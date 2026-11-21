El exabogado enfrentará un nuevo proceso por las muertes de su esposa Margaret y su hijo Paul, ocurridas en la finca Moselle en 2021. (Tracy Glantz/The State via AP, Pool)

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Una jueza de Carolina del Sur rechazó el pedido de Alex Murdaugh para desestimar las acusaciones por el asesinato de su esposa e hijo. La decisión mantiene vigentes los cargos de homicidio y despeja el camino para un nuevo juicio, previsto para el 5 de abril de 2027.

Durante una audiencia celebrada el 13 de noviembre, la defensa sostuvo que David Owen, exagente de la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur (SLED), engañó al gran jurado sobre presuntas salpicaduras de sangre en una camiseta que Murdaugh llevaba la noche de los crímenes y sobre munición hallada en el lugar, informó Associated Press.

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La jueza de circuito Debra R. McCaslin concluyó que los cuestionamientos a la declaración del principal investigador ante el gran jurado no demostraron “mala conducta intencional por parte de la fiscalía o la investigación”.

Murdaugh, exabogado de 58 años, volverá a ser juzgado por las muertes de su esposa, Margaret, de 52 años, y de su hijo menor, Paul, de 22. Ambos fueron hallados con heridas de bala en la propiedad familiar de Moselle, en el condado de Colleton, en 2021.

La Corte Suprema de Carolina del Sur anuló en mayo las condenas a cadena perpetua impuestas a Murdaugh en 2023, al determinar que la entonces secretaria judicial del condado de Colleton influyó indebidamente en el jurado, precisó ABC News.

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En consecuencia, se ordenó un nuevo juicio en el condado de Sumter. El acusado permanece encarcelado por condenas de 27 años por cargos estatales y de 40 años por delitos federales vinculados con crímenes financieros.

La Corte Suprema de Carolina del Sur anuló las condenas a cadena perpetua tras comprobar la influencia indebida de una funcionaria judicial en el jurado (Tracy Glantz/The State vía AP, Pool).

La defensa cuestionó las pruebas forenses mientras la fiscalía defendió la acusación

El abogado defensor Jim Griffin alegó que Owen dijo ante el gran jurado que habían detectado partículas de sangre en la camiseta de Murdaugh. Sin embargo, un informe previo de agentes estatales concluyó que no había manchas y esa evidencia no fue presentada durante el primer juicio, según Associated Press.

De acuerdo con ABC News, la defensa también discutió la afirmación del investigador de que otras armas de la propiedad estaban cargadas con la misma combinación de perdigones grandes y munición de ave utilizada para matar a Paul Murdaugh.

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Al respecto, Owen reconoció durante el proceso de 2023 que no revisó el informe definitivo del laboratorio hasta después de que se emitiera la acusación y que declaró erróneamente sobre las armas, aunque sin intención de engañar.

Jim Griffin, abogado defensor, cuestionó las declaraciones ante el gran jurado de David Owen, exinvestigador principal de la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur (Tracy Glantz/The State vía AP, Pool).

El fiscal principal, Creighton Waters, defendió que las conclusiones sobre la camiseta reflejaban lo que los investigadores creían al momento de declarar ante el gran jurado.

Asimismo, señaló que los análisis posteriores no descartaban la hipótesis de las salpicaduras, dado que un tratamiento químico previo de la prenda pudo haber arrojado resultados negativos, reportó Fox News.

La fiscalía destacó otras pruebas, entre ellas un video grabado en el teléfono de Paul Murdaugh, en el que se escucha la voz de su padre junto a él y a Maggie poco antes de los asesinatos. Ese registro contradijo la versión inicial del acusado, quien aseguró no haber estado en el lugar.

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Creighton Waters, fiscal principal de Carolina del Sur, defendió la validez de la acusación contra Alex Murdaugh y las pruebas presentadas ante el gran jurado (Henry Taylor/The Post And Courier vía AP, Pool).

La jueza consideró suficientes las demás pruebas

En su escrito judicial, la magistrada reconoció que la descripción de las municiones no fue precisa, aunque manifestó que no existían elementos para concluir que se trató de una falsedad deliberada. McCaslin indicó que, incluso si se excluyeran esos elementos controvertidos, el resto de la evidencia presentada era suficiente para sustentar las acusaciones.

Asimismo, la jueza señaló que el expediente no demostraba que se hubieran presentado testimonios falsos de manera consciente ni que se hubieran falsificado pruebas, recogió ABC News.

La jueza Debra McCaslin rechazó el pedido para desestimar los cargos contra Alex Murdaugh (Tracy Glantz/The State vía AP, Pool).

Por otro lado, estableció que las discrepancias entre las afirmaciones de la investigación y las conclusiones forenses deberán debatirse durante el juicio y en el contrainterrogatorio de los testigos, indicó Associated Press.

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Pese a considerar que el error no fue intencional, McCaslin cuestionó que el investigador no hubiera tenido en cuenta el informe sobre las salpicaduras de sangre: “Las fuerzas del orden tienen el deber fundamental de revisar minuciosamente y representar con precisión todo el expediente probatorio. Las omisiones de esta naturaleza socavan la confianza pública en la integridad del sistema de justicia penal”.