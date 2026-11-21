Eisenkot rechazó implementar un esquema de alternancia con Benjamin Netanyahu en la jefatura del Gobierno israelí (REUTERS/Ronen Zvulun)

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Gadi Eisenkot convocó al Likud de Benjamin Netanyahu a una ronda maratoniana de negociaciones para intentar formar en Israel un gobierno de unidad amplio, mientras su bloque busca reunir los 61 escaños necesarios en la Knesset tras las elecciones del 27 de octubre.

El líder de Yashar y encargado de formar Gobierno fijó para este domingo un nuevo encuentro entre los equipos negociadores de ambas formaciones. La convocatoria forma parte de un intento por destrabar las conversaciones con el partido de Netanyahu, primer ministro israelí en funciones, después de una primera reunión que no dejó avances concretos.

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Yashar sostuvo que la iniciativa busca constituir “el gobierno más amplio posible” y aseguró que sus representantes no dejarían “piedra sin remover” para acercar posiciones. El partido planteó además la posibilidad de impulsar medidas de negociación que permitieran superar las diferencias entre los dos bloques.

La reunión del domingo llega tras varios días de acusaciones cruzadas sobre la disposición de cada sector para alcanzar un acuerdo de unidad. El Likud exigió al bloque encabezado por Eisenkot que suspendiera su agenda legislativa y que dejara de cooperar con los partidos árabes. Esas condiciones se convierten en uno de los principales obstáculos para un entendimiento.

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Eisenkot, por su parte, rechazó un esquema de rotación en la jefatura del Gobierno con Netanyahu. El dirigente sostuvo que, si el Likud ingresa en una coalición de unidad, él ocuparía el cargo de primer ministro sin compartirlo mediante un acuerdo de alternancia.

Gadi Eisenkot convocó al Likud de Benjamin Netanyahu a una ronda maratoniana de negociaciones (Reuters)

La negociación se abrió en un escenario parlamentario sin una mayoría definida. Los comicios del 27 de octubre dejaron a los adversarios de Netanyahu con una posibilidad de construir una mayoría alternativa, aunque el bloque de Eisenkot necesita sumar apoyos para llegar a los 61 diputados requeridos en el Parlamento israelí.

Entre las opciones que permanecen sobre la mesa figura un acuerdo con partidos de mayoría árabe. También se discutieron contactos con agrupaciones ultraortodoxas y con posibles disidentes del Likud. Esas variantes podrían darle a Eisenkot los votos suficientes para formar un Ejecutivo sin Netanyahu, aunque las conversaciones con el partido gobernante continuaron como una vía para instalar una coalición más amplia.

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El Likud exigió suspender la agenda legislativa y cortar los vínculos con los partidos árabes como condición para avanzar en el diálogo (Europa Press)

Por su parte, Naftali Bennett, líder de B’Yachad e integrante del bloque de Eisenkot, respaldó públicamente la búsqueda de un gobierno de unidad con el Likud, siempre que estuviera dirigido por el jefe de Yashar.

“También estoy comprometido a garantizar que Netanyahu no sea el próximo primer ministro”, remarcó.

Bennett insistió en que B’Yachad no se sumaría al bloque de Netanyahu “bajo ninguna circunstancia”.

Naftali Bennett ratificó su respaldo a Eisenkot y descartó la integración de su partido en una coalición encabezada por Netanyahu (REUTERS/Itai Ron)

Eisenkot cuenta con 29 días para cerrar un acuerdo de gobierno. Si las tratativas con el Likud y con Judaísmo Unido de la Torá no prosperan, mantiene abierta la posibilidad de impulsar un Gobierno minoritario con respaldo externo de Ra’am y de la Lista Conjunta, dos fuerzas vinculadas a la representación árabe en el Parlamento.

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(Con información de Europa Press y The Times of Israel)