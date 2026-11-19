Anthropic debutó este jueves en el Nasdaq bajo el símbolo ANT, con un precio inicial de 83 dólares por acción. (Reuters)

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Anthropic, la empresa desarrolladora de la herramienta de inteligencia artificial Claude, debutó este jueves en Wall Street tras fijar el precio de su oferta pública inicial (OPI) en 83 dólares por acción, una cifra superior al rango inicial previsto de entre 70 y 78 dólares.

La valoración resultante, de 1,5 billones de dólares, convierte a la compañía con sede en San Francisco en protagonista de la mayor salida a bolsa de la historia, por delante de la registrada por SpaceX, la empresa aeroespacial y de inteligencia artificial de Elon Musk.

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En las primeras horas de la jornada, el precio de las acciones llegó a dispararse hasta los 115 dólares, antes de estabilizarse en 95 dólares hacia las 13.00 (hora ET). Anthropic debutó en el Nasdaq bajo el símbolo ANT poco después de la apertura del mercado bursátil.

Las acciones de la compañía llegaron a tocar los 115 dólares antes de estabilizarse en 95 dólares hacia el mediodía. (Reuters)

Una oferta que pulveriza el récord de SpaceX

La operación contempló la colocación de 980 millones de acciones, de las cuales aproximadamente 956 millones fueron vendidas por la propia compañía y el resto por accionistas existentes. A esta cifra se sumó una colocación privada de 26.000 millones de dólares, en la que participaron firmas tecnológicas de peso como Nvidia, Google, Microsoft, AMD, Broadcom, Micron y TSMC.

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El resultado combinado elevó los ingresos totales de la operación a 81.000 millones de dólares, una cifra que supera los cerca de 75.000 millones recaudados por SpaceX en su debut de junio pasado. Con este resultado, Anthropic se incorpora al reducido grupo de empresas valuadas en más de un billón de dólares, junto a Microsoft, Apple y Nvidia.

El consorcio que participó en la colocación reunió a más de veinte bancos, con Goldman Sachs y Morgan Stanley como principales suscriptores. Antes del debut, firmas de corretaje como Needham y Melius Research proyectaban un precio de acción superior a los 105 dólares, lo que elevaría la valoración de la empresa hasta 1,9 billones de dólares, aunque la volatilidad propia de un primer día de cotización podía alterar esas estimaciones.

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Con ingresos totales por 81.000 millones de dólares, la operación de Anthropic superó los cerca de 75.000 millones recaudados por SpaceX en su debut bursátil de junio. (Reuters)

Amodei defiende la seguridad del desarrollo de la inteligencia artificial

Al sonar la campana de apertura, el consejero delegado de Anthropic, Dario Amodei, buscó despejar inquietudes sobre los riesgos del avance acelerado de la inteligencia artificial. “Si demostramos que es posible tomar las decisiones correctas en materia de seguridad y, al mismo tiempo, construir una empresa de gran éxito, otros en nuestro sector se inspirarán para hacer lo mismo”, afirmó el directivo.

La OPV también generó un impacto patrimonial inmediato: Amodei y sus seis cofundadores, que en conjunto poseen alrededor del 10% de la empresa, acumulan participaciones valoradas en casi 150.000 millones de dólares, según un cálculo de la agencia Reuters basado en la documentación presentada ante los reguladores.

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Cifras financieras y compromisos de computación

Según los documentos entregados a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), Anthropic generó ingresos por 33.240 millones de dólares en los primeros nueve meses de su ejercicio fiscal, un aumento del 1.200% respecto al mismo período del año anterior. Pese a ese crecimiento, la compañía no es rentable: registró pérdidas por 104.000 millones de dólares en ese mismo tramo, atribuidas en su mayoría a cambios contables en la valoración de instrumentos financieros.

Amodei y sus seis cofundadores poseen participaciones valoradas en casi 150.000 millones de dólares. (Reuters)

La salida a bolsa le otorga a Anthropic una vía de financiación sin recurrir a más endeudamiento, en momentos en que la firma ya arrastra una deuda de 6.200 millones de dólares, calificada como “sustancial” en sus propios informes. A esto se suman compromisos de computación por casi 900.000 millones de dólares con socios como Amazon y Google, lo que refleja la dependencia del crecimiento de la empresa respecto del acceso a capacidades de cómputo futuras, cuya financiación completa no está garantizada.

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