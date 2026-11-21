Un participante del estudio clínico de Neuralink juega GTA 6. Se le observa junto a un panel de control de decodificación neuronal en tiempo real y la imagen de un mando de juego. Los botones del mando se iluminan al registrarse los comandos. Crédito: Neuralink

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Un participante del ensayo clínico de Neuralink jugó Grand Theft Auto VI únicamente con el pensamiento, gracias a un implante cerebral que traduce la actividad neuronal en comandos para un videojuego. La compañía fundada por Elon Musk publicó un video de dos minutos que muestra la demostración, apenas un día después del lanzamiento mundial del título de Rockstar Games para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

En la grabación se observa al participante dirigir una lancha por debajo de un puente y a través de un canal angosto rodeado de árboles, mientras cumple una instrucción del juego para recoger un paquete.

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Una pequeña ventana en pantalla muestra al jugador junto a un panel de decodificación neuronal en tiempo real y un gráfico de un control de videojuego, cuyos botones se iluminan a medida que se registran los comandos. Neuralink no identificó al participante ni precisó en qué consola se realizó la prueba. En su publicación en la red social X, la empresa escribió únicamente: “Playing GTA VI with a Neuralink”.

Grand Theft Auto VI se lanzó el 19 de noviembre para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. (Reuters)

Cómo traduce el implante las señales cerebrales

La demostración se apoya en la tecnología de interfaz cerebro-computadora (BCI) que desarrolla Neuralink, diseñada para convertir la actividad neuronal asociada a movimientos intencionados en órdenes que una computadora puede interpretar.

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Su sistema, llamado Telepathy, registra la actividad en la región del cerebro responsable de controlar los movimientos de la mano. Los participantes aprenden a mover un cursor en la pantalla al imaginar que mueven la mano, y el sistema convierte esas señales en acciones como hacer clic o desplazarse.

Algunos participantes del ensayo clínico también prueban funciones experimentales que extienden el control a consolas de videojuegos, teclados, sillas de ruedas y brazos robóticos, aunque estas capacidades no están disponibles para todos los inscritos en los estudios de la compañía. Neuralink investiga esta tecnología principalmente con el objetivo de restaurar la independencia digital de personas con parálisis.

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Neuralink desarrolla la tecnología para restaurar la independencia digital de personas con cuadriplejia, ELA y accidentes cerebrovasculares. (X: Neuralink)

Sus ensayos de control de dispositivos incluyen a personas con cuadriplejia derivada de lesiones en la médula espinal, esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y accidentes cerebrovasculares en el tronco encefálico.

Un antecedente con Civilization VI y Mario Kart

Esta no es la primera demostración de videojuegos de la compañía. En 2024, Neuralink compartió una actualización sobre Noland Arbaugh, el primer participante de su estudio PRIME, quien utilizó el implante para jugar Civilization VI y Mario Kart. Arbaugh, que tiene cuadriplejia, también mostró cómo el dispositivo le permitía controlar el cursor de una computadora e interactuar con aplicaciones digitales mediante movimientos intencionados.

La nueva demostración con GTA VI extiende ese trabajo a un título recién lanzado al mercado, aunque no implica que todos los participantes del ensayo puedan controlar de manera independiente sistemas de videojuegos comerciales.

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Blindsight, el segundo producto de Neuralink, busca restaurar la percepción visual mediante estimulación de la corteza cerebral. (Reuters)

Blindsight, el segundo producto que espera aprobación

La demostración con GTA VI se conoció mientras Neuralink avanza con otra tecnología experimental, Blindsight, orientada a ayudar a personas con pérdida grave de visión a recuperar la percepción visual. Musk afirmó el 30 de octubre que el segundo producto de la compañía estaba listo desde el punto de vista de la ingeniería y que esperaba la aprobación regulatoria.

Blindsight busca sortear los daños en los ojos o los nervios ópticos mediante la estimulación directa de la corteza visual del cerebro, con el objetivo de traducir información visual en señales eléctricas que el cerebro pueda interpretar. Musk sostuvo que el sistema podría eventualmente ayudar a personas completamente ciegas, incluidas aquellas que nunca tuvieron visión, aunque la tecnología todavía no ha demostrado que pueda restaurar una visión funcional en participantes humanos.

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La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) otorgó a Blindsight la designación de Dispositivo Innovador en 2024, un reconocimiento que busca acelerar el desarrollo y la revisión de tecnologías médicas prometedoras, pero que no constituye una aprobación regulatoria. Los implantes cerebrales de Neuralink siguen en etapa de investigación y no cuentan con aprobación de la FDA ni de otras autoridades regulatorias.