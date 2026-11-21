Anthropic alcanzó una valuación de USD 1,18 billones en su debut bursátil. (REUTERS/Brendan McDermid)

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Los hermanos Darío y Daniela Amodei llevaron a Anthropic a la mayor oferta pública inicial de la historia el jueves, una salida al mercado que elevó el valor de la empresa de inteligencia artificial a unos USD 1,18 billones. Las acciones subieron un 30% en las primeras horas, pero el viernes retrocedieron hasta acercarse al precio de colocación, según The Wall Street Journal. Pese a la caída, cada hermano terminó la jornada con una participación superior a USD 21.000 millones, el 80% de la cual está comprometida a fines benéficos.

Darío Amodei, de 43 años y director ejecutivo, define la orientación intelectual de la compañía. Daniela Amodei, de 39, es presidenta y titular del consejo de administración, y supervisa las operaciones cotidianas. “Dario nos hace ambiciosos; yo hago que tengamos éxito”, afirmó ella en un pódcast grabado en julio con el biógrafo Walter Isaacson.

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Anthropic defiende la seguridad mientras compite por los modelos más poderosos

La compañía surgió en 2021 tras la salida de los Amodei y otros empleados de OpenAI. Desde su fundación, Anthropic ha advertido sobre los riesgos extremos de la inteligencia artificial y al mismo tiempo compite por producir los modelos más avanzados. En el prospecto de la oferta, alertó que sistemas “suficientemente avanzados”, sin medidas de seguridad, podrían representar “riesgos catastróficos o existenciales para la humanidad”.

Los hermanos Amodei comprometieron el 80% del valor de sus acciones a causas benéficas. (REUTERS/Brendan McDermid)

La firma filtra candidatos mediante entrevistas de valores para descartar a quienes prioricen el dinero, investiga si sus productos podrían tener conciencia —lo que le ha valido críticas de rivales— y registró una “rotación lamentable” de apenas 1% en los 12 meses concluidos en septiembre, un nivel reducido para una industria donde los paquetes de compensación pueden alcanzar cientos de millones de dólares.

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Su producto central, Claude, actualizó el mes pasado sus políticas de uso para prohibir conductas abusivas hacia los modelos y permitirle dar por terminadas esas interacciones.

Una infancia en San Francisco y formaciones muy distintas

Los Amodei crecieron en el distrito Mission de San Francisco, a menos de cinco kilómetros de lo que luego sería la sede de Anthropic. Su madre, Elena Engel, trabajó en la construcción y renovación de bibliotecas públicas en el Área de la Bahía. Su padre, Riccardo Amodei, era diseñador de artículos de cuero originario de la Toscana, Italia; murió en 2006 de hepatitis C, enfermedad que se volvió ampliamente curable poco después. Darío citó esa pérdida como motivación para desarrollar inteligencia artificial que acelere los descubrimientos médicos.

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Darío Amodei define la orientación intelectual de la compañía y Daniela Amodei gestiona las operaciones cotidianas.

Darío estudió en el Instituto Tecnológico de California, luego se transfirió a Stanford y obtuvo un doctorado en Princeton en física y biología. Daniela recibió una beca de flauta clásica en la Universidad de California en Santa Cruz y se graduó en literatura.

Del altruismo efectivo a la casa compartida que incubó Anthropic

Tras la muerte de su padre, Darío descubrió GiveWell, una entidad de evaluación benéfica fundada por Elie Hassenfeld y Holden Karnofsky —quien luego se convertiría en esposo de Daniela e ingresó a Anthropic el año pasado—. Los textos del sitio introdujeron a Darío en el altruismo efectivo, un movimiento que busca maximizar el impacto positivo mediante el razonamiento y la evaluación de resultados. Ambos hermanos habían comprometido el 80% de sus acciones fundacionales a fines benéficos, una porción que al cierre del viernes equivalía a más de USD 17.000 millones por persona.

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La firma advirtió en su prospecto sobre los riesgos catastróficos de los modelos avanzados sin medidas de seguridad. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

En 2013, Daniela regresó a San Francisco para trabajar en Stripe y se mudó con su hermano y Karnofsky a una casa compartida en el barrio de Glen Park, por la que con los años pasarían más de la mitad de los integrantes del equipo fundador de Anthropic. Allí convivían debates sobre tecnología y filantropía con proyectos excéntricos, como el Power Smoothie, una bebida de arándanos y col rizada que Karnofsky formuló junto con Darío para maximizar la nutrición y minimizar el sufrimiento animal.

Daniela y Karnofsky comenzaron su relación y en 2016 él le propuso matrimonio con una película de largometraje protagonizada por los 50 animales de peluche que compartían en su habitación, con trama inspirada en Buffy, la cazavampiros. La invitación a la boda del año siguiente pedía donaciones en lugar de regalos. Daniela integra desde 2023 el consejo directivo de GiveWell; tras la condena de Sam Bankman-Fried, el referente más conocido del movimiento, ambos hermanos se han distanciado públicamente de la etiqueta.

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De OpenAI a la consigna de “mantener a Anthropic extraña”

Los desacuerdos sobre seguridad en OpenAI provocaron la renuncia del equipo fundador de Anthropic en 2020. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante su etapa en Stripe, Daniela conoció a Greg Brockman, entonces director de tecnología de la empresa. Brockman intentó reclutar a Darío para fundar OpenAI en 2015 sin éxito; Darío se incorporó un año después. Los desacuerdos sobre seguridad y áreas de control llevaron a Darío y a un grupo de empleados afines —apodados “los pandas”, por el animal favorito de Darío— a abandonar la organización en 2020 y fundar Anthropic al año siguiente.

Desde el inicio, los hermanos buscaron mantener una plantilla reducida y reclutar personas con visiones similares. Los primeros empleados escribieron guías de “trabajar conmigo” como manuales de convivencia profesional, y la frase “Mantengan a Anthropic extraña” se volvió un lema informal. Dos años antes de la salida a bolsa, Daniela reunió a toda la empresa en un jardín de 6,5 hectáreas cerca de las montañas de Santa Cruz para reforzar esa identidad: llevaron estanterías de tres metros, armaron rincones de lectura y confeccionaron pulseras de amistad.

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Darío conduce reuniones periódicas llamadas “Búsquedas de visión de Dario”, donde comparte sin filtros sus ideas sobre inteligencia artificial, política y tecnología —en una ocasión llegó con un pan sobre la cabeza—, y un ensayo suyo de 14.000 palabras sobre las posibilidades de la inteligencia artificial circula entre los empleados en ejemplares encuadernados que algunos denominan “El pequeño libro azul”.

“Anthropic es una empresa inusual”, dijo Daniela en la bolsa Nasdaq el jueves, mientras su hermano la observaba. “Algunos podrían decir extraña. Y, de hecho, muchos lo han hecho.”