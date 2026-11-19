Amazon y Google controlarán de forma conjunta el 28,4% del capital de Anthropic tras su salida a bolsa. (Composición Infobae: REUTERS/Stephanie Lecocq / REUTERS/Francis Mascarenhas)

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Amazon y Google se consolidarán como los principales accionistas externos de Anthropic tras la salida a bolsa de la empresa creadora del asistente de inteligencia artificial Claude. Según una enmienda al formulario S-1 presentada ante la Securities and Exchange Commission (SEC), ambas compañías tecnológicas controlarán de forma conjunta el 28,4% del capital total de la firma.

El reparto quedó definido así: Amazon tendrá el 14,7% de las acciones y Google, una participación del 13,7%. Ninguna de las dos cifras incluye derecho a voto, ya que las acciones corresponden a una clase especial sin control sobre las decisiones de la compañía.

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Cómo se construyeron las participaciones de Amazon y Google

Ambas empresas llegaron a este resultado a través de notas promisorias convertibles en acciones, compradas en distintas rondas de inversión. Amazon destinó 4.000 millones de dólares en 2023 y otros 4.000 millones en 2024, en un momento en que Anthropic todavía competía a la sombra de OpenAI. Este año sumó otros 5.000 millones y se comprometió a desembolsar hasta 20.000 millones adicionales en el futuro.

Google, por su parte, invirtió 2.000 millones de dólares en 2023 y amplió su apuesta en 2024 con 10.000 millones más, además de comprometerse a aportar hasta 30.000 millones adicionales. Parte de ese compromiso se completó con una compra privada de 10.000 millones de dólares coincidente con la salida a bolsa.

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Amazon asumió el compromiso de desembolsar hasta 20.000 millones de dólares adicionales en la creadora de Claude. (Foto: Google y Amazon)

Las notas de ambas compañías tienen precios de conversión de aproximadamente 2,09 o 5,05 dólares por acción, según el año de la inversión. Tanto Amazon como Google optaron por convertir una parte de esos instrumentos en acciones de Clase N, diseñadas para inversores estratégicos y sin derechos de voto, que se transforman en acciones ordinarias de Clase A recién cuando se venden a un tercero no afiliado.

Amazon posee derechos sobre una participación mucho mayor a la que ejercerá de forma inmediata. Si decidiera convertir la totalidad de sus notas pendientes, su participación treparía hasta el 23,8% del capital de Anthropic, muy por encima del 14,7% que mantendrá tras la oferta pública inicial.

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Por qué Amazon no ejerce toda su conversión

La compañía mantiene un límite de propiedad del 12% y, según la documentación presentada, “ha elegido no renunciar” a ese tope. Eso implica que buena parte de sus notas seguirá sin convertirse, aunque conservará la exposición económica a un eventual crecimiento futuro de Anthropic.

Google enfrenta una restricción similar, con un techo de propiedad del 14,99%, aunque todavía no llegó a ese límite con la participación actual.

El debut bursátil de Anthropic valúa la posición conjunta de Amazon y Google en hasta 290.000 millones de dólares. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Dentro de la clase de acciones sin voto, Amazon concentra el 33,9% del total emitido en esa categoría, mientras que Google controla el 31,6%. El control efectivo de la compañía permanece en manos de los fundadores, a través de otra clase accionaria distinta.

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Cuánto valen las participaciones según el precio de salida

Anthropic fijó un rango de precio de entre 70 y 78 dólares por acción para su debut bursátil. Con esos valores, la participación de Amazon se ubicaría entre 135.000 y 150.000 millones de dólares, mientras que la de Google oscilaría entre 125.000 y 140.000 millones. En conjunto, ambas posiciones representarían entre 260.000 y 290.000 millones de dólares.

Cada dólar de variación en el precio de la acción de Anthropic equivale a un movimiento de aproximadamente 1.900 millones de dólares para Amazon y 1.800 millones para Google, según cálculos basados en sus respectivas tenencias.

Si Amazon decidiera en el futuro convertir la totalidad de sus notas pendientes hasta alcanzar el 23,8%, el valor de su posición podría llegar a unos 272.000 millones de dólares en el extremo superior del rango de precios.

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Anthropic gastará al menos 110.000 millones de dólares en infraestructura de nube de Amazon Web Services durante la próxima década. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Los compromisos comerciales que acompañan la inversión

Más allá del rol como accionistas, Amazon y Google funcionan como proveedores de infraestructura de nube para Anthropic. La compañía se comprometió a gastar al menos 110.000 millones de dólares en servicios de Amazon Web Services durante la próxima década.

Con Google, el compromiso alcanza los 121.000 millones de dólares en cómputo de Google Cloud hasta 2033, además de compras de entre 125.000 y 150.000 millones de dólares en sistemas TPU de Google a partir de 2028.

Google también integra, junto a otras seis tecnológicas (AMD, Broadcom, Micron, Microsoft, Nvidia y TSMC Partners), un grupo que acordó comprar en conjunto 26.000 millones de dólares en acciones sin voto de Anthropic como parte de esta colocación privada. De ese monto, Google y Nvidia aportaron 10.000 millones de dólares cada uno.

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