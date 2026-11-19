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Las acciones de Anthropic PBC apuntan a abrir en alza este jueves en Wall Street, después de que la ampliación de su oferta pública inicial (OPI) y colocación privada por USD 107.300 millones superara el récord de SpaceX.

“Los derivados ofrecidos por la corredora en línea IG International implicaban un avance de 24%, mientras que los futuros perpetuos cripto en la blockchain Hyperliquid cotizaban con una prima de 20% frente al precio fijado por Anthropic”, consignó Bloomberg.

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El debut de este jueves 19 en Nueva York del fabricante del chatbot Claude se perfila como una prueba crucial del apetito de los inversores por el sector tecnológico, después de que Nvidia Corporation se desplomara este mes tras la salida de Jensen Huang y en momentos en que aumentan las preocupaciones por una desaceleración del gasto en inteligencia artificial. Las acciones de las empresas que comenzaron a cotizar en bolsas de Estados Unidos este año cayeron un promedio ponderado de alrededor de 4%, según datos recopilados por Bloomberg.

“Con una OPI bien valorada, siempre hay que dejar cierto margen para que la acción suba”, comentó Jacques-Aurélien Marcireau, director ejecutivo de la gestora de activos Stilgar AM, con sede en París. “La presión para demostrar resultados en los próximos años será enorme” para Anthropic, agregó.

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Dario Amodei, el CEO de Anthropic.

Los futuros del Nasdaq 100 subían 2% a las 13:15 GMT, lo que apuntaba a un fuerte rebote de las acciones tecnológicas en Wall Street tras el reciente y pronunciado retroceso.

Los futuros perpetuos vinculados a Anthropic -contratos que no vencen- en Hyperliquid cotizaban en torno a USD 102 en Londres. Más de USD 140 millones de estos instrumentos emitidos por Trade.xyz cambiaron de manos en las últimas 24 horas, con un interés abierto total superior a USD 175 millones.

Anthropic arrebató a SpaceX el récord de la mayor venta inicial de acciones de la historia, con USD 107.300 millones recaudados por la empresa y sus siete cofundadores, incluida una colocación privada de USD 26.000 millones entre inversionistas como Nvidia, Google de Alphabet y Advanced Micro Devices Inc. El precio fijado otorgó a la empresa una valoración totalmente diluida de 1,5 billón de dólares.

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Si las indicaciones de cotización se mantienen hasta el debut en el mercado regular, la OPI podría ayudar a aliviar las preocupaciones sobre la demanda mundial de IA, superar un importante primer obstáculo y consolidar a Anthropic como un referente del sector, a medida que la atención de los inversionistas pasa de los chips y la infraestructura necesarios para impulsar esta tecnología a las empresas que desarrollan sus agentes y chatbots.

El debut de Anthropic en Wall Street es una prueba crucial del apetito de los inversores por el sector tecnológico, tras el escándalo que motivó la salida de Jensen Huang de Nvidia

“Esperaría una demanda saludable en la apertura y un desempeño volátil, pero sólido, durante la jornada”, dijo Hans Stege, jefe de investigación de inversiones de PrePublic Equity Partners. “Pero esa quizá sea la parte fácil; pregúnteme de nuevo en tres semanas. Creo que muchos de nosotros la estamos utilizando como un indicador clave del ánimo del mercado, y una demanda fuerte y una cotización estable ayudarán”, comentó.

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Los mercados de predicción también se han sumado a las señales: los operadores de Polymarket asignan una probabilidad de 46% a que la valoración de Anthropic alcance USD 1,75 billón para el 31 de diciembre y de 30% a que llegue a USD 2 billones.

La empresa, que aún no cumple seis años, conquistó a los inversores con su enfoque en clientes corporativos y un vertiginoso crecimiento de los ingresos. Sus ingresos anualizados -una medida que proyecta a doce meses los obtenidos durante un período más corto- alcanzaban USD 81.000 millones al 31 de octubre, USD 10.000 millones más que a fines de septiembre, según documentos regulatorios de Anthropic.

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Claude Code, el agente de programación de la empresa para desarrolladores de software, tiene una amplia adopción en la industria e incluso fue utilizado por ingenieros de la NASA, según los documentos. Anthropic tenía más de 11.900 clientes que generaban al menos USD 100.000 cada uno en ingresos durante los doce meses hasta fines de septiembre, frente a unos 1.500 en 2025, y la empresa busca ampliar su presencia en más profesiones, desde el derecho hasta la salud.

Anthropic arrebató a SpaceX el récord de la mayor venta inicial de acciones de la historia, con USD 107.300 millones recaudados por la empresa

Los analistas de investigación de Goldman Sachs Group proyectan que los ingresos de Anthropic se dispararán hasta aproximadamente USD 685.000 millones para fines de la década, según informó Bloomberg News.

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Mantener el rápido ritmo de desarrollo exigirá gestionar el gasto en infraestructura de IA. Los compromisos de Anthropic aumentaron a casi USD 901.000 millones, en su mayoría destinados a capacidad de cómputo y chips, según sus documentos regulatorios. Cerca de USD 71.000 millones -una cifra superior a la capitalización bursátil individual de aproximadamente dos tercios de las empresas del S&P 500- vencen solo durante el año que termina el 30 de septiembre de 2027.

Prueba de confianza del mercado

El debut bursátil de Anthropic será la primera prueba real del mercado sobre si los inversores están dispuestos a pagar valoraciones elevadas para obtener exposición a los modelos más avanzados a medida que se extiende la tecnología. Los primeros resultados de la empresa probablemente serán examinados para determinar si los modelos más baratos de pesos abiertos, incluidos los desarrollados en China, presionan sus márgenes.

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“Incluso con la reciente reducción de 20% en los precios por token de algunos modelos, la expansión de la empresa más allá de los agentes de programación hacia otros flujos de trabajo complejos basados en conocimiento podría impulsar los ingresos hasta alrededor de USD 200.000 millones para 2028, según nuestra estimación”, escribieron los analistas de Bloomberg Intelligence Mandeep Singh y William Tong.

Las acciones de Anthropic comenzarán a cotizar en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo ANT.

El compromiso de la empresa de desarrollar IA de manera segura y responsable podría entrar en conflicto con algunas posibles líneas de negocio. Anthropic prometió mantener a Claude libre de publicidad para proteger la privacidad de los usuarios.

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“Una vez que la publicidad pasa a formar parte de los objetivos de ingresos de una empresa, la presión para optimizar la interacción de los usuarios tiende a aumentar”, escribieron los cofundadores en una carta a los inversionistas incluida en los documentos regulatorios. “Hemos decidido no introducir esa presión en Claude”, enfatizaron.

La inusual estructura de Anthropic, diseñada para garantizar que la empresa tenga en cuenta la seguridad a medida que avanza la IA, probablemente otorgue a los ejecutivos más poder para resistir el descontento de los inversionistas. La empresa está constituida como una corporación de beneficio público que busca equilibrar los intereses de los accionistas con los de la sociedad, y su estructura de gobierno incluye un fideicomiso de beneficio a largo plazo con poder para elegir y destituir a la mayoría de los miembros del directorio.

Goldman Sachs y Morgan Stanley lideraron la OPI de Anthropic, con la participación de otros 20 bancos, según los documentos regulatorios. Se espera que las acciones comiencen a cotizar más tarde este jueves en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo ANT.