El secretario Markwayne Mullin afirmó que existe una alta certeza de que las fallas masivas no obedecen a maniobras maliciosas. (REUTERS/Nathan Howard)

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Las autoridades de seguridad nacional de Estados Unidos afirmaron ante el Congreso que la cadena de interrupciones en aerolíneas, bancos, servicios de Microsoft y redes gubernamentales no muestra indicios de un ciberataque coordinado, tras revisar los incidentes junto con organismos públicos y empresas privadas.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin; el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton; y el director adjunto del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Christopher Raia, comparecieron ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes en una audiencia titulada “Amenazas mundiales a la patria: 25 años después del 11-S”.

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Los tres sostuvieron que las fallas obedecieron a causas distintas. Mullin explicó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se contactó con compañías del sector privado mientras analizaba las interrupciones, recogió CBS News.

El funcionario afirmó estar un “98% seguro” de que no fueron producto de actividad maliciosa. Sin embargo, admitió que nunca había visto tantas interrupciones en un período tan breve.

De izquierda a derecha, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin; el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton; y el subdirector del FBI, Christopher Raia, durante la audiencia ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes (REUTERS/Nathan Howard).

Los funcionarios atribuyen las fallas a mantenimiento y cambios técnicos

Entre los episodios en discusión estuvo la suspensión nacional de despegues ordenada el viernes por la Administración Federal de Aviación (FAA), que se prolongó durante horas y afectó a los aeropuertos durante el fin de semana. Fue la segunda medida de ese tipo desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, informó CBS News.

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Las autoridades explicaron que L3Harris Technologies, contratista de telecomunicaciones de la FAA, realizaba tareas de mantenimiento en una instalación remota para reemplazar líneas de cobre envejecidas por conexiones de fibra óptica. Durante el cambio de un enrutador, el equipo comenzó a saturar otros dispositivos y sobrecargó el sistema.

El director de Inteligencia Nacional señaló que examinaron los casos junto con agencias gubernamentales y especialistas privados en ciberseguridad: “Son interrupciones de servicio separadas asociadas con tareas de mantenimiento y cambios técnicos. No son un ataque coordinado ni patrocinado por un Estado”.

Las autoridades de seguridad nacional de Estados Unidos descartaron ante el Congreso un ciberataque coordinado contra aerolíneas, bancos y entidades estatales (REUTERS/Nathan Howard).

De acuerdo con CNN, Clayton reconoció que comprendía que “el momento en que ocurrieron estos incidentes pueda suscitar dudas y es lógico que así sea”.

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No obstante, aseguró tener un “nivel de confianza muy alto” en que no se trató de un ciberataque, ya que cada episodio tuvo un origen diferente y ninguno presentó los métodos habituales de las operaciones de piratería informática.

Pese a ello, admitió que la inteligencia artificial está “incrementando notablemente la velocidad, la escala y la sofisticación de las ciberoperaciones, tanto ofensivas como defensivas”.

Por su parte, Raia dijo que los especialistas cibernéticos del FBI participaron desde el inicio en la revisión de los incidentes.

“Hasta el momento, no existe ningún indicio de actividad cibernética maliciosa relacionada con ninguno de esos incidentes”, manifestó, aunque precisó que la agencia continuará su trabajo con sus socios privados “por precaución”.

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El subdirector del FBI, Christopher Raia, afirmó que la agencia no detectó indicios de actividad cibernética maliciosa (REUTERS/Nathan Howard).

Mullin defendió su viaje a un partido tras la suspensión de vuelos

Un día después de la suspensión de vuelos, Mullin viajó en un avión gubernamental para asistir a un partido de fútbol americano entre LSU y Texas, reportó CNN.

El secretario tenía previsto reunirse con el gobernador y otras personas, lo que generó críticas de sus opositores, entre ellos el demócrata Bennie Thompson.

Según explicó durante la comparecencia, cancelar el viaje “podría haber generado confusión” y transmitido “desconfianza” en la seguridad de los vuelos. Además, alegó haber reembolsado al gobierno el costo correspondiente.

Markwayne Mullin defendió su traslado en un avión del gobierno tras la interrupción aérea para no transmitir desconfianza (REUTERS/Nathan Howard).

Un funcionario exigió precisiones sobre la falla en la red interna de la NSA

El lunes también se cayó una red interna que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos utiliza para comunicar información clasificada.

El demócrata neoyorquino Dan Goldman cuestionó a Clayton por la explicación que dio sobre la interrupción. El legislador le preguntó si el problema se había originado en actualizaciones de software u otros trabajos técnicos internos, indicó CBS News.

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El funcionario respondió que no había indicios “de que provengan de agentes externos que representen una amenaza”.

Goldman insistió en que la explicación debía ser concluyente. Por consiguiente, Clayton detalló que los procedimientos rutinarios, como la aplicación de parches de software, la modernización de sistemas y el reemplazo de equipos, pueden requerir que una red salga temporalmente de servicio y se reinicie.

Además, señaló que el aumento de la capacidad de cómputo vuelve obsoletos con mayor rapidez los sistemas tecnológicos más antiguos del Gobierno.