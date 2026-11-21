Irán atacó una instalación civil en Bahréin

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Un ataque atribuido al régimen de Irán provocó este sábado un incendio en una instalación industrial civil de Bahréin, sin dejar víctimas, según informó el Ministerio del Interior del reino. El hecho ocurrió en medio de un repunte de las acciones iraníes contra este país insular del golfo Pérsico, aliado de Estados Unidos.

La cartera de Interior indicó que el ataque causó daños materiales en el lugar y que equipos de Defensa Civil fueron desplegados para controlar el fuego. “Los informes preliminares indican daños materiales; no se han reportado víctimas”, señaló el ministerio en un comunicado.

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“Como resultado de la atroz agresión iraní, una instalación industrial civil fue atacada, lo que provocó un incendio en el lugar. La Defensa Civil trabaja para controlar el fuego. Los informes preliminares indican daños materiales; no se han reportado víctimas”, agrega el texto.

Imágenes y videos difundidos en redes sociales mostraron una columna de humo sobre una zona situada al sur de Manama, la capital bareiní. Las autoridades no precisaron la ubicación exacta de la instalación afectada ni el alcance de los daños.

Antes del incendio, el Ministerio del Interior había emitido alertas por amenaza aérea y recomendó a los residentes que permanecieran en lugares seguros. Baréin no informó si el ataque fue realizado con misiles, drones u otro tipo de armamento.

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En las últimas semanas, las fuerzas bareiníes aseguraron que interceptaron y destruyeron varios drones y misiles iraníes dirigidos contra objetivos y equipamiento militar estadounidense. Esos ataques fueron reivindicados por la Guardia Revolucionaria de Irán.

El martes, la Guardia Revolucionaria afirmó que drones de combate iraníes realizaron una operación contra un sistema de radar estadounidense en la base aérea de Sheij Isa, al sur de Manama. La nueva escalada puso fin a casi cuatro meses sin ataques en territorio bareiní, después de los bombardeos contra posiciones militares con presencia estadounidense registrados entre junio y julio.

La Guardia Revolucionaria iraní se ha atribuido los últimos ataques contra Bahréin (AP Foto/Vahid Salemi)

Nueva amenaza de Irán

El ataque contra Bahréin se llevó a cabo horas después de que el régimen persa amenazara con romper el bloqueo naval estadounidense y calificara esa presión económica como “un acto de guerra”, en un nuevo aumento de la tensión alrededor del estrecho de Ormuz. La advertencia llegó mientras medios iraníes planteaban el envío de petroleros hacia China y posibles ataques contra instalaciones energéticas del Golfo Pérsico.

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Irán sostiene que el bloqueo aplicado por Estados Unidos desde julio limita su capacidad de exportar crudo y redujo sus ingresos en divisas. Aunque Teherán mantiene contactos indirectos con Washington a través de Catar y Pakistán, las negociaciones no lograron hasta ahora un acuerdo para aliviar la crisis.

El viceministro iraní de Exteriores Kazem Garibabadi afirmó que Teherán responderá a las restricciones marítimas estadounidenses. “Nosotros consideramos el cerco económico como un acto de guerra”, advirtió a la agencia Tasnim. El funcionario añadió que la medida es “inaceptable” y anticipó una respuesta de su país. “Tomaremos todas las medidas necesarias para romperlo”.

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La declaración elevó el tono oficial después de que sectores de línea dura reclamaran acciones para desafiar el dispositivo estadounidense en las rutas marítimas iraníes. La agencia Fars y el diario Kayhan propusieron organizar un convoy de petroleros que probablemente se dirigiría hacia China. Ambos medios también plantearon bombardear infraestructuras petroleras de países del Golfo Pérsico si Estados Unidos interceptara los barcos iraníes.

Irán advirtió que tomará las medidas necesarias para romper el bloqueo naval norteamericano (Razieh Poudat/ISNA/vía WANA/vía Reuters)

Estados Unidos mantiene el bloqueo naval desde julio. En agosto, Washington añadió la operación denominada Paria Económico, una campaña que intensificó las sanciones e incluyó a las aerolíneas iraníes. En noviembre, la Casa Blanca creó además el grupo de trabajo Puerta de Hierro. La iniciativa busca frenar el traslado de armas y de materiales sancionados a través de las fronteras terrestres iraníes.

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Las restricciones afectaron especialmente la venta de petróleo, una fuente central de ingresos externos para la República Islámica. El presidente Masud Pezeshkian reconoció el jueves que las dificultades para colocar crudo redujeron la entrada de divisas. El mandatario también alertó que el deterioro económico puede derivar en nuevas protestas. Esa advertencia se produjo mientras el conflicto con Estados Unidos se acerca a los nueve meses.

Garibabadi afirmó que el endurecimiento de la posición iraní no supone el cierre de la vía diplomática. “Estamos en contacto con los mediadores, incluidos los cataríes”, dijo a Tasnim. El viceministro explicó que esos contactos buscan determinar “si se le puede dar otra oportunidad a la diplomacia”. También informó que una delegación de Catar había llegado a Irán durante la noche anterior.

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Qatar y Pakistán intentan mediar entre Teherán y Washington, aunque sus gestiones no dieron resultados. Irán presentó en septiembre un plan para reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días y retomar las negociaciones hacia un acuerdo definitivo.

Washington no aceptó esa propuesta, de acuerdo con la información conocida. Después, Irán redujo el plazo planteado para la reapertura a dos días.

El canciller iraní Abbas Araqchi volvió a exigir a EEUU que cumpla las condiciones de Irán para la reapertura de Ormuz

Abbas Araqchi dijo que Ormuz podría reabrirse en dos horas

El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araqchi, afirmó que el plazo incluso podría disminuir si Estados Unidos acepta las condiciones de Teherán. “Podría acortarlo incluso a dos horas”, declaró en una entrevista publicada por el diario Iran.

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El canciller vinculó esa posibilidad con una serie de exigencias iraníes. Entre ellas figura el cese de la guerra en todo Oriente Medio, el levantamiento del bloqueo naval y de las sanciones estadounidenses y el descongelamiento de los activos iraníes.

El planteo sitúa al estrecho de Ormuz como uno de los puntos centrales de la disputa. En esa zona continúan los incidentes frecuentes con buques comerciales y se registraron intercambios de ataques entre ambos países durante las últimas semanas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el viernes que Irán busca un acuerdo. No obstante, indicó que la propuesta iraní no resulta aceptable para su gobierno.

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La distancia entre las demandas de Teherán y las condiciones de Washington mantiene sin salida la mediación. Mientras los contactos diplomáticos continúan, Irán dejó abierta la posibilidad de tomar medidas contra el bloqueo que denuncia como una agresión directa.