuenta tiene acceso.

Cómo se activa y qué videos quedan protegidos

Al abrir la opción por primera vez, el usuario debe aceptar los términos de servicio. Según la ayuda de Instagram, la protección queda activada por defecto y los videos que superan las revisiones de originalidad y elegibilidad se amparan automáticamente, junto con el contenido elegible ya publicado.

El acceso está limitado a cuentas profesionales que cumplen criterios de originalidad y buenas prácticas. (Europa Press)

El anuncio, tal como lo recogen TechCrunch y The Verge, lo describe de otro modo: cada video original que se publique después de inscribirse queda protegido, y los anteriores pueden sumarse eligiéndolos manualmente. Como las dos descripciones no coinciden, conviene revisar en la herramienta qué publicaciones figuran como protegidas y agregar las que falten.

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La protección puede desactivarse en una publicación puntual o para todos los videos futuros, desde los ajustes de la propia herramienta. Quien publique el mismo video en Instagram y en Facebook solo necesita activarla en una de las dos cuentas, y administra desde ahí las coincidencias de ambas plataformas.

Para evitar choques de titularidad entre las dos redes, Instagram recomienda vincular las cuentas o agregar la otra a la lista de cuentas permitidas. Esa lista sirve también para autorizar un segundo perfil, un colaborador o una marca, cuyos videos no se marcarán como coincidencias.

Cada coincidencia detectada muestra el porcentaje de contenido original reutilizado. (Reuters)

Qué hacer cuando aparece una copia

Cada coincidencia llega como notificación. En la sección “Coincidencias recientes” se ve qué porcentaje del video original aparece en la copia. Si 30 segundos de una publicación de un minuto contienen el material protegido, la coincidencia es del 50%, según la ayuda de Instagram. También se muestran las vistas acumuladas.

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Al tocar una coincidencia, el creador puede elegir entre varias acciones y cambiarla cuando quiera. Puede añadir un enlace de crédito, que agrega una etiqueta “original de” y dirige al público al video de origen; solo los reels de Instagram admiten esa etiqueta, no las publicaciones de Facebook.

Puede también ocultar el video para todos, en Instagram y en Facebook. Instagram indica que esa acción no conlleva una sanción directa para la cuenta que lo publicó y que la visibilidad del original no cambia. La tercera opción es liberar la coincidencia: desaparece del panel y el creador deja de ver su rendimiento.

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Instagram prepara un sistema para identificar copias alteradas con inteligencia artificial. (Europa Press)

Según CineD, que revisó el anuncio, existe además la opción de seguir la copia, que la deja visible mientras se mide su alcance. Si otra cuenta protegió el video antes, el creador puede abrir una disputa de titularidad en la herramienta o presentar un reporte de derechos de autor ante Instagram.

Las copias con IA todavía están en prueba

Instagram dijo que empezará a mostrar videos cuyas palabras habladas coinciden con las del original, aunque las imágenes hayan sido reemplazadas por inteligencia artificial. La prueba comenzará con un grupo pequeño de creadores en las próximas semanas y luego se extenderá a quienes estén inscritos en Instagram y en Facebook.

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La empresa también estudia limitar el alcance de las cuentas y los contenidos que usan IA de forma repetida para publicar este tipo de copias. No ha dado detalles sobre cómo diferenciará una copia de una cita, un comentario o un video de reacción.