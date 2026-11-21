NameDrop permite compartir datos de contacto al acercar dos dispositivos Apple compatibles. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

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La startup GG Technologies demandó a Apple en India y acusa a la compañía de infringir una patente con NameDrop, la función que permite compartir datos de contacto al acercar dos dispositivos. La empresa reclama 15.000 millones de rupias —unos USD 161,86 millones— y pidió a un tribunal que ordene detener el uso de la herramienta en el país.

La demanda fue presentada en octubre ante el Tribunal Superior de Bombay, después de que un proceso de mediación iniciado en abril terminara sin acuerdo en septiembre. El caso todavía no tiene una fecha fijada para audiencia. Apple no respondió a la solicitud de comentarios citada por TechCrunch.

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GG Technologies sostiene que su patente protege una tecnología que permite a teléfonos cercanos intercambiar información de contacto sin que los usuarios tengan que emparejarlos manualmente. La empresa afirma que NameDrop, integrada en los dispositivos de Apple, utiliza esa tecnología sin autorización.

GG Technologies acusa a Apple de infringir con NameDrop una patente sobre el intercambio de contactos entre teléfonos cercanos. (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo)

Qué reclama la startup

La demanda, de 781 páginas, solicita una orden judicial que impida a Apple utilizar NameDrop en India. También pide que la compañía no venda ni importe al país iPhones y Apple Watch que incluyan la función preinstalada.

La startup desarrolló StayTouch, una aplicación para intercambiar datos de contacto acercando los teléfonos. GG Technologies fue fundada en 2018 por Gaurav Goel, graduado del Instituto Indio de Tecnología de Delhi y exbanquero de inversiones de Goldman Sachs. La aplicación está disponible para iOS y Android.

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La empresa presentó su primera solicitud de patente en Estados Unidos en 2019, el mismo año en que lanzó StayTouch. En India solicitó protección en 2021 y obtuvo la patente en julio de 2024. Según su argumento ante el tribunal, esa patente cubre el intercambio de información entre dispositivos cercanos sin necesidad de un emparejamiento manual.

La startup reclama una indemnización y solicita que se restrinja el uso de NameDrop en India. REUTERS/Yves Herman/=/File Photo

Apple presentó NameDrop en junio de 2023, como parte de iOS 17. La función llegó a los iPhone a finales de ese año y luego se habilitó en Apple Watch compatibles mediante watchOS 10.1. La herramienta permite compartir datos de contacto al aproximar dos dispositivos, sin tener que buscar y seleccionar manualmente a la otra persona.

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El caso también avanza en Estados Unidos

La disputa no se limita a India. GG Technologies también demandó a Apple en Estados Unidos en abril, con reclamos relacionados con la presunta infracción de sus patentes. En agosto, la Comisión de Comercio Internacional de ese país abrió una investigación tras una denuncia de la startup.

En ese proceso, la compañía emergente busca restricciones que podrían afectar la importación y venta de dispositivos Apple que, según su reclamo, infringen sus patentes. La apertura de una investigación no constituye por sí misma un fallo sobre la validez de las acusaciones.

Por ahora, tampoco hay una resolución judicial en India que determine si NameDrop infringe la patente de GG Technologies. La demanda expone la posición de la startup; Apple aún no ha presentado públicamente su respuesta en la información citada por TechCrunch.

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El Tribunal Superior de Bombay aún no ha fijado una fecha para la audiencia del caso. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

India, un mercado clave para Apple

El litigio ocurre mientras India gana importancia para Apple, tanto como mercado de consumo como centro de fabricación fuera de China. La compañía ha ampliado su presencia minorista en el país, donde los iPhone representan menos del 10 % de los envíos de teléfonos inteligentes, según la información de TechCrunch.

Una eventual orden judicial podría tener implicaciones para la disponibilidad de NameDrop en India y para la comercialización de dispositivos que incorporan la función. Sin embargo, el proceso todavía debe avanzar ante los tribunales y no hay una fecha anunciada para la primera audiencia.

El caso plantea una pregunta que deberá resolver la justicia: si la tecnología patentada por GG Technologies cubre el funcionamiento de NameDrop y si Apple la utilizó sin permiso. Hasta que el tribunal examine los argumentos y las pruebas, la acusación de copia seguirá siendo una alegación de la startup, no una infracción establecida.

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